Giuseppe Pirozzi, attore oltre il Micciarella di Mare fuori: “Non voglio perdere quel bambino dentro di me”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste in cui si cercano risposte. E poi ce ne sono altre in cui, senza accorgersene, si finisce per ascoltare un percorso. Quella per Virgilio Notizie con Giuseppe Pirozzi non è una conversazione costruita attorno al successo, né alla popolarità che inevitabilmente arriva quando un personaggio entra così profondamente nell’immaginario collettivo. È qualcosa di più silenzioso, e forse per questo più raro: è il racconto di un ragazzo che sta imparando a diventare uomo senza perdere il contatto con ciò che era all’inizio. Colpisce la sua lucidità, ma ancora di più la sua misura. Non c’è fretta nelle sue parole, non c’è bisogno di dimostrare. C’è piuttosto una tensione costante verso la crescita, verso un’idea di sé che non è ancora compiuta e forse non vuole esserlo del tutto. Perché crescere, per lui, non significa lasciare indietro, ma portarsi dietro. Integrare. Tenere vivo. Nel raccontarsi, Giuseppe Pirozzi torna spesso su un’immagine semplice e potentissima: quella del bambino che è stato. Non come nostalgia, ma come bussola. Quel bambino, dice, non se n’è mai andato. È ancora lì, dentro di lui, ed è proprio da lì che nasce la sua capacità di credere, di emozionarsi, di restare aperto. In un mondo che tende a irrigidire, lui rivendica il diritto di restare permeabile. È forse questo il punto più sorprendente: mentre tutto attorno spinge verso l’ossessione del risultato, della carriera, dell’arrivare, Giuseppe Pirozzi sposta il discorso altrove. Non nega l’ambizione, anzi la rivendica. Ma la separa con decisione da ciò che potrebbe deformarla. Non vuole diventare ossessione, non vuole perdere il centro. E allora il successo, per Giuseppe Pirozzi, non è ancora arrivato. Non perché manchino i riconoscimenti, ma perché la misura è un’altra. È più alta, più difficile da afferrare e, allo stesso tempo, più concreta: riuscire a essere felici. Non ogni tanto, non a tratti, ma nella quotidianità. Con se stessi, con il proprio lavoro, con le persone che si hanno accanto. In questa intervista non c’è una costruzione. C’è un attraversamento. Di paure iniziali, di responsabilità nuove, di un mestiere che da sogno è diventato lavoro senza perdere la sua natura originaria. E soprattutto c’è una cosa che resta, costante, sotto ogni risposta: la volontà di non tradirsi. Forse è proprio questo che colpisce. Non quello che Giuseppe Pirozzi è oggi, ma il modo in cui sta scegliendo di diventarlo.

Che momento sta vivendo?

“Dal mio punto di vista, è una fase fondamentale. La percepisco come un periodo molto importante, soprattutto perché la considero una fase di crescita, non solo personale ma anche professionale. Avverto con chiarezza l’esigenza di evolvere, di progredire, di compiere ulteriori passi in avanti. È una spinta concreta. In questo periodo, inoltre, sto cercando di sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Mi sto impegnando molto, sto studiando. Non che prima non lo facessi, ma ora è diverso: essendo fermo (si tratta di una fase piuttosto stagnante per il cinema, soprattutto in Italia), mi ritrovo con più tempo libero. Ho concluso le riprese e i progetti sono momentaneamente in pausa e, quindi, sto utilizzando questo momento per lavorare su me stesso, studiare e crescere”.

È inevitabile parlare di Micciarella, il personaggio che ha interpretato nella serie Mare fuori. È stato difficile chiudere questo capitolo?

