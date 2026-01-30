Giuseppe Paternò Raddusa racconta il lato oscuro di Milano: "Il crimine esiste ancora, inutile negarlo"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Giuseppe Paternò Raddusa ha attraversato il mondo del racconto in tutte le sue forme: dalla sceneggiatura al podcast, dalla scrittura narrativa al cinema. Autore e podcaster tra i più ascoltati d’Italia, è stato tra le penne storiche di Demoni urbani – uno dei podcast true crime più noti – e oggi continua quel lavoro con Demoni, insieme a Simone Spoladori e alla voce inconfondibile di Francesco Migliaccio. Ma il suo nome è legato anche a podcast come Milano Bandita, Predatori, Mamma Ebe, fino a progetti più leggeri e pop come i film Maschile Singolare e L’estate più calda, che mostrano un’altra faccia, più sentimentale, del suo lavoro di scrittura. Nel suo ultimo libro, Atlante della nera milanese (UTET), Giuseppe Paternò Raddusa compie un’operazione particolare e coraggiosa: una mappa della Milano nera, un viaggio nei quartieri e nei decenni di una città attraversata da delitti che ne hanno segnato la memoria collettiva. Da Vallanzasca a Gucci, da Elvira Andrezzi a storie quasi dimenticate come quella di Alenya Bortolotto, Atlante della nera milanese non rincorre la cronaca, ma la organizza, la interpreta e soprattutto la racconta con una scrittura sobria, documentata, rispettosa. È questo il punto centrale: la consapevolezza etica di chi sa che ogni racconto di cronaca parte da un dolore altrui. Nell’intervista in esclusiva per Virgilio Notizie che segue, Giuseppe Paternò Raddusa ripercorre il lavoro fatto per il libro, ma riflette anche sui meccanismi e i limiti del racconto del crimine. Spiega perché il termine “true crime” gli va stretto, racconta il lavoro di archivio che serve per restituire le storie nella loro complessità e confessa la fatica emotiva che comporta immergersi in certi abissi. E poi, inevitabilmente, parla di Milano: città che cambia ma conserva ferite ancora aperte, città di violenza e convivenza, città “operaia ma ricchissima”, dove le strade della cronaca nera sono spesso le stesse che attraversiamo ogni giorno.

Il suo nome è legato a una lunga esperienza nella narrazione del crimine. Come nasce?

“È un percorso iniziato diversi anni fa. Per molto tempo sono stato uno degli autori principali di Demoni urbani, un podcast che ha ottenuto un notevole successo e al quale ho contribuito scrivendo numerosi episodi. Quel progetto, nella sua forma originaria, oggi non esiste più, ma da lì è nato un nuovo lavoro: Demoni. Lo scrivo insieme a Simone Spolatori, già showrunner di Demoni urbani, e collaboriamo ancora con Francesco Migliaccio e Flaminia Bolzan, che prestano la voce ai racconti. Parallelamente ho scritto altri podcast legati a storie criminali, anche se devo ammettere di non amare particolarmente l’etichetta ‘true crime’. Tra i progetti a cui ho lavorato ci sono Mamma Ebe, Predatori, ma soprattutto Milano Bandita, dedicato all’universo delle grandi bande milanesi: da Renato Vallanzasca a Francis Turatello, fino ad Angelo Epaminonda. Dal 2018 in poi mi occupo in modo continuativo della scrittura di storie di cronaca nera, sempre con un taglio narrativo e spesso affidandole a interpreti come Francesco Migliaccio. L’obiettivo è raccontare episodi realmente accaduti restituendoli in forma di narrazione, mantenendo un equilibrio tra accuratezza e coinvolgimento. I racconti spaziano sia nel tempo che nello spazio”.

È anche il motivo per cui UTET le ha proposto di scrivere Atlante della nera milanese?

“UTET, nella persona di Matteo Alfonsi, mi ha contattato proprio perché conosceva il mio lavoro su questo tipo di storie. Credo abbiano apprezzato il fatto che, pur trattando argomenti delicati, cerco sempre di evitare ogni forma di sensazionalismo. È qualcosa che nel tempo ho affinato: il mio stile narrativo è cambiato. Anni fa era forse più marcato, oggi è molto più sobrio ed essenziale. Scrivere per la voce di un attore, come accade nei podcast, comporta una componente performativa e interpretativa che nella pagina scritta scompare. Il tono, in un libro, dev’essere più controllato. Lavorare su un testo scritto ha richiesto un tipo di attenzione diverso, ma è stato anche molto stimolante”.

Poco fa ha accennato al fatto di non apprezzare il termine “true crime”. Per quale motivo?

