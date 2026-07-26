Giuseppe Piccioni, l’intervista al regista: “Il cinema mi ha dato tutto, ma mi ha anche tolto moltoˮ

Ci sono registi che raccontano il cinema attraverso la tecnica e altri che lo raccontano attraverso la vita, come Giuseppe Piccioni. Nelle sue parole, come nei suoi film, non ci sono mai certezze granitiche o formule da consegnare agli altri. Ci sono piuttosto domande, esitazioni, contraddizioni. C’è la consapevolezza che ogni scelta, anche quella artistica, porta con sé qualcosa che si conquista e qualcosa che inevitabilmente si perde. Per questo il suo cinema, da Il grande Blek a Fuori dal mondo, da Luce dei miei occhi fino ai lavori più recenti, ha sempre guardato ai personaggi prima che agli eventi, alle fragilità prima delle risposte, ai silenzi prima delle dichiarazioni. È un cinema che non cerca il rumore, ma la risonanza emotiva delle cose. Ospite del LIFF13, che gli ha dedicato una monografia ripercorrendo una carriera tra le più personali del cinema italiano contemporaneo, Giuseppe Piccioni accetta di raccontarsi in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie con la stessa discrezione che attraversa le sue opere. Non costruisce un autoritratto celebrativo, né indulge nella nostalgia. Anzi, sorprende per la lucidità con cui parla dei dubbi che ancora lo accompagnano, delle rinunce che il cinema gli ha imposto, del sospetto, mai del tutto sopito, che la vita avrebbe potuto prendere un’altra direzione. È un’ammissione rara in un tempo in cui il successo viene spesso raccontato come una linea retta. Per Giuseppe Piccioni non è così. Ogni film è il risultato di una ricerca che ricomincia da capo, di un equilibrio fragile tra desiderio e fatica, tra ciò che il cinema restituisce e ciò che inevitabilmente chiede in cambio. Eppure, dentro questa apparente inquietudine, emerge una fedeltà assoluta al gesto creativo. Giuseppe Piccioni racconta il set come un luogo di comunione, quasi un rito, dove un gruppo di persone smette di svolgere semplicemente un lavoro e condivide un’esperienza destinata a lasciare un segno. Ricorda i fratelli che gli fecero scoprire libri, musica e cinema quando in casa non erano una presenza abituale; ripensa agli incontri con Martin Scorsese, Ettore Scola e Mario Monicelli; riflette sul significato della parola “maestro”, che considera meno un titolo che una responsabilità. E, soprattutto, confessa che il riconoscimento più grande non coincide con un premio o con il successo di un film, ma con l’incontro inatteso di uno spettatore che gli dice di aver trovato, in quelle immagini, qualcosa capace di cambiargli la vita. Ne nasce una conversazione intima, a tratti persino spiazzante, che restituisce il ritratto di un autore ancora disposto a mettersi in discussione. Perché, in fondo, il cinema di Giuseppe Piccioni continua a nascere proprio da lì: dalla convinzione che le risposte definitive interessino meno delle domande che restano aperte.

Che tipo di risposta ha inseguito Giuseppe Piccioni in tutti questi anni attraverso i suoi film?

“Bella domanda. Per me è un momento di felicità quando penso che ne sia valsa la pena. Perché ci sono anche tanti momenti in cui penso che non ne sia valsa la pena. Si dedica tantissimo tempo, si affrontano molte fatiche che, tutto sommato, ci si potrebbe anche risparmiare. C’è una vaga consolazione, ma non arriva mai a sostituire quel sospetto che, per quanto riguarda la mia vita, me la immaginavo diversa. Quindi non è che il cinema possa dare una risposta a tutto o regalare tutte le soddisfazioni. Per esempio, non ho figli e avrei voluto averli. Questa è una cosa che non mi perdono, soprattutto a questa età. Magari poi succederà in extremis, però non mi perdono questa scelta. Quando qualcuno mi dice: ‘I tuoi film sono i tuoi figli’, quella mancanza rimane. Però, qualche volta, succedono cose che mi fanno pensare. Una volta un ragazzo mi fermò e mi disse: ‘I tuoi film mi hanno cambiato la vita’. Io pensavo mi volesse menare, invece mi disse quella frase. Allora mi fa piacere pensare che, se il mio lavoro ha generato un po’ di vita, qualche emozione, qualche riflessione, qualcosa di bello e di diverso rispetto a quello che accade oggi, in un mondo in cui le opere vengono consumate, giudicate e tenute distanti dalla vita che facciamo, allora forse qualcosa è rimasto. Ai tempi di Čechov gli attori non erano delle star: erano amati dal popolo. C’era un’attrice di Čechov che usciva cinquanta volte a salutare con le lacrime agli occhi. Sentivi che stavi dentro un mondo, che eri rispettato. Questo oggi manca un po’ ovunque. Anche nelle manifestazioni dedicate al cinema c’è questa pomposa retorica del ‘siamo tutti amici, tutti fratelli’. Invece il rispetto e la stima sono le cose principali che dovremmo conquistare, molto più di uno statusˮ.

Tutti la chiamano ‘maestro’. Che cosa le evoca quel termine?

