Giuseppe Flavio Pagano contro Selvaggia Lucarelli dopo le chat diffuse, frecciate a Cecilia Sala e Travaglio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dopo la pubblicazione su Il Fatto Quotidiano di un articolo firmato da Selvaggia Lucarelli con il contenuto di alcune chat private tra influencer e attivisti, Giuseppe Flavio Pagano ha reagito con toni duri attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram il 31 ottobre. L’attivista ha contestato alla giornalista di aver superato i limiti del giornalismo, ricordando che solo l’autorità giudiziaria, e non i privati, può accedere alla corrispondenza di persone comuni.

Giuseppe Flavio Pagano contro Selvaggia Lucarelli

Secondo Pagano, Lucarelli avrebbe tentato di sostituirsi alla magistratura diffondendo messaggi che non risultano nemmeno tra gli atti conclusivi dell’indagine e che dovevano restare riservati.

Nella sua analisi, l’attivista descrive Lucarelli come una figura disposta a calpestare ogni regola pur di raggiungere un obiettivo personale, e invita chi la segue a riflettere sul rispetto della privacy e delle norme civili.

ANSA

Selvaggia Lucarelli

Le critiche a Travaglio e al Fatto Quotidiano

In un altro passaggio, Pagano si è rivolto anche al direttore del giornale, Marco Travaglio, domandandosi che tipo di valutazione possa aver fatto per ospitare un simile articolo.

A suo avviso, la scelta del Fatto Quotidiano dimostrerebbe una particolare propensione per l’uso di intercettazioni e materiale riservato.

Pagano ha definito grave la pubblicazione di chat private, soprattutto quando riguardano persone che non hanno alcuna rilevanza penale e non sono coinvolte in procedimenti giudiziari.

Ha parlato di una “pesca a strascico” motivata dal desiderio di vendicarsi di chi risulta sgradito, trasformando contenuti irrilevanti in strumenti di delegittimazione pubblica.

Lo scontro tra Lucarelli e le attiviste online

La polemica si inserisce nella più ampia vicenda raccontata da Lucarelli nel suo articolo, in cui la giornalista descrive un presunto sistema di “call out” organizzato da alcune note attiviste femministe sui social.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, le conversazioni diffuse proverrebbero da una chat privata risalente al periodo tra marzo 2024 e gennaio 2025, finita al centro di un’indagine aperta dopo due denunce.

Nell’articolo vengono citati diversi nomi, tra cui Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte, Flavia Carlini, Karem Rohana e lo stesso Pagano.

Lucarelli sostiene che le conversazioni contengano insulti e attacchi verso figure pubbliche del mondo culturale e giornalistico, tra cui Michela Murgia, Roberto Saviano, Cecilia Sala e Francesca Scandivassi.