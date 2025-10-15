Giuseppe Piraino imprenditore antimafia di Mosina Costruzioni indagato a Palermo per truffa: "Senza remore"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da simbolo dell’antimafia a indagato per truffa. Giuseppe Piraino, imprenditore di Palermo noto per essersi ribellato anni fa al racket del pizzo, è indagato con la sua azienda edile, la Mosina Costruzioni, per una serie di truffe legate ai bonus edilizi. La guardia di finanza ha sequestrato al costruttore circa 3,5 milioni di euro.

Giuseppe Piraino indagato a Palermo per truffa

L’imprenditore palermitano Giuseppe Piraino è indagato per alcune truffe legate al bonus facciate. Lo riporta Ansa.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 ottobre, la guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei suoi confronti per circa 3,5 milioni di euro, emesso dal gip del tribunale di Palermo su richiesta della locale procura.

Facebook Giuseppe Piraino L’imprenditore palermitano Giuseppe Piraino

I finanzieri hanno effettuato anche diverse perquisizioni presso l’azienda e altri luoghi nella disponibilità di Piraino, titolare della società edile Mosina Costruzioni.

L’imprenditore è indagato per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione di crediti inesistenti.

Secondo l’accusa, Giuseppe Piraino avrebbe incassato soldi per lavori mai eseguiti, per la maggior parte rifacimento delle facciate di condomini e abitazioni.

Le accuse

L’indagine, coordinata dalla Dda di Palermo, è partita da un esposto presentato nel luglio 2023 da una palermitana proprietaria di un appartamento.

La Mosina Costruzioni si era aggiudicata i lavori di rifacimento della facciata del suo palazzo, contando sul cosiddetto bonus facciate 90%. Ma i lavori non sono mai stati terminati, la ditta si è limitata a montare i ponteggi e poco altro.

Piraino non avrebbe quindi mai maturato il credito d’imposta a seguito della cessione da parte del condominio.

Da lì i finanzieri hanno passato in rassegna una serie di appalti della Mosina, scoprendo altri casi simili.

Sarebbero almeno 15 le truffe scoperte, che avrebbero permesso al costruttore di incamerare attraverso il meccanismo dello sconto in fattura crediti d’imposta illegittimi per 7 milioni di euro, in parte da cedere per monetizzarli e in parte da usare in compensazione.

Per il gip di Palermo, in Giuseppe Piraino c’era la totale assenza di remore nella commissione dei raggiri agli ignari clienti.

Fino al 2020 la Mosina era una realtà con un capitale sociale di 1.250 euro e due soli dipendenti, poi la svolta con una serie di commesse ottenute grazie al bonus facciate che ha fatto esplodere il fatturato.

Secondo l’accusa, l’imprenditore avrebbe “sistematicamente assunto un numero di commesse spropositato e incongruo rispetto all’assetto economico-patrimoniale della società, spesso limitandosi, per non perdere le agevolazioni, ad avviare le attività con il solo montaggio del ponteggio”.

Imprenditore simbolo dell’antimafia, chi è Giuseppe Piraino

Imprenditore edile e titolare della Mosina Costruzioni, Giuseppe Piraino è noto a Palermo come un simbolo della lotta alla mafia, della città che si ribella al racket mafioso.

Piraino era diventato uno dei più noti esponenti dell’antimafia palermitana nel 2018, quando aveva denunciato le richieste di pizzo ai suoi danni facendo anche arrestare gli estorsori.

Gli uomini dei clan gli chiesero soldi per la “protezione” dei suoi cantieri, lui filmò l’incontro e le richieste con una telecamera nascosta. Da lì gli arresti.