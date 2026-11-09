Giuseppe De Domenico è Rosario Livatino su Rai 1: “Dovevo concedermi la possibilità di sbagliare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Dare un volto a Rosario Livatino senza trasformarlo in un santino. È stata questa la sfida di Giuseppe De Domenico, protagonista di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie diretta da Michele Placido, in onda il 9 e 10 novembre su Rai 1 e disponibile su RaiPlay. Un racconto che ripercorre gli ultimi anni di vita del magistrato siciliano, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990, a soli 37 anni, e proclamato beato nel 2021. Per interpretarlo, Giuseppe De Domenico ha scelto di partire dalle sue contraddizioni, dalle paure e da quella dimensione privata che Livatino custodiva gelosamente, arrivando a modificare anche le proprie abitudini quotidiane. Ma l’incontro con il giudice ha lasciato tracce che vanno oltre il set. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giuseppe De Domenico riflette sul rapporto tra fede e giustizia, sul senso del dovere, sulla paura di fallire e sulla necessità di vivere nel presente. E racconta come sia cambiato il suo rapporto con il successo dopo Vermiglio, tra nuove opportunità internazionali, aspettative da abbandonare e il bisogno, sempre più forte, di ritrovare il silenzio.

Negli anni ha interpretato anche personaggi piuttosto oscuri, come in ZeroZeroZero e Bang Bang Baby. Con Rosario Livatino si trova dalla parte di chi cerca di contrastare il male. È stato più difficile comprendere un uomo che sceglie il bene rispetto a uno che sceglie il male?

“Cerco sempre di partire da una posizione equidistante. Che si tratti di un personaggio positivo o negativo, per la formazione che ho ricevuto non posso permettermi di giudicarlo. Nei personaggi negativi devo trovare una scintilla di bontà, in quelli positivi una contraddizione. Altrimenti non sono esseri umani, ma figure letterarie. È una risposta un po’ democristiana, lo so, ma la difficoltà è stata la stessa. Nel caso di Livatino, trattandosi di una produzione Rai dedicata a un uomo animato da un profondo senso civico e di giustizia, per di più beatificato dalla Chiesa, il rischio era rappresentare una figura bidimensionale. Faticavo a individuare gli agganci emotivi che potessero restituirne l’umanità. Quali erano le sue contraddizioni? Le sue paure? Quando perdeva la pazienza o sentiva il bisogno di riprendere il controllo? Quanto gli costava proteggere la famiglia? Quanto temeva per la propria vita? Perché non voleva una scorta? Erano interrogativi continui, ai quali si aggiungeva un’ulteriore difficoltà: Livatino non voleva mostrare queste fragilità alle persone che lo circondavano. Durante le riprese ho dovuto individuare piccoli momenti in cui potesse lasciarsi andare, soprattutto quando era solo. È stato un lavoro fondamentale”.

Livatino viveva la fede in maniera profonda e riservata. Quanto è stato importante confrontarsi personalmente con questa dimensione per interpretarlo?

“Ho cercato di lavorare per sottrazione. Livatino era un uomo schivo, che non voleva dimostrare nulla a nessuno. Desiderava soltanto svolgere il proprio lavoro. Mi sono detto che avrei dovuto fare altrettanto, mettendomi nelle sue stesse condizioni. Così come ogni mattina, prima di andare in ufficio, Livatino entrava in chiesa, durante le settimane di riprese anch’io, prima di raggiungere il set, dovevo pregare. Volevo evitare di pormi il problema di rappresentare un uomo che prega. Non dovevo cercare un gesto, uno sguardo o un movimento che suggerisse la santità. Dovevo compiere davvero quell’azione. È una logica consequenziale: se lo fai, lo fai”.

Quanto è stato difficile smettere di vedere in Livatino il magistrato coraggioso o l’uomo di fede e riconoscere semplicemente un ragazzo di 37 anni?