“Molti sostengono che ogni esperienza abbia una fine, ma non condivido del tutto questa idea. La fine definitiva, a mio avviso, è solo quella della vita. Per questo il personaggio non scomparirà mai davvero: resterà dentro di me e continuerà a vivere anche nella storia della serie. Tuttavia, salutarlo è stato difficile, questo sì. È un ruolo che mi ha fatto crescere molto. Siamo cresciuti insieme: io con lui e lui, in qualche modo, con me. È stato un percorso lungo, intenso e significativo. Sono profondamente grato per ciò che mi ha dato e per il cammino che abbiamo condiviso. Osservare la sua evoluzione mi suscita anche molta tenerezza: all’inizio era impulsivo, quasi ingestibile; oggi è diventato un uomo, capace di compiere scelte importanti, come partire per lavorare in Svezia, lontano da tutti, salutando il fratello e l’ambiente in cui è cresciuto. Questa trasformazione è un passaggio che mi colpisce profondamente. Micciarella può essere interpretato in modi diversi, può risultare simpatico o meno, ma per me resta prima di tutto un personaggio tenero. È qualcuno che ha scoperto di avere un cuore e una propria identità, che ha preso consapevolezza di sé e, soprattutto, ha deciso di salvarsi”.

Le dico la mia: per me è uno dei personaggi più riusciti della serie, tra quelli che hanno interiorizzato davvero il concetto di speranza e redenzione.

“La ringrazio, mi fa molto piacere. Sì, è una lettura che condivido. Micciarella è forse l’unico che riesce davvero a rieducarsi, a incarnare il senso profondo di Mare Fuori: la speranza, la possibilità di una nuova vita, la rinascita. All’inizio, tra l’altro, sembrava il meno adatto a riuscirci, il più improbabile. Quando tutto è cominciato, io per primo non immaginavo per lui un esito positivo. Lo speravo, certo, ma non ci credevo fino in fondo. Proprio per questo, vedere che alla fine riesce a uscire da quel percorso in qualche modo ‘vincente’ è estremamente bello”.

Che cosa le lascia?

“Micciarella mi ha trasmesso soprattutto il coraggio: il coraggio di affrontare la vita per quella che è. È vero che, in parte, è responsabile di ciò che gli accade, ma se ci si riflette, ognuno di noi contribuisce, nel bene o nel male, al proprio percorso, anche senza rendersene conto. Ciò che conta davvero è avere coraggio, non lasciarsi bloccare dalla paura e, soprattutto, essere sinceri con se stessi. Da lì nasce anche la sincerità verso gli altri. Un altro aspetto fondamentale che mi lascia in eredità è la capacità di fare del bene, di mantenere un atteggiamento positivo. Viviamo spesso in contesti complessi e impegnativi, ma fare del bene non richiede sforzi straordinari. Anzi, è qualcosa che giova prima di tutto a noi stessi e poi agli altri. E questo è l’insegnamento più importante che porto con me”.

Ph: Sabrina Cirillo Ufficio stampa: NiCo / Hollywood Communication

Lei ha iniziato molto presto a recitare, a quattro anni. Non le chiedo come la recitazione sia entrata nella sua vita, ma quando ha capito davvero che voleva intraprendere questa strada?

“Fin da bambino sono sempre stato molto determinato: dicevo spesso che avrei voluto fare l’attore. Se devo essere sincero, però, non c’è stato un momento preciso in cui ho capito che fosse la mia strada. Probabilmente perché l’ho sempre saputo. La recitazione, e il cinema in generale, sono sempre stati il mio grande sogno, la mia passione più forte. Per questo li ho sempre presi sul serio, anche da piccolo. Mia madre, per proteggermi, cercava di farmi vivere tutto con maggiore leggerezza: mi invitava a considerarlo un gioco, a divertirmi, soprattutto quando un provino non andava bene, per evitarmi delusioni. È naturale che un genitore cerchi di tutelare un figlio. Dentro di me, però, non l’ho mai vissuta così. È sempre stata una scelta importante, centrale. Non ho mai avuto dubbi: sapevo che volevo diventare attore”.

Ha quasi sempre interpretato ruoli molto impegnativi. Non ha mai pensato che fossero troppo grandi per lei?

