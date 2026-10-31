Giuseppe Conte sfida Elly Schlein su Renzi e sul programma, pronti 20 punti tra cui il reddito di cittadinanza

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nessun veto su Renzi, ma “garanzie politiche, perché sennò il Movimento non ci sta”. Giuseppe Conte torna alla carica subito dopo l’intesa con i leader del Campo largo e detta le condizioni a Elly Schlein, sulla presenza di Italia Viva in coalizione e anche sull’Ucraina. Nell’intervista ad Accordi e Disaccordi, il leader del Movimento Cinque Stelle ha anticipato di aver già pronti 20 punti da presentare al tavolo con gli alleati per il programma, compreso il rilancio del reddito di cittadinanza.

Le garanzie su Matteo Renzi

Ospite dell’ultima puntata del programma condotto da Luca Sommi, Giuseppe Conte ha fissato i paletti del Campo largo, nonostante sia trascorso un solo giorno dall’accordo raggiunto sulle primarie con gli alleati, rivolgendosi direttamente a Elly Schlein sulla presenza di Matteo Renzi in coalizione.

“Cara Schlein, nel caso dovessi vincere tu le primarie, dobbiamo dirlo prima: garanzie politiche, perché sennò il Movimento non ci sta. Se vincessi io le primarie, le garanzie politiche le darò io” ha detto.

I paletti di Giuseppe Conte

Durante l’intervista, l’ex premier ha voluto chiarire che “la politica del veto, dicendo che una persona, un soggetto, un politico è inaffidabile, è una politica che a me non piace perché diventa un fatto personale, una rivalità che ci fa scader tutti”, ma ha ribadito le resistenze sul leader di Italia Viva.

“Per me tra l’altro è un costo politico, perché l’ho detto anche chiaramente: Renzi rischia, alla mia comunità, di depotenziare in termini anche elettorali” ha spiegato.

Secondo Giuseppe Conte, infatti “nessuno può prevedere, ma anche per altri soggetti, se ci sarà domani uno scarto e cioè la voglia di fare la propria convenienza politica o personale e di rompere un governo. È successo anche quando non c’era Renzi nel centrosinistra in passato. Dobbiamo adottare contromisure per cui nessuno possa scartare”.

L’ex premier accusa il leader di Italia Viva di fare “affari in giro per il mondo, vuole fare il leader di un partito politico ed entrare nel governo, semmai con un potere di condizionamento. Questo è un passaggio non negoziabile. Se non si metterà al centro del progetto progressista una legge sul conflitto di interessi seria noi non ci saremo”.

Il rilancio del reddito di cittadinanza

Nel perimetro tracciato da Giuseppe Conte rientra anche la posizione sull’Ucraina, per la quale, sostiene, “c’è molta ipocrisia, non stiamo mandando neanche più le armi, neppure l’Italia, da un anno. Adesso hanno difficoltà a fare un nuovo decreto. E non si vogliono sedere al tavolo negoziale perché tutti a parole, addirittura nell’Unione europea, stanno litigando e non trovano nell’imbarazzo totale un negoziatore”.

Il presidente del M5S ha annunciato inoltre di avere già pronti 20 punti per il programma del Campo largo, tra cui anche la riproposizione del reddito di cittadinanza.