“È stato necessario spostare l’attenzione dal lungo termine all’immediato. Se consideri il personaggio all’interno di un quadro generale, sapendo di raccontare una storia attraverso il linguaggio audiovisivo, inevitabilmente ti poni molti problemi. Se invece scomponi quel quadro e lo tratti come un essere umano reale, ti rendi conto che ogni giorno devi occuparti di aspetti precisi. Concentrandoti su ogni singola azione, cercando di compierla al meglio senza trascurare nulla, soltanto a posteriori riesci ad allargare lo sguardo e a comprendere la portata della sua battaglia. Affrontavo il personaggio giorno per giorno. Dovevo avere una memoria impeccabile, fare esercizi di articolazione, compiere un gesto di gentilezza, aiutare qualcuno, essere attento e preciso. Ho persino smesso di usare il cellulare per settimane. Mi sono isolato dal mondo affinché, una volta sul set, contassero soltanto le persone che avevo intorno. Erano tutti espedienti per avvicinarmi il più possibile alle qualità di Livatino, senza creare una separazione tra il motore interiore e l’azione”.

Questa preparazione l’ha aiutata anche a sostenere i ritmi delle riprese?

“Assolutamente. Oggi siamo tutti contenti di aver realizzato una serie che sembra avere una qualità cinematografica. Ci dicono che è come se avessimo girato due film da due ore. E rispondo: ‘Grazie!’. Il punto è che abbiamo realizzato quei due film con i tempi di una fiction, girando sette o otto scene al giorno anziché due o tre. Abbiamo sostenuto più del doppio del lavoro, cercando di mantenere la stessa qualità. Per questo voglio applaudire tutta la squadra. Abbiamo corso moltissimo e avevo bisogno di una strategia che mi permettesse di affrontare quel ritmo”.

Che insegnamento può lasciare un uomo che non cercava visibilità a un attore che vive in un’epoca in cui apparire sembra fondamentale?

“Non soltanto l’epoca, ma anche il mestiere che ho scelto! Da questo punto di vista siamo agli antipodi. Livatino mi ha portato a riflettere sulle bussole che utilizziamo per orientarci nel mondo. Che cosa ci aspettiamo da noi stessi e dagli altri? Con quanta serenità andiamo a dormire, sapendo di non avere scheletri nell’armadio? Mi ha lasciato anche un atteggiamento completamente diverso nell’ambiente professionale, che conservo sui set da allora. Non sono scomparse le gerarchie, le etichette o i ruoli, ma penso a un uomo che trattava un presidente come un mendicante, un pluriomicida come un innocente, perché davanti a sé vedeva sempre un essere umano. È il principio cristiano della fratellanza, al di là delle distinzioni che abbiamo costruito attraverso immagini e parole. Questo insegnamento mi è rimasto addosso. Del resto, quando vivi un’esperienza immersiva di due o tre mesi, inevitabilmente ne esci cambiato”.

US: Lorella Di Carlo

Che cosa ha scoperto di Rosario Livatino che prima non conosceva?

“Prima di incontrare Michele Placido per parlare del progetto, non conoscevo Rosario Livatino. È stato ucciso nel 1990, mentre sono nato nel 1993. Quando me ne sono reso conto, mi sono detto: ‘Sono siciliano, forse dovrei conoscere la sua storia. Perché non ne so nulla?’. Così ho iniziato a studiare e ho capito che la mia stessa ignoranza era, in qualche modo, una conseguenza della sua scelta di isolamento. Livatino aveva rinunciato praticamente a tutto pur di continuare a svolgere il proprio lavoro di magistrato secondo coscienza, fino in fondo, in totale indipendenza e fedeltà ai propri principi. Niente interviste, feste o cene. Soltanto la famiglia e l’ufficio. Da questa scelta nascevano anche le sue riflessioni sulla fede e sul diritto, sul rapporto con Dio attraverso la giustizia. Quest’ultima diventava una forma di realizzazione personale e un modo per avvicinarsi a Dio attraverso l’amore verso la persona giudicata. Non esercitava il proprio ruolo con un atteggiamento di superiorità. Non si sentiva al di sopra degli altri soltanto perché aveva studiato e possedeva determinate conoscenze. Cercava piuttosto di amare il prossimo attraverso l’esercizio della giustizia, distinguendo ciò che era giusto da ciò che era sbagliato secondo la legge. In ogni processo cercava, quando possibile, di alleviare la pena. Non si accaniva contro le persone, pur restando inflessibile davanti alle menzogne, ai soprusi della mafia e a tutto ciò che quel sistema criminale rappresentava. Ho scoperto un uomo straordinario”.

Ha resistito alla tentazione di visitare la casa di Livatino?