“Perché è diventato un’etichetta di moda. Un marchio, più che una definizione reale. E a mio avviso questo toglie profondità ai contenuti. Parlando in modo diretto: anche io, come altri autori o showrunner, ho ottenuto visibilità grazie a queste storie. Ma stiamo parlando di vicende tragiche. Di persone che hanno atteso invano il ritorno a casa di un figlio, di un marito, di una moglie. Di chi si è ritrovato a riconoscere un corpo in obitorio. Di famiglie finite nel tritacarne mediatico per anni. ‘True crime’ può avere un senso in certi contesti: tra amici, come hashtag, a fini promozionali. Ma a forza di usarlo è diventato un termine svuotato, patinato, che si porta dietro una certa superficialità. E secondo me questo nuoce a una narrazione seria del crimine. Sia chiaro: non sto facendo il moralista, né mi considero ipocrita. Anche per il podcast Demoni, quella definizione viene ancora usata. Però, se posso evitarla quando parlo del mio lavoro, lo faccio. Per esempio, non considero Atlante della nera milanese un progetto di true crime: per me si tratta di un lavoro di ricostruzione storica e geografica, che cerca di restituire un pezzo di Milano attraverso i suoi delitti”.

Per l’Atlante, ha dovuto selezionare tra molti casi. Come ha deciso quali includere e quali escludere?

“È stata una scelta complessa. Ci sono storie che avrei voluto inserire ma non è stato possibile. La prima che mi viene in mente è l’omicidio di Giorgio Ambrosoli, che considero un caso fondamentale. Spero di poterne scrivere in futuro, ma all’interno di questo libro non c’era lo spazio necessario per trattarlo come meritava. Nel libro ho cercato di costruire una struttura ‘a matrioska’: ogni capitolo principale, centrato su un delitto e su un luogo, contiene riferimenti ad altri casi, magari meno noti o raccontati in forma più sintetica. Era un modo per non escludere del tutto episodi rilevanti. Non volevo che un lettore, arrivato in fondo, avesse la sensazione che mancasse qualcosa di importante. Uno dei casi che mi è dispiaciuto non poter approfondire come avrei voluto è quello di Elvira Andrezzi, ‘la povera Rosina’, che cito nel capitolo su Vallanzasca, ambientato in piazza Vetra. Morì in quella zona, ma non sono riuscito a dedicarle lo spazio che avrebbe meritato”.

E ha scelto anche di fermarsi a un certo punto nel tempo.

“Ho deciso di fermarmi all’inizio degli anni Duemila. Il delitto più recente raccontato nel libro risale al 2003. È stata una scelta legata, da un lato, a un effetto quasi ‘nostalgico’, e dall’altro al desiderio di mostrare una continuità: anche se gli anni passano, certe dinamiche profonde non cambiano poi molto. Un delitto è sempre figlio del suo tempo, ma alcuni meccanismi sociali e certi cortocircuiti li riconosciamo ancora oggi. C’è una storia, ad esempio, poco ricordata: quella di Alenya Bortolotto, una ragazza uccisa dal fidanzato nei primi anni Duemila. Erano entrambi giovani, provenivano da famiglie benestanti. È una di quelle vicende scomparse dalla memoria collettiva, e invece merita di essere ricordata. Non solo per rendere omaggio alle vittime, ma perché ogni città dovrebbe conoscere i propri fantasmi. È importante sapere cosa è accaduto in un certo luogo, in quale contesto sociale, e quali conseguenze ha avuto. Magari oggi si passa in una via qualsiasi e non si pensa a nulla, ma per qualcuno quella strada è una ferita. E condividere queste storie, in una città come Milano, grande ma sorprendentemente piccola, è a mio avviso un atto necessario”.

Molti dei casi che racconta nell’Atlante sono noti, ma ce ne sono altri completamente dimenticati. Per questi, reperire fonti dev’essere stato molto complicato. Come ha condotto la ricerca?

“Le fonti giornalistiche sono sempre un buon punto di partenza, ma non bastano. Ho svolto un lavoro d’archivio che va ben oltre ciò che si trova online. Ci sono quotidiani che conservano materiali risalenti anche a più di un secolo fa. In quei documenti si trovano dettagli impossibili da reperire su internet. Un esempio classico è il caso di Alberto Olivo, che uccise la moglie, Ernestina Beccaro, e ne smembrò il corpo. È una vicenda molto presente online. Basta una ricerca per trovare decine di sintesi, i soliti ‘bignami’ pensati per la SEO. Ma solo consultando gli archivi storici del Corriere della Sera di inizio Novecento ho trovato informazioni autentiche e approfondite: le testimonianze processuali, i resoconti dei vicini, i profili psicologici dei protagonisti, le loro abitudini quotidiane. Elementi che restituiscono un ritratto molto più completo e umano”.

