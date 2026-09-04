Giuseppe Cruciani attacca Ranucci sull'attentato, la richiesta: "Chieda scusa alle vittime della mafia"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nel giro di pochi mesi, Sigfrido Ranucci è passato dall’essere uno dei volti più autorevoli del giornalismo italiano a uno dei personaggi tra i più e più aspramenti criticati del mondo televisivo. L’ultimo ad aggiungersi alla squadra di detrattori dell’ormai ex direttore di Report è il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, che in tv ha più volte ribadito il proprio biasimo nei confronti di Ranucci.

Il post di Ranucci sulle vittime della mafia

Ospite della trasmissione Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani ha commentato senza remore il caso Ranucci.

Il conduttore radiofonico, in particolare, ha ricordato il post social pubblicato dal giornalista dopo l’attentato di cui è stato vittima.

ANSA

In quell’occasione, Ranucci aveva paragonato la propria posizione a quella di importanti politici e magistrati italiani vittime di attentati e rapimenti.

Ranucci citò il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, il presidente della Sicilia Piersanti Mattarella e i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’appello di Giuseppe Cruciani: “Chieda scusa”

Per tale paragone, ha affermato Cruciani a gran voce, Sigfrido Ranucci “dovrebbe chiedere scusa alle vittime di mafia”.

“Ognuno ha il proprio esibizionismo, il proprio ego, – continua – ma non mi paragonerei mai a Falcone, a Borsellino, a Piersanti Mattarella”.

Con un tono decisamente sarcastico, la voce della Zanzara conclude: “Manca solo il Papa Wojtyla colpito dall’attentato”.

Secondo Cruciani, la cosa giusta da fare sarebbe stata quella di “chiedere scusa una volta che si è scoperto l’attentato farlocco”.

Il commento sulla cacciata da Report

Così come il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, anche Giuseppe Cruciani è convinto che quello di Ranucci sia stato un autosabotaggio.

Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, lo speaker aveva affermato che “l’unico responsabile di questa vicenda è Ranucci stesso”.

“Se deve accusare o se deve rimproverare qualcuno delle sue sorti, credo che Ranucci debba rimproverare se stesso” ha proseguito.

Senza rivedere nella sostituzione di Ranucci a Report un segnale indicativo della “esistenza o meno della libertà di informazione”.

Il “vittimismo” del giornalista è definito “ridicolo” da Cruciani perché, “se non ci fosse stato questo attentato con tutto quello che è successo dopo, probabilmente Ranucci sarebbe stato tranquillamente alla guida di Report per non so il decimo, quindicesimo anno consecutivo”.

Il rapporto con Valter Lavitola

Cruciani, e in questo non è il solo, contesta a Sigfrido Ranucci l’amicizia con Valter Lavitola, imprenditore già in passato coinvolto il losche vicende giudiziaria – fu indagato per estorsione ai danni di Silvio Berlusconi e per la compravendita di senatori ai tempi del governo di Romani Prodi.

Ranucci non ha mai smentito né rinnegato i rapporti con il faccendiere, affermando che il nome di Lavitola “è nelle agendine di gran parte dei direttori di giornali italiani”.

Restano tuttavia dei punti oscuri, come le intercettazioni che svelano la condivisione con Lavitola di documenti interni della Rai da parte dell’ex conduttore di Report.