“No, ho ceduto! E mi è servito molto. Nella casa è conservato un album fotografico. Ho potuto osservare alcune immagini, cercando di custodirle nella memoria senza necessariamente fotografarle. Soprattutto, quella visita mi ha restituito il senso dell’ordine quasi maniacale che caratterizzava Livatino. Se ha visitato la casa, saprà che la sua stanza è stata conservata dai genitori esattamente com’era quando era in vita. Ogni elemento è ordinato, catalogato, disposto con precisione. Conoscendo il personaggio non sorprende, ma osservarlo dal vivo è stato molto suggestivo. Quando giravamo le scene ambientate nella casa o nell’ufficio, mi confrontavo personalmente con gli addetti alla scenografia e all’attrezzeria, chiedendo che tutto fosse sistemato con la massima cura. Il letto doveva essere impeccabile, i fascicoli disposti secondo un criterio preciso. Non necessariamente per colore, ma dovevamo trovare un modo per raccontare quella sua ossessione per l’ordine. Ho cercato di prendere in prestito dalla realtà quanti più dettagli possibile”.

A proposito di interpretazioni, aveva visto il lavoro di Giulio Scarpati sullo stesso personaggio nel film Il giudice ragazzino?

“Certamente. Più che riprendere elementi della sua interpretazione, ho cercato di comprenderne l’approccio, per lasciare a quella versione alcune caratteristiche e concentrarmi su aspetti differenti. Mi interessava mostrare una tempra più marcata, un’energia maggiormente presente. Nell’interpretazione di Giulio emerge un uomo buonissimo, tenero, a tratti fragile. Una figura estremamente delicata e sensibile, forse persino troppo rispetto all’immagine che mi stavo formando di Livatino. Volevo rappresentare un uomo capace di innamorarsi, di mostrare dolcezza verso i genitori e le persone care, ma anche di esprimere tutta la forza della propria determinazione quando necessario. Una fermezza che nasceva anche dai suoi studi e che poteva tradursi in una durezza inaspettata. Mi sembrava credibile che un uomo con il coraggio e la lucidità di prendere un microfono in tribunale ed esprimere apertamente il proprio pensiero davanti ai diretti interessati possedesse anche questo tratto caratteriale. Ho cercato quindi di dargli un nervo diverso”.

Nel raccontare Livatino emerge anche il rapporto con il pericolo, che non sembra averlo distolto dal proprio dovere. Lei, invece, che rapporto ha con la paura?

“È un cortocircuito. Ed è stato interessante riconoscermi in un passaggio della sua storia. A volte ho davvero paura di avere paura. Quando intraprendi un percorso di ricerca, anche spirituale, fondato sulla fiducia e sulla fede, dovresti arrivare a riconoscere che tutto rientra nella volontà di Dio. E, se ci credi profondamente, non dovresti temere nulla. Quando mi trovo a provare paura, però, una parte di me si attiva e non mi concede di viverla fino in fondo. Così quella sensazione viene immediatamente elaborata e trasformata da una serie di meccanismi psicologici ed emotivi che cercano di allontanarla o di darle un significato diverso”.

Con il passare degli anni cambia anche la percezione di ciò che conta davvero?

“Crescendo impari a distinguere sempre meglio ciò che è importante da ciò che non lo è, all’interno di questo grande gioco allucinante che è la società in cui viviamo. Molti aspetti che da ragazzo consideravo fondamentali oggi hanno perso importanza. Cambia soprattutto la percezione del tempo. In questa fase della mia vita sto riflettendo molto su un’intuizione: gran parte del malessere, comprese le paure, nasce dal continuo oscillare tra passato e futuro. Temiamo di aver fallito, di aver commesso errori o che i nostri progetti non funzionino. Ci trasciniamo dietro il passato oppure ci proiettiamo continuamente in avanti. Non sono soltanto considerazioni spirituali. Anche la scienza ci mostra quanto il tempo sia legato alla percezione e quanto sia limitante immaginarlo esclusivamente come una successione lineare. Pensiamo alle condizioni fisiche estreme, alla velocità della luce, ai buchi neri, alle singolarità. La natura stessa è molto più complessa di quanto siamo disposti a riconoscere. Allora mi dico: basta. Oscillando tra passato e futuro alimento la paura, anche perché cerco di controllare eventi sui quali non ho potere. È una forma di autolesionismo culturale. Devo restare nel presente, perché è l’unica realtà che possiedo”.

Il qui e ora. È un principio che si insegna anche nelle scuole di recitazione: quando si è in scena conta soltanto il presente. E, in fondo, anche la vita è una forma di rappresentazione.

