Giuseppe Conte punge Giorgia Meloni, "non riesce a far dimettere Santanchè, balletto indecente"

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Giuseppe Conte ha attaccato Giorgia Meloni a proposito delle possibili dimissioni di Daniela Santanchè da ministra del Turismo. L’ex presidente del Consiglio ha criticato l’attuale premier in un post su Facebook, definendo il tutto un “balletto indecente” e affermando che la situazione è “indecorosa”.

Il post di Conte contro Meloni sulle dimissioni di Santanchè

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio, ha pubblicato un post su Facebook nella mattinata di mercoledì 25 marzo per commentare la novità sulle possibili dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

L’ex premier ha evidenziato la “debolezza” di Giorgia Meloni, che “doveva essere il ponte dell’Europa con Trump su dazi e guerra, doveva imporsi a Bruxelles… e invece scopriamo che fatica a far dimettere la sua ministra e compagna di partito Santanchè”.

Conte ha definito la situazione “indecorosa per le Istituzioni”. E ha aggiunto: “La presidente del Consiglio è stata costretta da 14 milioni di voti a implorare Santanchè in un comunicato stampa affinché lasci il Governo. E dopo ore e ore ancora non succede nulla”.

Ancora il leader M5S: “Che balletto indecente!“.

Secondo Giuseppe Conte, i recenti sviluppi interni al Governo sarebbero “la conferma che abbiamo avuto in questi anni una premier sotto ricatto politico anche dentro il suo partito“.

ANSA

Cosa sta succedendo nel Governo Meloni

Il post di Giuseppe Conte è arrivato a poca distanza dalla vittoria del “No” al Referendum sulla Giustizia e, soprattutto, dall’annuncio delle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi, ufficializzate nella serata di martedì 24 marzo.

La decisione di rimettere gli incarichi era stata accolta con “apprezzamento” dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come sottolineato in una nota di Palazzo Chigi.

L’invito di Giorgia Meloni a Santanchè a dimettersi

Nella stessa nota di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha anche inviato un messaggio chiaro a Daniela Santanchè.

La premier, si legge nel comunicato, “auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanché“.

Lo scorso febbraio era stata rinviata di altri 8 mesi l’udienza preliminare che vede imputata Daniela Santanchè e altri quattro per la vicenda della presunta truffa aggravata all’Inps sulla cassa integrazione durante il periodo Covid.