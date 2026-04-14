Giuseppe Conte preso di mira da FdI per gestione Covid, mascherine in Aula e accuse: "Mentitore seriale"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giuseppe Conte attaccato da Fratelli d’Italia nell’Aula della Camera. La deputata Alice Buonguerrieri, in un lungo discorso, ha definito l’ex premier un “mentitore seriale”, facendo riferimento alla gestione Covid, dopo le ultime audizioni alla Camera. Alla fine dell’intervento, la stessa Buonguerrieri e gli altri membri di FdI presenti a Montecitorio hanno indossato delle mascherine in segno di protesta contro l’operato dell’ex presidente del Consiglio.

Giuseppe Conte attaccato da FdI per la gestione Covid

FdI ha chiesto un’informativa al ministro della Salute e ha criticato in modo duro l’attuale leader del M5s.

“Presidente, intervengo per chiedere un’informativa urgente al Governo e, in particolare, al ministro della Salute, nonché la disamina di tutti i documenti esistenti relativi ai fatti gravi che continuano ad emergere sulla vicenda delle mascherine e sulle ipotesi di tangenti richieste da colleghi di Giuseppe Conte”, ha esordito Buonguerrieri.

ANSA

“Ebbene – ha aggiunto la deputata – più imprenditori, sotto giuramento, sono venuti a riferire in Commissione Covid dell’esistenza di quello che appare come un vero e proprio sistema. L’avvocato Luca Di Donna, collega dell’allora premier in carica Giuseppe Conte, incontrava imprenditori presso lo studio del professor Alpa, mentore di Giuseppe Conte, e in quello studio, nel quale lo stesso Conte ha lavorato, chiedeva, per risolvere problemi o agevolare affari con l’amministrazione dello Stato, una percentuale sul fatturato pari a decine di milioni di euro”.

Sempre Buonguerrieri: “Vede, presidente, noi parliamo di un giro di percentuali di dimensioni uniche nella storia della Repubblica italiana e chi deve rispondere di queste gravi accuse ha un nome e un cognome: Giuseppe Conte. Per questo, Fratelli d’Italia chiede da tempo che venga a riferire in Commissione“.

La parlamentare ha accusato poi l’ex premier di usare “la Commissione come scudo personale: anziché dimettersi e venire a riferire nelle sedi istituzionali, messo con le spalle al muro interviene e utilizza la trasmissione ‘Fuori dal Coro’ di Mario Giordano per mentire agli italiani, dimostrando come anche in questo caso esistano più Giuseppe”.

“Il Giuseppe – ha continuato Buonguerrieri – che dice di voler collaborare con la Commissione d’inchiesta Covid e quello che in Commissione non viene mai. Il Giuseppe che dice di voler essere audito in Commissione d’inchiesta Covid e quello che, come prova il video della stessa Commissione, dichiara di non volersi dimettere, ben sapendo che quello è l’unico modo per farsi audire in Commissione Covid”.

“Il Giuseppe che dice: ‘Io non sono mai stato collega di Luca Di Donna‘, e quello invece che, smentito dalla trasmissione ‘Quarta Repubblica’ di Nicola Porro, condivideva lo studio con l’avvocato Di Donna e condivideva finanche il numero di telefono e il numero di fax”, ha aggiunto l’onorevole di FdI.

E ancora: “Il Giuseppe che dice di non aver mai indirizzato, da quando è stato designato premier, clienti ad altri colleghi, e poi quello che, smentito anche in questo caso documentalmente, passava invece clienti all’avvocato Di Donna. Fino ad arrivare addirittura a sostenere che la Procura avrebbe indagato per anni sulle vicende riferite dall’ingegner Bianchi per poi archiviarle. È falso, Presidente! È falso anche questo, perché la Procura non ha mai indagato sulle vicende riferite dall’ingegner Bianchi”.

Buonguerrieri e i deputati di FdI indossano le mascherine

“Questi fatti gravi – ha dichiarato Buonguerrieri – sono nuovi e sono emersi grazie ai lavori della Commissione Covid. E anzi, Presidente, l’unico giudice che si è pronunciato su questa vicenda, al Tribunale di Roma, ha condannato tutti gli italiani a risarcire l’ingegner Bianchi per 280 milioni di euro. Lo ripeto: 280 milioni di euro per gli errori della Presidenza del Consiglio dei ministri quando Conte era presidente del Consiglio.

“E allora esistono più Giuseppe, ma è anche chiaro che non ci si può fidare di nessuno di quei Giuseppe, perché siamo di fronte a un mentitore seriale, inaffidabile e inattendibile. E guardi, fra le tante domande che hanno bisogno di risposta ce n’è una: se Giuseppe Conte ha mentito su questo, su che cos’altro dobbiamo attenderci che possa aver mentito? E perché lo fa? Che cos’ha da nascondere? Di che cosa ha paura? Noi non ci fermeremo: andremo fino in fondo, perché gli italiani meritano verità. Grazie”, ha concluso Buonguerrieri.

Alla fine dell’intervento, la deputata e i colleghi di FdI, in segno di contestazione, hanno indossato le mascherine in Aula.

La risposta di Giuseppe Conte

“Mi associo alla richiesta di informativa – la replica di Conte agli attacchi di FdI – perché qui abbiamo agito sempre in trasparenza e non abbiamo nulla da nascondere. Ho scritto una lettera ai presidenti di Camera e Senato e in un intervento ormai datato alla Commissione Covid, risalente al 2024, ho informato il presidente Lisei che ero desideroso di fornire il mio specifico contributo all’accertamento dei fatti riguardanti la gestione dell’emergenza sanitaria. Mi sono reso disponibile ad essere audito come parte molto informata, ma purtroppo non ho avuto risposta”.

“Addirittura mi vogliono far dimettere, non vogliono che eserciti le mie prerogative parlamentari – ha aggiunto l’ex premier rivolto ai parlamentari di FdI -. Peggio avete fatto quando avete fatto la norma per cacciare Scarpinato e De Raho dalla commissione antimafia”.