“Quando mi avvicino a un personaggio, non lo considero qualcosa di eccessivo o una sfida insormontabile: cerco piuttosto di accoglierlo. Provo a portarlo sul mio piano e a crescere insieme a lui durante il percorso. È naturale che all’inizio ci siano delle preoccupazioni. Ad esempio, quando dovevo girare il film Il bambino nascosto, sapere che avrei lavorato con maestri come Silvio Orlando e Roberto Andò mi metteva una certa tensione. All’inizio sembra di avere davanti ostacoli difficili da superare. Poi, però, quando si entra davvero nel progetto e si prende consapevolezza del proprio ruolo, tutto cambia. Ci si dice che si è stati scelti e che bisogna affrontare l’esperienza: a quel punto subentra una nuova energia. In generale accade così con ogni personaggio: all’inizio c’è un po’ di timore, perché bisogna conoscerlo, comprenderlo e imparare a gestirlo. Poi, quando si entra in sintonia, quelle incertezze si superano”.

È stata una sua scelta interpretare ruoli così intensi oppure è successo per caso?

“È successo in modo naturale: sono arrivati questi ruoli. Ho sostenuto provini anche per progetti più leggeri, ma alla fine si sono concretizzate queste opportunità. Non c’è stata una strategia precisa. Credo che, quando un progetto è valido e si avverte un legame autentico con il personaggio, valga la pena portarlo avanti, indipendentemente dalla sua leggerezza o complessità”.

Non le è mai capitato di provare timore di fronte a un personaggio?

“No, perché, come già accennavo, cerco sempre di entrare in sintonia fin dall’inizio. Quando ricevo un personaggio non lo percepisco come distante: con il tempo diventa parte di me. Anzi, sento il desiderio di confrontarmi con ruoli ancora più complessi. Non perché quelli affrontati finora siano semplici, tutt’altro, ma perché mi piacerebbe misurarmi con sfide ancora più impegnative, provare una tensione più intensa e sentire davvero il peso di un lavoro ancora più difficile. All’inizio, per esempio, anche per Mare Fuori, c’erano ansia e molti dubbi, ma erano sensazioni iniziali destinate a svanire. Quando si entra davvero nel personaggio, in quel momento si diventa lui. E allora non resta spazio per la preoccupazione”.

Interpretando personaggi così complessi, non ha mai avvertito il rischio di perdere il confine tra sé e loro?

“Sì, soprattutto nei periodi più intensi, quando le riprese erano molto serrate. Capitava di tornare a casa ancora profondamente immerso nel personaggio, con la mente occupata da ciò che stavo vivendo sul set, come se quella dimensione continuasse anche fuori. Con il tempo non direi di aver tracciato una separazione netta, ma ho trovato un equilibrio. Quando rientro a casa cerco di rilassarmi e, in un certo senso, di sospendere tutto. È come rimandare al giorno successivo. Il personaggio non scompare del tutto, ma resta in una sorta di stand-by. Se devo tornare sul set il giorno dopo, è come lasciarlo lì, pronto a riemergere. Nel frattempo, vivo questa pausa, fino al momento in cui rientro nuovamente in quella dimensione”.

Il fatto di avere un padre regista, Vincenzo, l’ha agevolata oppure, in qualche modo, ha anche rappresentato un intralcio?

“Non ha rappresentato alcuna difficoltà. È stato un vantaggio in un senso preciso: se ho bisogno di un consiglio o di un insegnamento, lo trovo direttamente in famiglia. Ho la possibilità di ricevere molti stimoli e indicazioni da un’unica figura, e questo è un grande privilegio. Resta comunque per me una fortuna poter contare sull’esperienza di una persona che svolge questo mestiere da anni, da prima che nascessi. Sono cresciuto osservando mio padre lavorare, ed è sempre stato un punto di riferimento. Tengo però a chiarire che non mi ha favorito nell’ottenere lavori. Da questo punto di vista, assolutamente no”.

