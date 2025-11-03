Giuseppe Di Dio ucciso per sbaglio a Messina, parla la madre del killer: "È scappato con la pistola"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nel corso della trasmissione Dentro la Notizia del 3 novembre, ha parlato la madre di Giacomo Frasconà Filaro, il ventenne arrestato per l’omicidio di Giuseppe Di Dio, il ragazzo di 16 anni ucciso “per sbaglio” davanti a un bar di Capizzi, in provincia di Messina. La donna, visibilmente provata, ha spiegato: “Voglio dire che io mi dissocio da questa cosa che ha fatto mio figlio. È una cosa inspiegabile. Sono addolorata. Chiedo perdono da parte di mio figlio. Non doveva succedere”.

Parla la madre del killer di Giuseppe Di Dio

Durante l’intervista, la donna ha raccontato anche la concitazione dei minuti successivi alla sparatoria.

“Quando ho visto che mio figlio è scappato, sono andata subito a suonare ai carabinieri vicino casa mia”, ha detto.

Capizzi, in provincia di Messina, il paese in cui è stato ucciso Giuseppe Di Dio

Poi ha cercato di difendere il marito e l’altro figlio, anche loro fermati: “Mio marito lo stava portando a casa, lo voleva salvare. È andato a prenderlo per fermarlo”.

L’agguato davanti al bar di Capizzi

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Frasconà sarebbe arrivato davanti al locale di via Roma armato di pistola e accompagnato dal padre e dal fratello.

Cercava un ventenne con cui aveva avuto dei contrasti in passato. Non trovandolo, avrebbe chiesto informazioni a un amico della vittima. Al suo silenzio, avrebbe reagito sparando quattro colpi: due verso terra e due ad altezza d’uomo.

Uno dei proiettili ha raggiunto Giuseppe Di Dio al collo, uccidendolo poco dopo il suo arrivo alla guardia medica.

Un altro giovane di 22 anni è rimasto ferito di striscio.

Dopo la sparatoria, l’assassino è risalito su una Fiat Punto dove lo aspettavano i familiari ed è fuggito verso casa.

L’arma, una pistola con la matricola abrasa, è stata recuperata e sequestrata dai carabinieri.

Le indagini sull’omicidio di Messina

I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno fermato i tre uomini con l’accusa di concorso in omicidio aggravato, tentato omicidio, detenzione di arma clandestina e lesioni personali.

La famiglia Frasconà è conosciuta da tempo per comportamenti violenti e diversi precedenti penali.

Solo pochi giorni prima del delitto erano stati sottoposti a controlli per sospetto possesso di armi.

Il sindaco di Capizzi, Leonardo Giuseppe Principato Trosso, ha parlato di “una tragedia annunciata”: “In paese vivevamo nella paura, le risse erano continue. Poteva essere una strage”.