“Sì. Possono sembrare banalità, perché sono espressioni semplicissime, composte da poche sillabe. Eppure racchiudono i grandi misteri della vita e dell’esistenza”.

Penso anche a quando un attore riceve un premio. Il riconoscimento riguarda il lavoro svolto in passato, ma rischia di proiettarlo subito nell’ansia per il futuro. Anziché godersi il risultato, potrebbe chiedersi: “E adesso?”.

“Succede se non hai ancora lavorato su te stesso e sul concetto di aspettativa. Credo che l’aspettativa sia sempre legata al bisogno di fare bella impressione. E voler fare bella figura significa spesso negarsi la possibilità di sbagliare. Se commetti un errore, temi di essere giudicato negativamente e di deludere le aspettative altrui. È così che nasce l’idea di fallimento, un’esperienza che pensiamo di dover evitare perché tutti desideriamo vincere. Ma se il tuo obiettivo smette di essere la vittoria e diventa la credibilità, allora anche il fallimento acquista un valore. Se hai l’ambizione di raccontare gli esseri umani, devi accettare che tutti, persino i beati, possano fallire. È stata una riflessione importante durante la preparazione del personaggio. Dovevo concedermi la possibilità di sbagliare”.

Livatino era animato da un fortissimo senso del dovere, pur conoscendo i rischi che correva. Lei che rapporto ha con il dovere? Dove colloca il confine con la libertà di scelta?

“Senso del dovere e libertà di scelta… Questa domanda mi mette particolarmente in crisi. Ho quasi la sensazione di sentire due voci diverse dentro di me. La libertà di seguire la propria volontà mi arriva come un bisbiglio. Il dovere, invece, ha una voce molto più ferma e ingombrante. Mi viene da pensare che il senso del dovere sia una costruzione derivata anche dall’educazione ricevuta, dall’idea che sia nostra responsabilità agire correttamente e dall’insieme degli insegnamenti che assimiliamo fino a renderli parte della nostra struttura psicologica. La volontà personale, invece, forse appartiene alla dimensione più spontanea, legata alla libera espressione e all’autenticità. Penso a un bambino, alla trasparenza dei suoi gesti, alla curiosità con cui esplora un mondo che continua a offrirgli stimoli. Quel bambino esiste ancora anche nell’adulto, ma bisogna imparare ad ascoltarlo. Forse è per questo che immagino la sua voce come un sussurro, rispetto al rumore molto più forte delle responsabilità e degli obblighi. Non so se le ho risposto, ma la sua domanda mi ha messo davvero in difficoltà”.

Nella serie, Livatino ha un legame molto forte con il padre Vincenzo, interpretato da Nino Frassica. Un rapporto profondo, segnato anche da molti sentimenti inespressi. Lei ha iniziato a fare teatro da bambino proprio con suo padre. Raccontare il rapporto tra Rosario e Vincenzo l’ha portata a ripensare al vostro legame?

“Voglio risponderle con la massima sincerità. Mi colpisce che abbia notato questa corrispondenza, perché non ci avevo prestato particolare attenzione. Non avevo avviato una riflessione personale sul rapporto con mio padre per costruire quello con il personaggio interpretato da Nino Frassica.

Credo però che una parte della mia esperienza sia entrata nell’interpretazione indirettamente, senza una ricerca consapevole. Quel legame fatto di affetto, protezione, ma anche di scontri, soprattutto quando il figlio dice al padre: ‘Sto facendo quello che mi hai insegnato tu’, mi è sembrato molto naturale. Forse, come suggerisce lei, c’era qualcosa di autobiografico senza che me ne rendessi conto. E forse è meglio così”.

Che aspetto del rapporto tra Rosario e suo padre l’ha colpita maggiormente?

“La protezione reciproca e la consapevolezza dei meccanismi che regolano il loro legame. Trovo particolarmente interessante lo scontro generazionale. È come se Rosario dicesse al padre: ‘Ho assimilato i tuoi insegnamenti e li ho fatti miei. Perché adesso continui a chiedermi di comportarmi diversamente? Perché dobbiamo avere paura delle persone che ci circondano, se sappiamo che il mondo ha sempre funzionato così?’. È il passaggio dalla condizione di figlio a quella di adulto. Lo si percepisce anche nei conflitti domestici. Rosario vive ancora con i genitori, ma non è un uomo incapace di emanciparsi, né succube della loro volontà. È lui a prendersi cura di loro. Li accompagna, fa loro compagnia, li protegge. È quasi come se fossero i genitori a vivere con lui, anziché il contrario”.

