Giuseppe De Simone, da padre Antonio Loffredo al film La salita: “Recitare è sentirmi vivo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono storie che si costruiscono, e altre che emergono. Quella di Vincenzo, in La salita di Massimiliano Gallo, il film al cinema dal 9 aprile con Fandango, sembra appartenere a questa seconda categoria: non è il risultato di una traiettoria lineare, ma il punto in cui esperienze, errori, deviazioni e incontri trovano improvvisamente una forma. Non è un personaggio che si impone. È qualcosa che affiora. Nel carcere minorile di Nisida, spazio simbolico più che realistico, Vincenzo non rappresenta solo una possibilità narrativa, ma una tensione più profonda: quella del riscatto. Non un riscatto spettacolare o definitivo, ma un movimento interno, fatto di consapevolezza, di aperture improvvise, di momenti in cui si intravede qualcosa che prima non si riusciva a vedere. È un personaggio che porta con sé il peso di un contesto, ma anche la capacità di non esserne completamente definito. Giuseppe De Simone arriva a questo ruolo con un percorso che sembra già contenere il film stesso. Il rione Sanità, il lavoro precoce, il senso di appartenenza a più mondi contemporaneamente, le esperienze che si accumulano senza una direzione precisa ma con una forza autentica. Non c’è una vocazione dichiarata, non c’è un progetto iniziale. C’è vita. E proprio questa vita diventa materia. In quest’intervista per Virgilio Notizie a Giuseppe De Simone, la recitazione non è un mestiere appreso, ma una possibilità scoperta. Quasi un’apertura improvvisa: un provino affrontato senza aspettative, un incontro, uno sguardo, e poi il set. E insieme, subito, il dubbio: “non dovrei essere qui”. Una sensazione che attraversa molti percorsi non lineari, in cui il talento arriva prima della legittimazione. È lì che si gioca qualcosa di decisivo: restare o tirarsi indietro. La traiettoria di Giuseppe De Simone è fatta di fratture e ricomposizioni. Un’infanzia segnata da instabilità, una famiglia attraversata da difficoltà, una sorella fragile, l’assenza e la perdita. Tutto questo non viene raccontato come trauma esibito, ma come materia trattenuta, come qualcosa che non ha trovato spazio per essere espresso. Ed è proprio qui che la recitazione assume un significato diverso: non rappresentare, ma liberare. Dare forma a ciò che nella vita resta bloccato. Vincenzo, allora, diventa più di un personaggio. Diventa un passaggio. Il punto in cui un ragazzo che ha sempre sentito di dover “fare qualcosa di grande” trova finalmente un linguaggio per provarci davvero. Non è ancora un arrivo. È un inizio consapevole. E forse è questo uno degli elementi più autentici di La salita: raccontare che la speranza non è un evento, ma un processo. Non coincide con ciò che si ottiene, ma con ciò che si scopre dentro di sé. Con la possibilità, fragile ma concreta, di riconoscersi.

Chi è Vincenzo punto di vista di Giuseppe De Simone?

“Vincenzo è una figura che ho percepito come simbolo di speranza e riscatto. Si tratta di un personaggio che arriva fino a un set, e già questo assume un significato importante. Non provenivo da questo ambiente in età più giovane. Avevo fatto qualche esperienza: un po’ di teatro, alcuni provini, ma non avevo mai intrapreso davvero questa carriera. Non era una strada che avevo scelto consapevolmente. Provengo dal rione Sanità, un quartiere di Napoli piuttosto complesso. Tuttavia, il mio percorso è stato in parte diverso rispetto ad altri attori del cast. Per un periodo sono rimasto nel rione con i miei amici, poi ho frequentato le scuole medie fuori quartiere e successivamente sono tornato per il liceo scientifico. In quegli anni la recitazione non faceva parte della mia vita. Conducevo un’esistenza normale, e ritengo che questo sia fondamentale per un attore: vivere esperienze autentiche. Uscivo con gli amici, ero fidanzato, praticavo sport. Prima della pandemia, nuotavo con regolarità. Dopo aver concluso la scuola, in realtà con un’espulsione, mi sono ritrovato in classe con la sorella dell’attore Francesco Piccirillo. Lo conoscevo già, perché avevo avuto a che fare con lei: litigavamo spesso e lui era molto protettivo nei suoi confronti. Con il tempo, invece, è diventato una persona molto importante. Mi è stato vicino proprio quando mi sono avvicinato a questo ambiente”.