Un lavoro investigativo?

“Senza dubbio. L’archivio cartaceo è fondamentale. Un altro caso emblematico è quello di via Plinio, uno dei cosiddetti cold case. Lì, nel 1970, fu ucciso un usuraio, Guillermaz. La vicenda fece notizia per alcune settimane, poi scomparve dalla memoria collettiva. Non è mai stato identificato un colpevole. E oggi, cercando online, si trova pochissimo o nulla. Eppure, è una storia che sembra scritta per il cinema: l’uomo venne assassinato nel suo appartamento, e a un certo punto fu coinvolta una vicina di casa, che però si era nel frattempo tolta la vita. Si ipotizzò potesse essere lei l’autrice del delitto. Le testimonianze raccolte all’epoca raccontavano le sue manie, i rapporti ambigui con il vicinato, chi lo considerava una persona perbene e chi lo descriveva come strano. Tutti questi dettagli, questa complessità, si trovano solo negli archivi cartacei. È lì che ho cercato di andare, per restituire corpo e profondità a storie altrimenti dimenticate”.

In un certo senso, riporta alla luce storie che la città ha rimosso?

“Esattamente. E non lo dico con tono retorico. Non credo che ogni delitto debba essere ricordato a tutti i costi. Ma per chi vive in una città come Milano, può essere importante conoscere anche come certe vicende hanno attraversato il tessuto urbano. Dove si sono mossi i criminali, quali quartieri sono stati segnati, che tipo di storie hanno preso forma nelle case, nelle strade. Anche questo fa parte dell’identità di una città. E raramente trova spazio nei racconti ufficiali”.

Storie che sembrano quasi un film. Quanto conta lo storytelling nella divulgazione storica e criminale?

“È una bella domanda. Scrivo anche per il cinema, come sa, ma qui il discorso è diverso. Quando racconto queste storie, conosco già il finale. So come sono andate le cose. Non posso riscrivere i fatti come farebbe Tarantino, non posso decidere un epilogo alternativo. Devo ricostruire la sequenza degli eventi per come si è verificata, e questo rende il lavoro doppiamente complesso: da un lato va costruita una narrazione che tenga il lettore coinvolto, dall’altro bisogna restare fedeli alla realtà. Posso evocare emozioni, immaginare certi stati d’animo, ma sempre entro un perimetro preciso. Non si tratta di gialli alla Agatha Christie: sono storie vere, spesso dolorose, che vanno trattate con rispetto per chi ne è stato protagonista”.

Nel rispetto delle vittime ma anche dei loro cari, qual è il limite che si è imposto di non superare?

“È una domanda complessa ma chi si occupa di cronaca nera in modo serio deve porsela ogni giorno. Tutto ciò che scrivo, e tutta la visibilità che ne deriva (podcast, libri, interviste) esiste perché qualcuno è morto, perché qualcuno ha sofferto. Quando ero più giovane, ci pensavo, ma andavo avanti con maggiore leggerezza. Oggi, con qualche anno in più, provo un certo disagio. Il limite che mi impongo è: se fossi un familiare della vittima, leggendo ciò che ho scritto, mi sentirei ferito? Offeso? Nei ringraziamenti del libro scrivo: ‘Spero di non aver disturbato nessuno, spero di non aver disturbato dei ricordi’. È un’espressione che forse non suona perfetta, ma rende bene l’idea. Non mi sento in colpa, ma mi chiedo sempre: questo passaggio potrebbe turbare qualcuno? Per questo evito di entrare nei dettagli più crudi, a meno che non siano davvero necessari per comprendere la storia. Altrimenti si finisce per fare pornografia del dolore, si scade nella macelleria. È una linea che ho cercato di seguire anche con Demoni, insieme a Simone Spoladori. Oggi il podcast ha anche una componente scientifica, proprio per non puntare solo sul macabro. Ricordo un episodio con Massimo Picozzi, il criminologo. Stavamo lavorando a un podcast sul Mostro di Firenze. Avevo scritto un copione dove compariva la parola ‘vagina’ in una descrizione. Picozzi me lo rimandò indietro dicendo: ‘Non c’è bisogno di essere così grafici’. Da quel momento il mio approccio è cambiato”.

Ha mai pensato di contattare le famiglie delle vittime?