“Fa sorridere chi la pronuncia e, a volte, fa sorridere anche me. È una parola così importante… Penso però di poter dire che, anche attraverso gli errori che ho fatto, posso aprire qualche finestra. Cerco di farlo. Cerco molto spesso di incontrare persone giovani. Mi trovo a mio agio con loro. Mi permette anche di raccontarmi e, soprattutto, di imparare molte cose da loro. Per questo lo faccio spesso. Mi piace fare qualcosa che assomiglia all’insegnamento, attraverso gli incontri. La nostra vita è fatta di maestri: quelli che incontriamo in carne e ossa lungo il nostro percorso e quelli che non ci sono più, ma che hanno scritto libri, fatto film, regalato una visione del mondo e della vita. Ci hanno permesso di parlare con le persone e, nel senso migliore, di prenderci questa nostra volta nella vita. Quindi è una parola bellissima. Se poi fosse accompagnata anche da una corrispondenza, magari da una specie di bonus economico, sarebbe ancora più bella (ride, ndr)ˮ.

US Festival: Hollywood Communication

Chi sono stati i suoi maestri? E soprattutto chi sono stati i suoi maestri di vita?

“Quando ero bambino, i miei maestri di vita sono stati i miei fratelli maggiori. Erano più grandi di me e conoscevano già la strada. Io non venivo da una famiglia nella quale fosse normale che nascesse un regista. In casa non c’erano libri. Grazie ai miei fratelli, sono arrivati, così come le canzoni e il cinema. Uno di loro conosceva tutti gli attori del cinema americano: John Ford, Warren Beatty, Robert Mitchum… erano nomi che sentivo nominare continuamente. Un altro mi portò quella ventata di musica che arrivava dai Beatles e dagli altri gruppi dell’epoca. Ma anche i fumetti. Loro sono stati la prima cerniera che ha legato le mie esperienze. Poi sicuramente c’è stato quello che i miei genitori hanno fatto, anche senza sapere di averlo fatto: la sensibilità di mia madre e una certa qualità avventurosa di mio padre, che era un uomo duro ma sorprendente per le scelte che aveva fatto da giovane, in periodi molto difficili. Poi sono arrivati gli incontri con il cinema, quando ho cominciato a incontrare fisicamente queste persone.

Quali?

In una scuola di cinema avemmo l’opportunità di incontrare Martin Scorsese. Ci disse: ‘Anche quando non fate film, fate qualsiasi cosa. Intervistate i vostri genitori’, cosa che lui aveva fatto. ‘Usate un microfono anche se non avete una telecamera’. E ci sono state le persone incontrate nel lavoro. Per esempio Renzo Rossellini. È stato generosissimo, molto presente. Dedicava gran parte del suo tempo a noi che frequentavamo la scuola di cinema della Gaumont. Poi Giuseppe Cereda, che finanziò il nostro primo film, Il grande Blek. La stessa cosa accadde quando decisi di fare Fuori dal mondo: andai a parlare con lui e, semplicemente attraverso una chiacchierata, decise di fare il film. Non c’era nessun protocollo. Ma ho avuto davvero tanti incontri importanti: Domenico Procacci, Lionello Cerri. Persone che, in modi diversi, sono state importanti, anche se non direi che siano stati dei maestri. E infine mi è piaciuto conoscere, negli ultimi anni della loro vita, Ettore Scola e Mario Monicelli. Di Scola scoprii la dolcezza. Io lo avevo sempre immaginato come una specie di vecchio leone, invece scoprii la sua gentilezza e la sua dolcezza. Ho incontrato tante persone che mi hanno colpito umanamente. In fondo, che cosa può insegnare una persona, se non l’umanità? Una visione del mondo. Ricordo che una volta organizzai un dibattito con Scola e, credo, anche con Monicelli. A un certo punto dissi a Scola: «Voi eravate molto uniti. Noi invece siamo soli, ognuno per conto suo. Voi eravate molto solidali». E lui mi rispose: «Piccioni, tu fai dell’understatement. Ma in quello sono più bravo io di te»ˮ.

‘Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole…’. In che cosa è solo Giuseppe Piccioni oggi, come regista?

“Chi lo dice? Piccioni c’è e lotta sempre insieme a voi (ride, ndr) ˮ.

Per lei, il cinema è stato una moglie infedele o un’amante fedele?

“Nell’atto di fare un film è stata una grandissima amante. Però ha mancato di completarsi come mondo. Mi ha tolto molto, mi ha tolto molto. Credo però di aver avuto degli amplessi fantastici con lei, che non dimenticherò mai. È stata una specie di festa, una grande euforia. L’altro giorno ho visto un video legato a al film Hamlet. C’è la scena che, cronologicamente, conclude il film. Subito dopo si vedono gli attori: hanno messo una musica e cominciano a ballare sul palco. Poi salgono tutti gli altri attori e, a un certo punto, anche il pubblico comincia a ballare. Ecco, quella è la sensazione. Naturalmente in una forma diversa, ma è qualcosa che gli assomiglia. Ogni volta prometto alle persone che lavorano con me che vivremo qualcosa che non sarà soltanto un lavoro. Sarà qualcosa di più. Mi è capitato anche di fare una cosa in teatro, dopo la pandemia, con Lucia Mascino e Filippo Timi. Dopo la pandemia non potevamo fare uno spettacolo teatrale qualsiasi e allora nacque una specie di rito pagano. Quella densità, quell’intensità che si raggiunge quando si è portato a termine un lavoro, è impagabile. Ed è ciò che mi ripaga di tutto ciò che il cinema mi ha toltoˮ.