Nel frattempo, di cosa si occupava?

“Lavoravo già mentre frequentavo la scuola. In seguito, ho svolto il servizio civile in una cooperativa chiamata ‘La Paranza’, insieme a padre Antonio Loffredo. Lì lavoravo alle catacombe: facevo la guida, ma anche l’educatore, trascorrendo tempo con i ragazzi in strada. È stato uno dei periodi più belli della mia vita”.

Quanti anni ha? Sembra abbia vissuto molte vite…

“Ho ventidue anni. E sì, ho vissuto molte esperienze. Ho iniziato a lavorare molto presto. Lavoravo a Piazza Bellini, nel cuore della vita napoletana. Mio zio aveva e ha tuttora un locale, e a diciassette anni ho cominciato ad aiutarlo. Durante l’ultimo anno di liceo l’ho fatto con maggiore continuità. Guadagnavo e mettevo da parte il denaro per progetti personali, come i primi viaggi in autonomia. Con il servizio civile, invece, tutto è cambiato: sono entrato in un ambiente completamente diverso. Andavo allo stadio, avevo il mio gruppo, ma allo stesso tempo coltivavo interessi culturali. Avevo la sensazione di appartenere a due mondi distinti”.

C’è un momento che ricorda in modo particolare?

“Sì, il viaggio in Spagna dopo il servizio civile, in Andalusia con padre Antonio. L’aspetto più significativo è stato comprendere che non conta soltanto il contenuto di un racconto, ma il modo in cui viene trasmesso. Se qualcuno racconta come accade a scuola, l’attenzione cala subito. Con lui era diverso: ogni racconto sembrava vivo, e questo suscitava un coinvolgimento autentico. A un certo punto mi disse: ‘Questa esperienza non devi perderla’. È stato un passaggio importante”.

Come è arrivato al provino e al film?

“Dopo quell’esperienza ho continuato a lavorare: facevo la guida alle catacombe e ho lavorato anche in un ristorante. Nel frattempo, partecipavo a casting, soprattutto street casting. Un giorno mi proposero un provino per una serie Rai, ma non volevo andarci. Pensavo si trattasse dell’ennesima occasione simile alle altre. Il giorno successivo il casting era ancora aperto. Mia madre mi disse di andare. Stavo uscendo per allenarmi a pugilato, disciplina che avevo iniziato durante l’ultimo anno di liceo, quando alcuni amici mi hanno accompagnato al Nuovo Teatro Sanità. Mi hanno fatto passare davanti a una fila di circa trecento persone e mi sono ritrovato davanti alla telecamera con il foglio contenente i miei dati. Ho iniziato a parlare senza fermarmi, finché a un certo punto mi sono interrotto e ho chiesto se potessi concludere. Poi Marita D’Elia mi ha preso e mi ha fatto sostenere il provino, sia il self tape sia il callback”.

E da lì?