Quando ha capito di aver compiuto anche lei quel passaggio verso l’età adulta?

“Credo l’anno scorso, quindi non molto tempo fa. È successo quando ho iniziato ad affrontare alcune difficoltà e preoccupazioni, decidendo di non parlarne ai miei genitori finché non le avessi risolte. E così ho fatto. Quando la situazione si è conclusa, ho raccontato loro: ‘Sapete, ragazzi, nelle ultime due settimane è successo questo’. Ho visto scattare immediatamente l’allarme, ma ho potuto rassicurarli: ‘Tranquilli, è tutto a posto. Ho già risolto’. Mi hanno chiesto come fosse possibile e ho spiegato le decisioni prese e il modo in cui avevo affrontato il problema. Per me è l’esempio più evidente di quel cambiamento. Certo, a 32 anni ci ho messo un po’. Ma ognuno ha i propri tempi”.

Anche Livatino tendeva a non condividere con i genitori le preoccupazioni e i pericoli legati al lavoro. Aveva un rapporto particolare con il silenzio. Lei come lo vive?

“A volte mi manca, quindi ne sento il bisogno. Il silenzio mi crea spazio. Per me è quasi una dimensione fisica, un’opportunità per svuotare o riempire. È uno stato, quasi una condizione quantistica. Forse esagero, ma lo immagino come un campo di probabilità in cui tutto può accadere. Non è il nulla, non è il vuoto, non è assenza. Al contrario, contiene in potenza ogni possibilità. Ho quindi un rapporto bellissimo con il silenzio. Mi piace e, quando ne resto privo per troppo tempo, ne sento la mancanza”.

Da Vermiglio in poi la sua carriera ha conosciuto una grande ascesa. Il successo le ha sottratto parte di quel silenzio?

“Sì, me ne ha sottratto una parte, ma mi ha anche restituito moltissimo. Così come tutti i personaggi interpretati finora hanno preso qualcosa di me, offrendomi in cambio uno specchio di ciò che potrei essere. È un aspetto curioso del mio lavoro, perché non lo vivo mai come un processo di costruzione. Cerco piuttosto di eliminare ciò che non serve a una determinata storia. Significa individuare una parte autentica di sé, isolarla e condividerla. Ogni personaggio mi ha permesso di esplorare una dimensione personale che prima non riuscivo a vedere o che non mi concedevo di vivere. Queste esperienze modificano continuamente la percezione di ciò che considero possibile o impossibile. La conoscenza che ho di me stesso e delle opportunità che possono presentarsi è potenzialmente infinita. E questa apertura finisce per dissolvere qualsiasi aspettativa. È ciò che mi è successo a partire da Vermiglio, il primo passo di un percorso in cui ho cercato di smettere di aspettarmi risultati”.

In che modo è cambiato il suo rapporto con i desideri e gli obiettivi?

“Trovo affascinante pensare che gli eventi possano verificarsi quando smetti di aspettarteli, ma che, allo stesso tempo, tu debba crederci come se fossero già parte della tua vita. È un cortocircuito. Da un lato senti di possedere già ciò che desideri, dall’altro non ti aspetti nulla di più. I miei riferimenti provengono dal cattolicesimo, ma anche da filosofie orientali e da altri approcci alla vita. Per esempio, ho capito che pregare non significa supplicare per ottenere ciò che non possiedi. Non è come scrivere una letterina a Babbo Natale dicendo: ‘Voglio questo, ti prego, dammelo’. Quando preghi chiedendo di ricevere qualcosa, stai implicitamente affermando che ti manca. Per questo trovo più bello ringraziare. Nella gratitudine c’è già tutto. È una condizione interiore che non dipende dall’aspettativa, perché quest’ultima nasce da un senso di mancanza, dalla convinzione che soltanto in futuro potremo ottenere ciò che desideriamo. Se vivi continuamente nell’attesa, rischi di restare deluso. Se invece coltivi la gratitudine, ogni esperienza rappresenta un dono ulteriore, perché ti senti già appagato. Non insegui più qualcosa che credi ti manchi. E proprio quando smetti di cercare, nuove possibilità possono presentarsi, quasi fossero attratte da te”.

E lei, Giuseppe, per quale qualità personale sente di potersi ringraziare?

