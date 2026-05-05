Giuseppe Conte rivela che l'intervento chirurgico "è andato bene, ora c'è da rimettersi in forma"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo circa una settimana Giuseppe Conte è tornato a casa. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora ha bisogno di rimettersi in forma. Nel post dove annuncia che l’intervento è andato bene, ringrazia il personale medico e sanitario. Neanche in questo nuovo messaggio chiarisce ca quale intervento sia stato sottoposto, anzi riprende immediatamente in mano i lavori per organizzare le due giornate di Nova del 16 e 17 maggio.

Giuseppe Conte torna a casa

Giuseppe Conte è tornato online dopo circa una settimana dall’intervento che lo ha allontanato dalla scena politica. Ha scritto attraverso i propri canali social di essere tornato a casa. A chi gli ha mandato messaggi di affetto, ci tiene a dire che l’intervento è andato bene e che ora resta solo da rimettersi in forma.

Scrive: “L’intervento è perfettamente riuscito, sto molto bene, ora c’è solo da rimettersi in piena forma dopo questa settimana di stop”. Aggiunge un ringraziamento al personale medico e sanitario per l’assistenza, che definisce accurata.

Il 27 aprile scorso, Conte aveva infatti annunciato la necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico. Sono quindi saltati diversi incontri, che ora saranno riposizionati sul calendario.

Il messaggio sui 100 spazi aperti

La notizia dell’intervento aveva messo in pausa anche alcune tappe dei “100 spazi aperti”, ovvero dei gruppi di lavoro che hanno lo scopo di allargare la partecipazione permettendo ai cittadini di contribuire in maniera diretta alla definizione politica del Movimento 5 Stelle.

Nel messaggio con il quale annuncia di essere tornato a casa, scrive anche di essere tornato al lavoro con il Movimento per organizzare le due giornate di Nova. Si tratta di due incontri che si terranno il 16 e il 17 maggio 2026 nell’ambito dei “100 spazi aperti per la democrazia”.

Scrive: “È lì che con tutti voi inizieremo a dare forma concreta al programma per cambiare l’Italia”.

La critica al Governo

Giuseppe Conte ha concluso il messaggio facendo riferimento ai giorni difficili che hanno chiuso aprile e salutato il mese di maggio. Scrive che le notizie di questi giorni, come quelle su stipendi e rincari, confermano che c’è bisogno della partecipazione dei cittadini per cambiare in meglio la vita delle persone.

Mentre Conte era in ripresa post-operazione, il Movimento 5 Stelle non si è fermato. Anche perché si sono susseguite una serie di notizie politiche rilevanti come la decisione di non prorogare il taglio delle accise per benzina e diesel in ugual misura, il “salario giusto” e il piano casa.