“Una domenica mattina, Marita mi chiama. Stavo giocando alla PlayStation con mio cugino e, vedendo il numero, pensavo fosse spam. Rispondo e sento: ‘Ciao, sono Marita D’Elia’. Mi spiega che il ruolo per la serie era stato assegnato a un altro ragazzo, ma mi propone un provino per un film. Accetto immediatamente. Mi presento al provino. Nella mail era indicato il nome del regista, Massimiliano Gallo, che conoscevo, ma non immaginavo fosse presente. Entro, lo vedo, lui guarda me. È stato un momento molto intenso, quasi sospeso. Mi chiede un monologo. Recito una poesia di De Filippo, che conosco da sempre perché la ascoltavo nel mio quartiere, tra le luminarie. Poi mi chiede qualcosa di diverso e inizio a improvvisare. Racconto il viaggio, l’ultimo anno della mia vita, le persone incontrate e le realtà difficili che avevo conosciuto. Racconto anche la decisione di concedermi un’opportunità”.

Com’è stato il primo impatto con il set?

“È stato qualcosa di magico: è come essere catapultati in un altro mondo. Allo stesso tempo, però, ho avuto un pensiero: ‘Non dovrei essere qui, non lo merito’. Col senno di poi, riconosco che era un pensiero sbagliato”.

Perché lo pensava?

“Perché ero convinto che ci fossero molti ragazzi che studiano per diventare attori, mentre io mi ritrovavo lì quasi per caso. È stato comunque un periodo molto intenso. Cercavo di dare il massimo in ogni momento. Massimiliano mi ha aiutato moltissimo. Commettevo anche errori importanti. Ricordo una notte: erano le due e stavamo girando una scena che non funzionava. A un certo punto mi disse: ‘Vai in camerino, ripetila. Poi la rifacciamo’. Non siamo andati a mangiare finché non siamo riusciti a portarla a termine. Quello è stato un passaggio fondamentale, perché mi ha dato maturità e consapevolezza”.

E dopo il film?

“Dopo il film ho provato un’emozione molto intensa. Mia madre mi chiese: ‘Ti è piaciuto?’. Risposi di sì. Poi aggiunse: ‘Vuoi continuare?’. Risposi ancora di sì. A quel punto mi disse che dovevo studiare. Così mi sono iscritto all’Actors Lab, dove ho studiato con Antonio Milo, Salvatore Catanese e Ciro Esposito. Per un anno non ho mai saltato una lezione”.

Ph: Anna Camerlingo / US Film: Zaccaria Communication

Che cosa significa per lei recitare?

“Recitare significa essere libero, senza freni. Significa potersi esprimere completamente. Nella vita quotidiana, invece, spesso si tendono a nascondere le emozioni. Avrei potuto piangere molte volte, ma non l’ho fatto. Da bambino ho vissuto situazioni difficili: problemi tra i miei genitori, momenti in cui si parlava di separazione, poi riconciliazioni. Era una situazione turbolenta, segnata anche da discussioni accese. Mia sorella è affetta da epidermolisi bollosa. I miei genitori viaggiavano spesso per lei, soprattutto in Sicilia, e io rimanevo con mia nonna. Quando mia nonna è morta è stato un colpo durissimo. La sua casa era un punto di riferimento per tutta la famiglia: eravamo molto uniti tra cugini. Per questo, recitare significa dare voce a tutte quelle emozioni che nella vita tendiamo a trattenere”.

Riscatto: nel suo percorso, quanto pesa questo aspetto? E che tipo di riscatto rappresenta?