“In alcuni casi sì, in molti altri ho preferito non farlo. Con Demoni urbani, negli anni, ci è capitato di entrare in contatto con persone vicine alle vittime. Ma per Atlante, no. Non volevo interferire. Il libro non contiene rivelazioni inedite o elementi che i familiari non conoscano già. Parliamo di storie accadute venti, trent’anni fa. Alcuni hanno cambiato vita, nome, hanno scelto di voltare pagina. Questo è un lavoro divulgativo, non un’inchiesta giornalistica. Per questo motivo non li ho cercati. Lo scrivo però anche nel libro: chiedo scusa in anticipo se, in qualche modo, posso aver riaperto ferite. Ricordo però un episodio molto intenso. Francesco Migliaccio, voce narrante di Demoni, fu profondamente colpito dalla storia di Giovanna Zizzo, una donna siciliana la cui figlia Laura fu uccisa a 12 anni dal padre, in un gesto di vendetta verso la madre. Francesco volle incontrarla. Organizzammo un evento insieme. Fu un momento molto forte e significativo. Quindi sì, a volte in passato ci sono stati contatti. Ma nello specifico di Atlante, no”.

Che cosa racconta la cronaca nera di una città come Milano?

“Racconta molte cose. Delitti miserabili, come quello di Guillermaz o quello di Astelio Silvestri, un anziano omosessuale ucciso in casa. Ci sono omicidi politici, legati a momenti di forte tensione, come il periodo successivo alla strage di piazza Fontana. Altri sono legati al potere, all’ego, al denaro. Penso al caso Gucci, ma anche a Vallanzasca, Turatello, Epaminonda. Quest’ultimo è quasi un’ossessione personale: ha preso il controllo del crimine organizzato a Milano all’inizio degli anni ’80. È un personaggio che sento vicino, nella distanza. Domenico Bartoli, sul Corriere, scrisse che raccontare il crimine significa anche raccontare la storia della civiltà, perché ne riflette e ne deforma i caratteri. Trovo sia una definizione perfetta. Vale anche per Milano”.

Cosa rende Milano diversa da città come Roma o Torino, sotto questo aspetto?

“Nulla, se non il fatto che tutto questo è accaduto a Milano. Una città operaia e ricchissima allo stesso tempo. Una città dove circola molto denaro e dove arrivano persone da tutto il Paese. Milano è piccola, si attraversa facilmente. Ma è anche enorme, perché ogni quartiere ha una sua identità, abitudini, dinamiche proprie. Ora, immagini tutto questo intrecciato al crimine. Ci sono luoghi che tornano spesso: piazza Vetra, piazzale Piola, ad esempio. Zone che diventano quasi scenografie ricorrenti”.

È quindi possibile costruire una geografia criminale della città?

“Assolutamente sì. Alcuni luoghi hanno quasi una carica, se mi passa il termine. Via Moncucco, a sud della città, è una zona circondata da campi: lì spesso si regolavano i conti. Tutta l’area intorno alla stazione centrale fu teatro di molti delitti negli anni ’70. Non c’erano telecamere, e in mezzo alla folla era facile confondersi. Quando lì furono uccise cinque donne, risalire a un colpevole era complicatissimo. Ma era evidente che quella zona fosse ‘difficile’, abitata da una realtà sociale molto variegata: commercianti, preti, tossicodipendenti. La Milano delle bische clandestine si concentrava soprattutto a ovest e sud. Zone più isolate, perfette per azioni violente. Gli uomini di Epaminonda si muovevano spesso in quelle aree. Penso a quartieri come Lorenteggio e Giambellino, dove avvenne uno degli assalti più importanti della sua banda, gli Apaches. Poi ci sono i delitti della Milano Bene, che avvengono in centro. Penso a Terry Broome in via Magenta, al caso Gucci in via Palestro, ad Alenya Bortolotto in via Borgogna, dietro San Babila. A volte le vittime venivano portate fuori dal centro per essere uccise in luoghi isolati. Come Julia Olga Calzoni, una ragazza della borghesia milanese uccisa all’Idroscalo da due giovani neofascisti che si fingevano suoi amici. La portarono via apposta per eliminarla lontano da tutto. Quindi sì, costruire una mappa del crimine non solo è possibile, ma anche utile per capire davvero la città”.

Secondo lei, com’è cambiato il modo in cui la città di Milano metabolizza e racconta il crimine?

