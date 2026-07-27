Giuseppe Cruciani parla della madre malata di Alzheimer, "la vedo pochissimo, mia sorella le sta vicino"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giuseppe Cruciani è abituato a parlare di tutto, ma raramente della sua vita privata. Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore de La Zanzara si racconta e rivela qualche dettaglio inedito sulla sua infanzia e sui genitori, il padre morto anni fa e la madre malata di Alzheimer. “La vedo pochissimo”, dice Cruciani. La donna vive in Abruzzo, dove abita anche la sorella. Cruciani poi conferma il suo rapporto particolare con l’acqua: “Le persone troppo pulite mi fanno schifo”.

Giuseppe Cruciani parla della madre malata di Alzheimer

Solitamente restio a parlare della sua vita privata, Giuseppe Cruciani racconta un po’ di sé in una intervista rilasciata al settimanale Chi.

A partire dalla sua infanzia: “Giocavo sempre a pallone, nel campetto sotto casa”. Amava organizzare tornei e scommettere con gli amici sulle partite.

ANSA

“È una cosa che faccio ancora oggi”, rivela, “ma lo faccio in modo sano, scommetto poco”.

La voce de La Zanzara parla poi dei genitori, rivelando di vedere pochissimo l’anziana madre, malata di Alzheimer.

La donna vive in Abruzzo, dove abita anche la sorella: “Voglio ringraziare mia sorella Sofia perché le sta vicino ogni giorno. Io, quando riesco, scendo per darle un abbraccio”.

Il rapporto col padre

Giuseppe Cruciani parla anche del rapporto col padre, morto nel 2008, rivelando che quando era piccolo da lui ha preso dei “begli schiaffoni”.

“Avevo nove o dieci anni, uscivo di nascosto” e “sparivo per ore”, racconta. “Mio padre non mi trovava e, quando tornavo a casa, giù sberle“.

Se fosse ancora vivo, dice, “non so se gli sarebbe piaciuto quello che faccio oggi”.

“Odio farmi la doccia”

Cruciani parla anche di alcune sue scelte personali singolari, confermando le voci relative alla sua igiene personale.

“Io odio l’acqua”, rivela. “Mi lavo a pezzi, odio farmi la doccia. Ne farò due in una settimana”.

“Vado a letto senza farmi la doccia e mi sveglio la mattina senza farmela”, dice ancora Cruciani.

“Le persone troppo pulite mi fanno schifo”, “voglio gli odori veri dell’essere umano”.