“Rappresenta tre dimensioni: sociale, personale e familiare. Sociale, perché provengo da un quartiere come il rione Sanità. Personale, perché ho seguito anche un percorso di studi fino alla laurea in Scienze Motorie ma avvertivo che mancava qualcosa. Per me l’arte nasce da dentro, non da fuori. Quando è arrivato il film ho sentito di aver compiuto qualcosa di significativo. Fin da piccolo ho sempre avuto la sensazione di dover fare qualcosa di grande. Nel nuoto non volevo essere uno qualunque: puntavo alle Olimpiadi. Nel pugilato era lo stesso. Anche nel calcio immaginavo il massimo livello possibile. Ho sempre cercato di raggiungere il vertice, e questa esperienza, in qualche modo, me lo ha permesso. Personale, perché non ho mai avuto un rapporto autentico con lo studio. Studiavo in modo superficiale, affidandomi agli appunti degli altri, senza approfondire davvero. Dopo il set, però, qualcosa è cambiato. Quando ho iniziato l’accademia ho deciso di mettermi alla prova anche in ambiti che avevo sempre evitato. Ci assegnarono alcune letture: Novecento di Baricco e L’Alchimista di Paulo Coelho. Ho iniziato con Novecento e l’ho letto in una sera. Ricordo di aver pensato quanto fosse straordinario e di essermi chiesto perché non avessi mai letto prima. Poi ho letto L’Alchimista, che per me è stato un vero shock. Parla dell’idea che, quando qualcosa è davvero il proprio destino, tutto concorre a portarti in quella direzione. In quel momento ho collegato molti elementi della mia vita. Sono ipermetrope dalla nascita, ma non avevo mai portato gli occhiali, perché non studiavo e non leggevo. Ho iniziato a usarli proprio quando ho cominciato a leggere seriamente”.

Si percepisce anche dal modo in cui parla: ha una proprietà di linguaggio notevole, nonostante il contesto da cui proviene.

“La ringrazio, perché è frutto di un lavoro consapevole. In famiglia si parla dialetto, quindi non è qualcosa di spontaneo. Probabilmente, dentro di me, pensavo di essere troppo legato al mio contesto per intraprendere questo percorso. Per questo ho sentito il bisogno di lavorare sulla lingua. Non per diventare un’altra persona, ma per raggiungere maggiore chiarezza espressiva. Quando parlo con qualcuno, desidero che si percepisca il percorso che ho fatto. È stato un lavoro personale molto impegnativo, che non avrei immaginato di affrontare. Una delle più formative che ho vissuto è stata proprio quella del set. Lo studio è importante, ma l’esperienza diretta offre insegnamenti che nessuna scuola può dare. Negli ultimi due anni ho attraversato situazioni che mi hanno fatto crescere molto, anche dal punto di vista emotivo. Ho vissuto esperienze intense e provato emozioni profonde”.

La recitazione porta anche a guardarsi dentro. Se si osserva in profondità, qual è l’aspetto di sé che le incute più timore?

“Credo che ciò che mi spaventa di più sia mostrare le mie emozioni, soprattutto quelle negative. Quando sto male, tendo a nasconderlo. Quando invece sto bene, non ho difficoltà a condividerlo”.

Perché sente il bisogno di nascondere ciò che prova? Dipende dall’idea che un uomo non debba piangere?

“Sì, è un’idea che in qualche modo ho interiorizzato crescendo. Quando studio o faccio esercizi da solo, riesco a liberarmi: lascio uscire tutto, anche con rabbia, attraverso il corpo. Ma quando devo farlo davanti a qualcuno, in modo consapevole e mirato, come in un esercizio, è come se qualcosa si bloccasse. C’è una paura nel mostrare davvero i miei sentimenti, e anche nel viverli fino in fondo. Eppure, quando riesco a dirlo ad alta voce, quando riconosco questa paura, allora crollo e piango come un bambino”.

Perché, secondo lei, La salita rappresenta speranza?

“Molti pensano che la speranza coincida semplicemente con il fatto di aver fatto un film. Ma se fosse solo questo, sarebbe facile, e invece è una parte minima. Realizzare un film, da solo, non basta a definire un percorso né il suo significato”.

Qual è la sua speranza oggi?

“Il mio sogno è continuare a fare questo lavoro. Ma soprattutto desidero spingere gli altri a esplorare se stessi, come ho fatto io. Ritengo che sia fondamentale perché significa dialogare con se stessi, anche nei momenti difficili, anche quando emerge la rabbia. Per esempio, dopo uno sfogo, chiedersi perché si è reagito in quel modo. Capire ciò che accade dentro. La conoscenza di sé è essenziale. E quando si arriva davvero a conoscersi, si può fare qualcosa anche per gli altri, si può essere d’aiuto”.

