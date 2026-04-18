Giuseppe Cruciani nella giuria di Ballando con le Stelle? Rivoluzione in vista per lo show di Milly Carlucci

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giuseppe Cruciani potrebbe essere il nuovo giudice di Ballando con le stelle. A lanciare l’indiscrezione è Davide Maggio, secondo il quale Cruciani potrebbe essere il primo nome della lista per rinnovare la giuria del programma. Non c’è però alcuna certezza, visto che Cruciani ha un contratto in esclusiva con Mediaset ed è attualmente in fase di rinnovo. Ma non è la prima volta che il suo nome emerge come possibile candidato, anche se in passato come concorrente e non come giurato.

Cruciani giudice a Ballando con le stelle?

Secondo Davide Maggio, Giuseppe Cruciani sarebbe uno dei nomi per rinnovare la lista della giuria di Ballando con le stelle. Non è la prima volta che il suo nome viene tirato in ballo: già due anni fa era emerso come possibile candidato, ma nel ruolo di concorrente.

In quell’occasione, l’esclusiva con Mediaset aveva impedito un avvicinamento alla trasmissione di Milly Carlucci. Anche questa volta Cruciani potrebbe rappresentare più una “suggestione” che un’opzione concreta sul tavolo.

ANSA

La necessità di un nuovo giudice è emersa con l’ipotetico allontanamento di Selvaggia Lucarelli, che potrebbe essere riconfermata al Grande Fratello VIP come commentatrice.

La smentita

Secondo Fanpage, che ha riportato fonti vicine all’entourage del giornalista e conduttore radiofonico, al momento non esisterebbe alcuna trattativa con la produzione di Ballando con le stelle, né c’è certezza che se ne possa aprire una in futuro.

Infatti, anche in quest’occasione si parla del contratto in esclusiva con Mediaset, attualmente in fase di rinnovo, che impedirebbe al giornalista di partecipare ai programmi Rai.

Anche sul fronte Rai, sempre per quanto apprende Fanpage, si conferma che in questo momento gli sforzi produttivi del programma sono concentrati su altri format. Ballando con le stelle è lontano dalle priorità operative di Rai e il casting non è ancora un cantiere aperto.

Alla ricerca di un giurato

Se Selvaggia Lucarelli dovesse essere confermata al Grande Fratello VIP, potrebbe crearsi un vuoto nella giuria di Ballando con le stelle. Però potrebbe anche non esserci la necessità di coprire questo posto, perché la giuria potrebbe essere confermata così com’è: Zazzaroni, Canino, Smith, Mariotto e Lucarelli.

Ma se Lucarelli dovesse scegliere di fare la commentatrice al Grande Fratello VIP e non prendere un altro impegno per l’autunno, oltre al nome di Giuseppe Cruciani sono emersi due nomi che ruotano da tempo intorno a Milly Carlucci: Pierluigi Pardo e Francesca Fialdini.