Anche perché non mi sembra che faccia parte del cast dei suoi progetti.

“Infatti, non prendo parte ai suoi lavori, ed è giusto così. Non avrebbe senso inserirmi automaticamente in un progetto solo perché sono suo figlio. Ognuno deve costruire il proprio percorso. Non ho, ad esempio, neppure sostenuto provini per Roberta Valente, la serie di Rai 1 che ha diretto. Evitiamo di sovrapporre i nostri ambiti, non per una scelta esplicita, ma forse perché non è ancora il momento. È una mia impressione: non ne abbiamo mai parlato apertamente, ma la vedo così”.

Qual è l’insegnamento più importante che le ha trasmesso suo padre? E, al contrario, lei che suggerimento ha dato a lui?

“Se devo essere sincero, quell’insegnamento ‘decisivo’ forse non è ancora arrivato. Mio padre mi ha dato molti consigli, davvero numerosi. Tuttavia, tendo sempre a cercare qualcosa di più, a puntare in alto. Ci sono stati suggerimenti importanti, ma quello capace di lasciare un segno definitivo… forse lo sto ancora cercando. Magari è arrivato anche di recente, ma sento subito il bisogno di andare oltre. Per me, papà è una fonte continua di apprendimento, una risorsa inesauribile. Non mi limito ad ascoltare: cerco di assimilare, rielaborare e applicare ciò che ricevo. Al contrario, non gli ho mai dato un consiglio. Provo una certa riservatezza nel farlo, non per timore, ma per una forma di rispetto: è come se mancasse ancora la sicurezza necessaria per propormi in quel ruolo. Mi piacerebbe, in futuro, potergli restituire qualcosa: non necessariamente un’indicazione tecnica, ma magari un punto di vista personale, legato all’esperienza. Per ora ascolto. Tutto ciò che mi dice rappresenta per me un’occasione di crescita. Anche quando guardiamo un film insieme e lo commentiamo, colgo sempre spunti preziosi. Parliamo molto di cinema, e con interesse. Tanto che, a volte, chi ci sta intorno finisce per stancarsi: tendiamo a essere molto prolissi, soprattutto quando un argomento ci appassiona. Iniziamo a discutere e andiamo avanti a lungo”.

Che rapporto ha con l’ambizione?

“Per me l’ambizione è ciò che spinge le persone ad andare avanti. La collego direttamente ai sogni dell’infanzia: da piccoli sono desideri, immagini, aspettative. Con il tempo, quando si iniziano a muovere i primi passi concreti, quei sogni si trasformano in ambizione. Diventano un obiettivo da raggiungere. È in quel momento che si comprende che tutto dipende da sé: non dagli altri, né dalle circostanze. Servono studio, dedizione e impegno, ma credo anche che esista una componente più ampia: se qualcosa deve accadere, accade. Detto questo, sono convinto che, con determinazione e ambizione, le possibilità aumentino”.

Si è interrogato sul confine tra ambizione e ossessione?

“L’ossessione rappresenta il limite oltre il quale l’ambizione diventa dannosa. Credo sia importante non oltrepassarlo. Quando si entra in una dimensione ossessiva, ogni insuccesso pesa eccessivamente, si rischia di restarne sopraffatti. Ritengo invece fondamentale continuare a crederci, impegnarsi e lavorare con costanza. Se ho un’idea, ad esempio, la scrivo: nasce dal desiderio di raccontare, di fare cinema, di mettermi alla prova. L’ossessione, però, è qualcosa da cui preferisco restare distante. Non l’ho mai sperimentata e non intendo farlo. L’obiettivo è restare fedele a me stesso: una persona equilibrata, con grandi aspirazioni e fiducia nel proprio percorso. Perché l’ossessione, alla lunga, può diventare pericolosa”.

Scrive. Cosa?