“Sono immensamente grato per la mia curiosità. La considero una bussola preziosa, perché continua a sorprendermi, mi spinge a mettermi in discussione e rende la mia vita dinamica e ricca. Senza questa spinta non studierei con lo stesso interesse, non leggerei tanto, non cercherei continuamente di informarmi o di sperimentare esperienze diverse. È stata proprio la curiosità a portarmi verso la recitazione, permettendomi di vivere molte vite, attraversare epoche differenti e trasformarmi attraverso costumi, trucco e personaggi. Non credo che, senza questa caratteristica, mi sarei concesso di cambiare così profondamente e in così poco tempo”.

Rosario Livatino non è l’unica persona realmente esistita che ha interpretato. Penso anche a Manfredi Borsellino e Raffaele Sollecito, figure profondamente diverse. Secondo lei, che cosa riconoscono in Giuseppe De Domenico i registi e le produzioni quando le affidano ruoli biografici?

“Sono effettivamente tre persone molto diverse. È una bella coincidenza. Credo che, quando si raccontano storie vere, le produzioni si assumano una responsabilità particolare e abbiano bisogno di interpreti credibili. Probabilmente ritengono che il mio approccio, fondato sullo studio e sulla ricerca, sia adatto a progetti di questo tipo. Non arrivo sul set senza idee. Cerco sempre di presentarmi con delle proposte, suggerendo possibili soluzioni. Quando interpreti una persona realmente esistita, la preparazione è fondamentale. Non puoi presentarti senza aver studiato la sceneggiatura. Esistono naturalmente progetti che richiedono un metodo diverso, magari più spontaneo. In quei casi si utilizza il copione quasi come un canovaccio, lasciando spazio all’improvvisazione, perché serve un’interpretazione più estemporanea, sporca, ruvida. Forse, però, nel mio caso mi considerano un secchione. E in fondo lo sono sempre stato. Al liceo scientifico ero quello che passava i compiti di matematica e fisica. Il mio compagno di banco e i ragazzi seduti dietro aspettavano che fossi io ad aiutarli. Non ero certo un professore, ma studiavo molto. Poi ho frequentato ingegneria edile. Sono sempre stato abituato ad approfondire gli argomenti. A un certo punto sono cambiate le materie, ma il metodo è rimasto lo stesso: sedermi, studiare e analizzare le informazioni. Quindi sì, sono un secchione, o almeno cerco di esserlo. Non voglio raccontarmela, ma per sentirmi tranquillo sul set ho bisogno di prepararmi”.

Oltre alla preparazione, pensa che anche il suo aspetto fisico favorisca la capacità di trasformarsi?

“Sì, credo che i miei tratti fisionomici abbiano un ruolo importante. Mi rendo conto di poter cambiare moltissimo nell’aspetto. Mi è successo anche recentemente al Festival di Roma. Ero con Michele Placido e Leonardo Maltese per alcune videointerviste. Due giornalisti avevano già visto i primi episodi della serie e, quando sono entrati nella stanza, hanno rivolto a Leonardo la domanda destinata all’attore che interpretava Livatino. Avevo la barba, perché stavo lavorando a un altro progetto, e ai loro occhi non ero più Rosario. Mi ha colpito molto. Basta lasciarmi crescere un po’ la barba per sembrare un’altra persona. A differenza di altri attori che rimangono sempre facilmente riconoscibili, cambiando taglio di capelli o barba posso diventare difficilmente associabile ai personaggi interpretati. E non succede soltanto con il pubblico, ma anche con chi lavora nel settore”.

Le è capitato anche lontano dai set e dagli eventi cinematografici?

“Diverse volte. Ho incontrato persone che mi parlavano dei miei film senza rendersi conto che fossi uno degli interpreti. Una volta, sull’Etna, la ragazza che mi ospitava in un bed and breakfast mi ha raccontato di aver visto un film italiano bellissimo. Mi ha detto: ‘Te lo consiglio assolutamente, si chiama Vermiglio. Sono impazzita!’. Ha continuato a parlarmene finché non le ho chiesto: ‘Ma me lo stai dicendo di proposito?’. Mi ha guardato senza capire e mi ha risposto di no, chiedendomi perché. Allora le ho detto: ‘Perché l’ho fatto io!’. La parte divertente è che conosceva anche il mio nome e cognome, visto che avevo prenotato tramite Airbnb. In questi anni mi è capitato spesso che le persone non associassero il mio nome al volto”.