“Il crimine a Milano esiste ancora, inutile negarlo. C’è un saggio molto interessante, Milano sotto Milano di Antonio Talia, che racconta i casi immediatamente precedenti all’Expo e che mi ha ispirato, anche se nel mio libro non ho citato nessuno di quegli episodi. Oggi Milano è spesso in prima pagina quando si parla di sicurezza, ed è vero che esiste un problema reale. Ma sarebbe ingenuo pensare a Milano come se fosse Berna o un piccolo centro. È una città grande, ma anche molto compatta dal punto di vista urbanistico. E dentro questo perimetro ristretto si muove ogni giorno una massa enorme di persone. È inevitabile, con un livello così alto di densità, che aumentino anche i reati. Trovo curioso quando sento dire che ‘una volta Milano era più sicura’. Un tempo si rischiava letteralmente di prendersi una pallottola. Oggi le paure sono diverse, ma il rischio zero non esisteva allora e non esiste oggi”.

Come cambia il suo modo di scrivere tra un podcast e un libro?

“Scrivere un libro come Atlante della nera milanese mi ha imposto uno stile più asciutto, più sobrio. Nei podcast, a volte, mi concedo un linguaggio più ricco e immagini più suggestive. Con il libro, invece, volevo mettermi alla prova e dimostrare che so scrivere anche in modo diverso. Nel podcast la componente audio è fondamentale. Si lavora con il sound designer, si costruiscono ambienti sonori, si collabora strettamente con gli attori. Per me, scrivere per un attore è una parte centrale del processo. Con Francesco Migliaccio, ad esempio, so già come pronuncia certe consonanti; con Gianmarco Saurino, conosco le pause che prende. Scrivo pensando a loro, in modo sartoriale. Nel libro, invece, c’è solo la mia voce, anche se scritta. È un lavoro completamente diverso”.

Chi è oggi Giuseppe Paternò Raddusa, tra commedie romantiche e cronaca nera?

“È una domanda che mi faccio ogni mezz’ora, e credo di non avere ancora trovato una risposta. Vivo di estremi: da un lato c’è la dolcezza, la leggerezza; dall’altro, l’impulsività e l’energia. Fatico a trovare un equilibrio tra queste due spinte, e questo si riflette anche nel mio lavoro. Da una parte ci sono i miei film ‘pastello’ (Maschile singolare, Maschile plurale, L’estate più calda), opere sentimentali, leggere, che spesso definiscono la mia immagine pubblica. Maschile singolare, ad esempio, è stato uno dei primi film mainstream in Italia con protagonisti LGBTIAQ+ che non avevano bisogno di ‘spiegarsi’, ed è stato un passo importante per me. Dall’altra parte c’è l’oscurità delle storie di crimine, che affronto nei podcast e nei libri. Spero di riuscire, prima o poi, a trovare un punto di incontro tra queste due anime. Vorrei fare un cinema più maturo, più drammatico. Non ho intenzione di raccontare morti per tutta la vita, ma finché lo faccio, cerco di farlo con rispetto e lasciando aperte tutte le strade”.

Quando si lavora con casi tanto dolorosi, come si dorme la notte?

“Male. Un tempo ero più incosciente, più spregiudicato. Oggi queste storie me le porto dentro. Da un lato ho gli strumenti per affrontarle, per metterle in prospettiva, ma dall’altro è inevitabile sentirsi coinvolti. Raccontano sofferenze reali, e anche se le tratti da professionista, ti restano sotto pelle. Ultimamente dormo poco. Sarà anche l’età (ho 36 anni) ma credo che siano soprattutto queste storie a tenermi sveglio”.

C’è una storia che l’ha lasciato segni maggiori?

“Ce ne sono molte, ma una in particolare mi è rimasta impressa: quella delle cinque ragazze morte in circostanze misteriose tra l’inizio degli anni ’70, nella zona della stazione centrale. Non sappiamo neanche se a ucciderle sia stata una sola persona. Se penso al loro ultimo sguardo, prima di essere massacrate, mi si gela il sangue. È qualcosa che nessun libro, nessun podcast, nessun film potrà mai restituire davvero. Negli ultimi tempi ho lavorato anche su serial killer americani (Ted Bundy, Richard Cottingham, Jerry Brudos) e colpisce la facilità con cui si impadronivano del corpo e dell’anima delle loro vittime. Oggi, grazie al DNA e alla tecnologia, sarebbe più difficile per un serial killer agire così a lungo senza essere scoperto. Ma la radice del problema è rimasta. La violenza sulle donne, i femminicidi, continuano a esistere”.

E, quindi, secondo lei, cosa ci attrae così tanto del true crime?

“Credo che il true crime affascini perché, in fondo, tutti almeno una volta nella vita abbiamo immaginato l’idea di uccidere qualcuno. Fa parte della natura umana. Leggere, ascoltare o guardare queste storie è un modo per sbirciare dentro quella porticina buia della coscienza. È come esplorare cosa succede quando qualcuno la apre davvero e decide di attraversarla”.