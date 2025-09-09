Giuseppe Guida sindaco di Arienzo arrestato nell'inchiesta per corruzione a Caserta, Forza Italia lo sospende

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Arrestato per corruzione il sindaco di Arienzo e coordinatore provinciale di Forza Italia a Caserta, Giuseppe Guida. Il primo cittadino del comune nel Casertano è finito ai domiciliari a seguito di una vasta operazione dei carabinieri, che ha portato all’esecuzione di 17 misure cautelari nella provincia, nel Avellinese, nel Beneventano e nelle città metropolitane di Napoli, e Roma. Appresa la notizia, il partito del vicepremier Antonio Tajani ha sospeso il proprio esponente sul territorio.

L’inchiesta per corruzione a Caserta

Le misure cautelari notificate dai carabinieri del Nucleo investigativo di Caserta riguardano a vario titolo reati che vanno dalla corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio all’istigazione alla corruzione, dalla turbata libertà degli incanti al riciclaggio e autoriciclaggio

Al centro dell’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, l’imprenditore di Casal di Principe ed ex consigliere regionale dell’Udeur Nicola Ferraro, che ha già scontato una condanna a 7 anni per concorso esterno alla camorra, per il legame al clan dei Casalesi, in particolare in quanto referente economico della fazione Schiavone-Bidognetti.

Gli arresti domiciliari a Giuseppe Guida

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a partire dal 2022, Ferraro sarebbe tornato a operare illecitamente nei settori della raccolta dei rifiuti e delle sanificazioni, ricostruendo il sistema di infiltrazioni nelle amministrazioni pubbliche, tra Comuni e Asl, che era riuscito a creare in passato per conto dei Casalesi.

Una rete corruttiva ramificata grazie alle relazioni consolidate cn funzionari e amministratori locali, che avrebbero permesso all’imprenditore di pilotare gli appalti pubblici, ricevendo una percentuale sugli importi delle gare assegnate dagli imprenditori che era riuscito ad agevolare. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Il comune di Arienzo, nel Casertano, di cui è sindaco Giuseppe Guida

La svolta sulle indagini sulla corruzione in Campania e Lazio è avvenuta a fine 2023, con il sequestro di due milioni di euro in contanti a casa di un imprenditore vicino a Ferraro, ritenuti proprio parte del giro di denaro del cartello di aziende che facevano riferimento all’ex Udeur.

Tra gli indagati risultato anche l’ex direttore generale dell’Asl di Caserta, Amedeo Blasotti e l’ex consigliere regionale Luigi Bosco, attuale coordinatore regionale di Azione, per i quali è stata respinta la misura del divieto di dimora chiesta dalla procura guidata da Nicola Gratteri.

La sospensione di Forza Italia

Arresti domiciliari invece per il sindaco di Arienzo Giuseppe Guida, accusato di aver concesso nel 2019 l’appalto per il servizio di raccolta rifiuti del Comune, ottenendo in cambio appoggio elettorale.

Alla luce della misura cautelare, il responsabile nazionale dell’organizzazione in Forza Italia, il deputato Francesco Battistoni, ha comunicato la sospensione del segretario provinciale del partito a Caserta, “in attesa che possa dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati”, nominando al suo posto Amelia Forte.