In fondo può essere un vantaggio: significa che è riuscito a sottrarsi all’immagine che gli altri hanno di lei.

“Sì. Continuare a trasformarmi, passando da un’identità all’altra, è un investimento a lungo termine”.

Immagini che il Giuseppe bambino possa incontrare quello di oggi, a 32 anni. Secondo lei, quale aspetto dell’uomo che è diventato lo sorprenderebbe maggiormente?

“La prima risposta che mi viene in mente riguarda la forma fisica e l’elasticità. Da bambino non ero particolarmente allenato e avevo poca consapevolezza del mio corpo. Oggi riesco a compiere movimenti che allora non avrei mai immaginato. Pratico yoga, mi alleno con costanza, controllo il respiro, riesco a modificare la voce. Mi sento molto libero di esprimermi attraverso il corpo. Credo che ne rimarrebbe impressionato. Ricordo che nel 2012, quando frequentavo la mia prima scuola di recitazione, avevo 19 anni e mi stavo avvicinando agli esercizi di movimento scenico. Uno degli insegnanti mi chiamava ‘sacco di patate’. Me lo ricordo ancora. Penso che il Giuseppe bambino sarebbe stupito dal tempo e dall’impegno che ho dedicato a sviluppare questa consapevolezza fisica. Può sembrare un aspetto molto concreto, ma il corpo è lo strumento che ci permette di muoverci nel mondo”.

E sul piano professionale? Avrebbe mai immaginato una carriera capace di portarla oltre i confini italiani?

“Credo che rimarrebbe sorpreso nello scoprire che oggi ho rapporti professionali stabili con l’America e con Londra. Quando ero un ragazzino di Ganzirri, già Roma mi sembrava un luogo mitologico. Figuriamoci Los Angeles o Londra. Oggi, invece, sono realtà con cui collaboro, attraverso incontri e progetti che possono concretizzarsi. Ci sono iniziative che stanno prendendo forma. Per esempio, posso già dire che sono il protagonista italiano di una serie televisiva inglese. Poi ci sono le esperienze internazionali: la partecipazione ai Golden Globes, la promozione di un film italiano in Sudafrica e in Francia. Sono traguardi che, per il bambino che ero, sarebbero stati impensabili. E la differenza non sta soltanto nell’immaginarli, ma nel viverli davvero”.

Giuseppe, è sereno?

“In questo periodo abbastanza, sì. Mi sembra di riuscire a comunicare bene con gli altri, anche se continuo a interrogarmi su come migliorare. Cerco di essere presente per la famiglia e gli amici e di trovare un equilibrio tra vita privata e professionale, nonostante quest’anno il lavoro mi abbia assorbito moltissimo. Ho affrontato tre set consecutivi. Anzi, sono ancora a metà del terzo, praticamente senza pause. Ho iniziato a luglio con la serie in inglese. Ho terminato le riprese di giovedì e il venerdì ero già sul set di un film in Calabria. Quel film è finito di lunedì e il martedì ho iniziato un altro progetto. Nel frattempo sono riuscito a ritagliarmi soltanto un paio di giorni per traslocare. Nella casa nuova ci sono ancora gli scatoloni. Quando sono tornato a Roma, qualche giorno fa, regnava il caos. Dovrei terminare questo progetto intorno alla metà di novembre. Spero allora di avere finalmente un po’ di tempo per capire chi sono e che cosa ho fatto”.

In mezzo a tutti questi impegni, come riesce a ritrovare il contatto con la sua vita privata?

“Di recente, a Roma, stavo per andare sul red carpet. Avevo appena concluso una lunga serie di interviste e impegni promozionali e mi era rimasta un’ora libera. Ho deciso di trascorrerla telefonando agli amici, per farmi raccontare le loro giornate. Avevo bisogno di riconnettermi con me stesso, ma senza parlare delle mie esperienze. Non volevo raccontare: ‘Oggi ho fatto questo, ho parlato con il Tg1, c’era Mattarella alla proiezione…’. Anzi, erano loro a chiedermi come fosse andata. Ma rispondevo: ‘No, ragazzi, raccontatemi voi’. Uno mi ha parlato della sua giornata, un altro mi ha mostrato un ponte che aveva progettato, chiedendomi un parere. Ecco, interessarmi alla vita degli altri oggi non rappresenta più una distrazione, come forse accadeva in passato. È diventato un bisogno autentico”.