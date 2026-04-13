Giuseppe Conte lancia il libro 'Una nuova primavera' ma Luigi Di Maio lo attacca: "Cita un episodio falso"
Il lancio del libro autobiografico “Una nuova primavera” di Giuseppe Conte scatena la reazione di Luigi Di Maio, che accusa l'ex premier
Giuseppe Conte presenta il suo libro “Una nuova primavera”, ma Luigi Di Maio lo accusa sui social di citare un “episodio falso”. Nelle anticipazioni emergono dettagli sui fondi del Recovery Fund e sul rapporto con Trump, oltre a dure critiche alla “infatuazione” di Letta per Draghi. Una pubblicazione che sembra segnare la fine definitiva dei rapporti tra l’ex premier e i protagonisti della scissione grillina.
- Le anticipazioni di “Una nuova primavera”, il libro di Giuseppe Conte
- La furia di Luigi Di Maio
- Il rapporto con Trump e i segreti del Recovery Fund
Le anticipazioni di “Una nuova primavera”, il libro di Giuseppe Conte
Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lancia il suo nuovo libro autobiografico dal titolo “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”. Edito da Marsilio, il volume sarà presentato ufficialmente a Roma mercoledì 15 aprile, ma gli estratti pubblicati oggi dai principali quotidiani hanno già sollevato un polverone politico.
Nel testo, l’ex premier ripercorre i momenti più critici della sua leadership, dalla gestione della pandemia alla caduta del suo secondo governo, denunciando il clima ostile del 2022: “Ero da tempo il bersaglio di gran parte della stampa. Ma in quell’occasione divenni per tutti il nemico pubblico numero uno, lo scellerato che aveva fatto cadere il ‘governo dei migliori'”.
Conte punta il dito contro l'”infatuazione” di Enrico Letta per l’agenda Draghi, definendola una “scelta sciagurata” che ha spianato la strada a Giorgia Meloni.
La furia di Luigi Di Maio
La pubblicazione dei retroscena ha scatenato l’immediata e durissima reazione di Luigi Di Maio, che ha affidato ai social la sua smentita. L’ex ministro degli Esteri ha attaccato frontalmente il suo ex alleato.
“Cita un episodio falso”, ha scritto Di Maio in una serie di storie Instagram, liquidando le ricostruzioni contenute nel libro come prive di “fondamento storico”. Lo scontro riguarda in particolare la narrazione della scissione interna al Movimento e le presunte manovre orchestrate con l’allora premier Draghi per estromettere Conte dalla guida del partito.
Mentre Giuseppe Conte scrive di aver dovuto “risanare la ferita” lasciata da chi era andato via per “abbracciare l’agenda dei poteri forti”, Di Maio accusa il leader pentastellato di manipolare la realtà delle motivazioni della scissione per fini politici, definendo il racconto un tentativo di riscrivere i fatti accaduti durante la crisi del governo Draghi.
Il rapporto con Trump e i segreti del Recovery Fund
Un capitolo centrale dell’opera svela i dettagli dei rapporti internazionali, in particolare con Donald Trump. Conte racconta di un bilaterale in cui il presidente USA lo spiazzò sulla questione libica: “Mi dicono che il petrolio libico sia di ottima qualità. Che aspettate a sbarcare lì con il vostro esercito? Forza, andate e prendetevelo voi!”.
La risposta dell’allora premier fu netta: “Noi ci sentiamo vincolati al diritto internazionale”. Parallelamente, il volume svela la strategia per ottenere i fondi europei: Conte ammette di aver giocato “sporco” sul tema delle sanzioni alla Russia per piegare la resistenza dei paesi frugali.
“Misi sul piatto tutto o niente”, ricorda l’ex premier descrivendo la trattativa che portò ai 209 miliardi del Recovery Fund, un risultato che però, sottolinea con amarezza, “avrebbe decretato le sorti del mio governo”.