“Metto su carta pensieri e immagini: non scrivo canzoni, ma il processo è simile. Lavoro su soggetti, personaggi, storie. L’immaginazione ha un ruolo centrale e cerco sempre di spingermi oltre. Ricordo un insegnamento ricevuto da piccolo: ‘Puoi arrivare sulla luna? Probabilmente no. Ma se ci credi, ci arrivi’. È un messaggio che mi è arrivato indirettamente da mio padre, attraverso i suoi allievi più grandi che tenevano i laboratori teatrali a cui partecipavo. Non me lo ha trasmesso direttamente, ma è rimasto dentro di me. In fondo è anche una risposta alla domanda precedente: un insegnamento indiretto, ma per me fondamentale”.

La recitazione, per lei, è stata un’esperienza terapeutica? Formativa? Catartica?

“Preferisco non parlarne al passato. Non è ‘cosa è stata’, ma ‘cosa è’. E non riguarda solo la recitazione, ma l’arte in generale: teatro, cinema, televisione. Per me coincide con la vita, è una forza che spinge ad andare avanti. È ciò che tiene attivi, che porta a immaginare, a osare ogni giorno. Ed è importante crederci anche quando i risultati non arrivano. È un universo particolare, almeno per come lo vivo: non lo osservo dall’esterno, lo attraverso. Non riesco a immaginare un mondo senza recitazione: fa parte di me da sempre e non riesco a concepire un’esistenza senza. Sono cresciuto con il cinema, il teatro, la televisione, con il desiderio continuo di fare, imparare, conoscere, creare. È una costante che non cambia”.

Qual è il più grande sacrificio che ha fatto finora per la recitazione?

“I sacrifici esistono, naturalmente. Tuttavia, non li percepisco come tali, perché ciò che faccio mi restituisce molto, prima di tutto a livello personale: questa è la mia priorità. Semmai rinuncio ad altro, ma non considero la mia passione un sacrificio. Al contrario, è ciò che mi dà energia, una spinta costante. Oggi è anche un lavoro, ma resta prima di tutto passione, desiderio di fare e di crescere. Se qualcosa dà senso e vitalità, difficilmente può essere vissuto come una rinuncia”.

Come ha vissuto il successo arrivatole addosso a 14 anni?

“Sinceramente, non considero ancora raggiunto il successo. Per me il successo è qualcosa di molto più grande, che richiede tempo. Se arriverà, sarà nel momento giusto. Preferisco dire che le persone hanno iniziato a riconoscermi. All’inizio è stato insolito: avevo 14 anni, andavo a scuola e percepivo gli sguardi, il riconoscimento. L’ho sempre vissuto in modo positivo. È bello riuscire a rendere felice qualcuno anche con un gesto semplice, come una foto o un sorriso. Ancora oggi è un aspetto che mi dà molta gioia. Anche quando diverse persone si fermano e il tempo si allunga, resto disponibile volentieri. Può capitare qualche atteggiamento poco educato, ma nella maggior parte dei casi è un’esperienza piacevole. Dietro ogni richiesta c’è entusiasmo: chi si avvicina è felice, e condividere quel momento è naturale. Non me lo aspettavo da bambino, forse perché non avevo costruito aspettative. È arrivato e ha modificato, in parte, la mia quotidianità”.

Il successo, quello che sostiene che deve ancora arrivare, qual è per lei?

“Essere felici, il più possibile. La felicità non è costante, ed è proprio questo a renderla preziosa. Eppure, è qualcosa che appartiene a tutti: ogni giorno, in modi diversi, si cerca di avvicinarsi a quella condizione. Chi punta al guadagno lo fa per vivere meglio, con maggiore serenità. Chi segue una passione lo fa per lo stesso motivo: costruire una vita che renda felici. Sappiamo tutti, fin dall’inizio, che il tempo da umani è limitato. Per questo ogni giorno cerco di vivere in modo pieno, cercando la felicità. La trovo quando faccio ciò che amo: lavorare nel cinema, recitare. In quei momenti mi sento davvero al massimo. Mi piacerebbe fosse continua, senza interruzioni. So che non è possibile, ma resta un desiderio. Per me il successo coincide con questo: essere felici e condividere quella felicità con le persone accanto. Se si vive con serenità e con un sorriso, senza pensieri che opprimono, allora si è già arrivati”.

