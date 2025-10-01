Giuseppe De Cecco morto a 77 anni nel giorno del compleanno, era la "colonna" dell'azienda della pasta

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto Giuseppe De Cecco, l’erede della famiglia che ha legato il suo nome alla pasta. Amministratore della società Molino e Pastificio De Cecco ed ex presidente del Pescara Calcio, l’imprenditore si è spento all’età di 77 anni, nel giorno del suo compleanno. Per onorarne la memoria, l’azienda ha deciso di sospendere tutte le attività per due giorni.

Morto Giuseppe De Cecco

Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, è stata l’azienda ad annunciare la scomparsa dell’imprenditore pescarese della pasta nella mattinata di oggi, mercoledì 1 ottobre.

De Cecco si è spento improvvisamente nel giorno in cui avrebbe compiuto 77 anni.

Amministratore e presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, l’imprenditore era “da oltre trent’anni” una “figura centrale nella storia e nella crescita della nostra azienda”, si legge in una nota del gruppo.

La nota del gruppo De Cecco

“Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda,” si legge ancora nella nota del gruppo.

“Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio, il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani”.

Il messaggio del governatore dell’Abruzzo Marsilio

La morte di Giuseppe De Cecco ha scosso il mondo dell’imprenditoria e dello sport abruzzese.

“A nome personale e dell’intera Giunta regionale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Adolfo De Cecco, figura di spicco dell’imprenditoria abruzzese e italiana”, dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Per oltre trent’anni alla guida del Molino e Pastificio De Cecco, ha saputo coniugare tradizione e innovazione, portando nel mondo il nome della nostra terra e contribuendo in modo determinante alla crescita economica e all’immagine dell’Abruzzo”.

“La sua visione imprenditoriale, unita a un forte legame con il territorio, ne fa un esempio di dedizione e passione civile. Alla famiglia e a tutti i collaboratori del Gruppo De Cecco giungano le più sentite condoglianze a nome dell’intera comunità regionale”, conclude Marsilio.

Il cordoglio del Pescara Calcio

Anche il Pescara Calcio, di cui De Cecco è stato presidente, piange la scomparsa di “don Beppe”.

“Figura fondamentale nella storia del Delfino, grazie alla sua iniziativa il Pescara seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine”, scrive sui social la società.

“La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco. Ciao don Beppe”.

Chi era Giuseppe De Cecco

Nato a Pescara il primo ottobre 1948, Giuseppe De Cecco era il nipote di Filippo Giovanni De Cecco, il fondatore dello storico pastificio abruzzese.

Era fratello dell’attuale presidente del gruppo, Filippo Antonio, confermato appena un anno fa alla guida dell’azienda.

Lascia un figlio, Adolfo Maria, anch’egli amministratore dell’azienda di famiglia.

Per oltre trent’anni Giuseppe De Cecco ha rivestito ruoli di vertice in seno al gruppo, in particolare come amministratore prima e presidente poi della Molino e Pastificio De Cecco.

Il suo nome è legato anche al calcio: De Cecco è stato presidente del Pescara dal 2009 al 2011, in uno dei periodi più difficili per la società abruzzese.

Dopo il fallimento nel 2008, il Pescara ripartì grazie a una cordata di imprenditori locali guidata proprio da De Cecco.

La sua presidenza culminò con il ritorno in serie B e poi la promozione in A l’anno successivo.