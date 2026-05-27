Giuseppe Cristella neo sindaco di Laterza e comandante della municipale in ospedale dopo una lite, come stanno

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Caos a Laterza, in provincia di Taranto. In municipio, il sindaco appena eletto Giuseppe Cristella e il comandante della Polizia locale, Sandro Frigiola, hanno discusso in modo molto acceso, al punto da finire, entrambi, in ospedale. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma pare che il ricovero si sia reso necessario per lo stato di agitazione dei due dopo la lite, avvenuta nella stanza del primo cittadino durante un incontro istituzionale.

Laterza, caos in municipio

Momenti di caos e tensione in municipio a Laterza, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.

Nel Comune tarantino, infatti, si è accesa una lite infuocata tra il sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della municipale, Sandro Frigiola.

Il sindaco tra l’altro si è appena insediato, essendo stato eletto lunedì, al primo turno delle elezioni Comunali 2026.

Sindaco e comandante della municipale in ospedale

Come riferito anche da Adnkronos, sia Giuseppe Cristella sia Sandro Frigiola sono finiti in ospedale a Castellaneta.

Il sindaco e il comandante della polizia locale sono stati ricoverati in due reparti diversi, per ricevere l’assistenza necessaria.

Sempre secondo Adnkronos il ricovero sarebbe stato necessario a causa dello stato di agitazione dei due, che non sarebbero allo scontro fisico, ipotesi comunque non ancora del tutto scartata dalla stampa locale come La Gazzetta del Mezzogiorno.

La lite e l’intervento dei carabinieri

Sandro Frigiola è stato visitato al pronto soccorso mentre Giuseppe Cristella è stato ricoverato nel reparto di cardiologia.

Secondo una prima ricostruzione, l’accesa discussione sarebbe avvenuta nella stanza del primo cittadino, dove il sindaco aveva convocato il comandante della Polizia locale.

Proprio nel corso dell’incontro istituzionale tra i due è avvenuta la discussione, talmente accesa da richiedere l’intervento dei carabinieri prima e la corsa in ospedale poi.

Cosa ha provocato la lite

Secondo SkyTg24, all’incontro sarebbe stato presente anche il consigliere comunale Salvatore Colacicco, per discutere dell’organizzazione del lavoro della Polizia locale.

A innescare la discussione sarebbe stato il tentativo, notato dal sindaco, di registrare la conversazione da parte del comandante della municipale.

A quel punto il sindaco avrebbe interrotto l’incontro per convocare i dipendenti comunali a testimoniare quanto accaduto: da lì sarebbe nata la lite.

I carabinieri sono comunque al lavoro per accertare questa versione e soprattutto cosa sia accaduto tra Giuseppe Cristella e Sandro Frigiola.

Il comunicato della Lista Civica Giuseppe Cristella

Proprio in merito al tentativo di registrazione, oltre che sull’accaduto, la lista del sindaco ha emesso un comunicato:

“La Lista Civica Giuseppe Cristella comunica che questa mattina, nel corso di un colloquio istituzionale tra il Sindaco neo eletto Giuseppe Cristella e il Comandante della Polizia Locale di Laterza, alla presenza del Consigliere Comunale Salvatore Colacicco, è stato rinvenuto un dispositivo di registrazione attivo.

L’episodio ha provocato un grave stato di agitazione nel Sindaco, che è stato colpito da malore ed è stato immediatamente soccorso dal 118. È attualmente ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Castellaneta. Ci si riserva di adire le vie legali nelle sedi competenti”.

La versione del comandante della municipale

Sandro Frigiola è stato intervistato da Antenna Sud fuori dall’ospedale: “Ho subito un’aggressione che era stata largamente annunciata in campagna elettorale”, ha detto.

Su quanto accaduto nella stanza del sindaco, invece, ha spiegato che “spetta agli inquirenti dirlo”.

“In campagna elettorale è stato detto quello che poi è stato messo in pratica e cioè che il comandante della polizia locale sarebbe stato cacciato”. Alla domanda se sia stato aggredito fisicamente, Frigiola ha detto di non poter rispondere.