Cosa è rimasto in lei del bambino che era?

“Credo sia presente in ognuno di noi. Crescendo si ha l’impressione che il bambino che eravamo scompaia, ma non è così: resta, anche in età avanzata. Per quanto mi riguarda, quella parte è ancora viva e non si è mai spenta. Provo gratitudine per ciò che sto vivendo e per ciò che ho vissuto. Questo percorso alterna momenti positivi ad altri più difficili. Si dice che quando si chiude una porta si apra un portone, ma prima di quel passaggio capita di trovarsi davanti a molte chiusure. In ogni caso, ciò che conta è continuare a credere, a sognare e a mantenere viva quella parte più autentica: è la mia forza, ciò che mi guida. Mi capita ancora di emozionarmi con facilità: davanti al mare, oppure restando da solo a riflettere. A volte mi piace lasciarmi andare ai pensieri e all’immaginazione. È lì che ritrovo il bambino che sono stato, che non è mai andato via. Era una presenza piena di entusiasmo, curiosità, desiderio di crescere e di guardare agli altri con ammirazione. Questa attitudine è rimasta. La differenza è che oggi conosco anche gli aspetti più complessi della realtà. Da piccoli si vede soprattutto il lato luminoso; crescendo si scopre che esistono più sfaccettature. Per questo, a volte, nasce il desiderio di tornare a quella semplicità”.

Com’è stato compiere diciotto anni? È cambiato qualcosa?

“Prima di arrivarci immaginavo che sarebbe stato un passaggio decisivo. Poi accade e, in realtà, non cambia tutto come si pensa: la persona resta la stessa. Cambia però il senso di responsabilità: oggi sono più autonomo. Ho già fatto diverse esperienze, ma prima avevo sempre mia madre accanto, come guida costante. Ora so che continuerà a esserci, ma spetta a me prendere decisioni e gestire il mio percorso. È il momento di entrare pienamente nella vita adulta, di assumersi responsabilità e rischi. Prima il ruolo dei miei genitori era più diretto, oggi il punto di partenza deve essere mio”.

Se entrassimo nella sua stanza, che ritratto offrirebbe di lei?

“La stanza racconta molto. Intorno a me ci sono oggetti legati al lavoro: ciak, ricordi dei set, esperienze vissute. È uno spazio che riflette la mia identità. Anche nei dettagli si può cogliere chi sono: oggetti legati al cinema, fotografie, libri. Per esempio, ho una pietra dell’isola d’Elba, raccolta con mia madre durante le riprese de Il bambino nascosto. Sopra ho scritto il luogo, il titolo e la data. Sono tracce di esperienze, frammenti di un percorso. Nel complesso, è uno spazio che mi rappresenta”.

Fotografie… qual è quella a cui è più legato?

“Non è nella mia stanza, ma in quella dei miei genitori. Ritrae me da piccolo, insieme a mio fratello, con cui ho un rapporto bellissimo, e ai miei genitori. Finora ho parlato molto della recitazione, ma accanto a questa c’è un elemento fondamentale: la famiglia. È un legame profondo. Mi considero fortunato, perché non tutti hanno la possibilità di vivere rapporti familiari sereni, ed è un aspetto che mi colpisce molto. Nel mio caso c’è sempre stato sostegno, e continua a esserci nel credere in ciò che faccio. Non ho mai incontrato ostacoli da parte loro; al contrario, ho sempre ricevuto incoraggiamento. Per questo, probabilmente, sono proprio quelle le immagini a cui sono più legato”.