Aiutare gli altri è importante. Ma in che modo aiuta se stesso?

“Attraverso la lettura e imponendomi di affrontare esperienze che prima avrei evitato. In questo modo riesco a crescere e ad aprire nuove prospettive. Credo che molte capacità siano già dentro di noi, anche se non ne siamo consapevoli. Bisogna soltanto sbloccarle. Attraverso lo studio, la lettura e il lavoro su se stessi, queste risorse emergono. In fondo, molte potenzialità esistono già: occorre portarle alla luce”.

Come intende proseguire questo percorso? Qual è il prossimo obiettivo?

“Quando ho iniziato a studiare mi sono posto un obiettivo: superare un provino. Già mentre lavoravo sul set di Massimiliano ne ho affrontato un altro. Ho fatto anche alcune esperienze: ho lavorato con Luca Miniero, anche se una scena è stata eliminata e un’altra è appena visibile. Ora sto lavorando a un nuovo progetto: andrò a Roma per girare il film Interno familiare, di Paolo Costella, tratto dal romanzo di Anna Maria Ortese. L’obiettivo resta lo stesso: ottenere nuovi ruoli, realizzare progetti importanti e continuare su questa strada. Ma soprattutto comprendere a fondo i personaggi: non limitarsi a memorizzare le battute, bensì capire ciò che accade dentro una persona e riuscire a restituirlo”.

E, se le cose non andassero come spera, avrebbe un piano B?

“Dopo il film ho avuto un momento di caduta. Dopo quell’esperienza pensavo di poter fare tutto, mi sentivo quasi onnipotente. Poi ho capito che non era così. Affrontavo provini che non andavano bene, alcuni anche negativi, e questo mi ha portato a riflettere: dovevo studiare. Questa consapevolezza è stata fondamentale. Continuo a lavorare anche come guida, al Duomo e in alcune chiese. Ho una laurea in Scienze Motorie e potrei proseguire con una magistrale per insegnare. Esistono quindi alternative, ma in questo momento la mia attenzione è concentrata su questo percorso. Ma preferirei che restassero solo alternative, perché è recitare che mi fa sentire vivo. Mi percepisco come un canale. È come se dentro di me scorressero continuamente pensieri ed emozioni. Un po’ come il cielo: a volte piove, a volte c’è il sole, passano le nuvole. Per me vivere davvero significa questo: lasciare che tutto attraversi senza bloccarlo”.

Le piace stare con i più piccoli. È legato al fatto che è cresciuto troppo in fretta?

“Sì, credo di sì. Il periodo delle scuole medie è stato determinante. Già alle elementari avevo vissuto momenti difficili: episodi di bullismo, conflitti con altri ragazzi, e anche in famiglia era una fase complessa”.

Che tipo di bullismo ha vissuto?

“Alle medie c’era un gruppo di ragazzi molto unito. Io frequentavo lo stesso ambiente, ma non facevo parte del gruppo. Non era legato al fatto che provenivo da un contesto diverso, non dipendeva da quello. Era più una dinamica di gruppo, quasi di branco. Quando erano insieme si comportavano in un certo modo, traendo divertimento da queste situazioni”.

Secondo lei, che cosa percepivano in lei come diverso?

“Ci ho riflettuto molto nel tempo. Credo che dipendesse dal mio modo di essere. Ero disponibile: se a un compagno fosse caduto un pastello, lo avrei raccolto. Ero gentile, aiutavo gli altri. Non cercavo di mettermi in mostra, ma mi comportavo con educazione e rispetto. All’interno del gruppo, però, questo atteggiamento diventava un motivo per prendermi di mira. Quando invece si trovavano da soli, non c’erano problemi. Forse ero ‘diverso’ semplicemente perché cercavo di essere gentile”.