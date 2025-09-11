Giuseppe Reina accusato di violenza sessuale, ex primario di Catania sospeso: le testimonianze choc

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ci sono sviluppi nel caso di Giuseppe Angelo Reina, ex primario di Catania, sospeso perché accusato di violenza sessuale ai danni di un medico chirurgo. In una trasmissione televisiva, sono state condivise alcune intercettazioni choc presenti nell’ordinanza del Gip nelle quali le colleghe dell’uomo raccontano quanto avrebbero da lui subito.

Giuseppe Reina accusato di violenza sessuale

Sono choccanti i racconti di alcune colleghe di Giuseppe Angelo Reina, ex primario di Catania, sospeso per un anno per presunte violenze sessuali.

Nelle testimonianze delle donne si registrano episodi di violenza verbale e fisica da parte dell’uomo che avrebbe abusato del suo ruolo e avrebbe perpetrato violenze a più di una dottoressa.

Giuseppe Reina è l’attuale direttore sanitario dell’Asp di Catania

Le testimonianze delle colleghe

Sono tante le testimonianze riportate da “Dentro la Notizia”, programma di Canale 5. In esse si sentono delle donne accusare il medico e riportare alcuni dei suoi comportamenti. Una donna dice: “Mi chiedeva se avessi voglia, mi faceva domande sui miei gusti sessuali o mi chiedeva che intimo portassi”.

Inoltre “mi ripeteva che ero bella e voleva che notassi il modo in cui mi guardava perché a suo dire mi spogliava con gli occhi. Io rifiutavo, gli dicevo basta, di smetterla, perché mi faceva innervosire. Faceva terrorismo psicologico, in reparto mi emarginava, per anni non mi ha fatto entrare in sala operatoria. Provai a parlarne con una mia collega, si mise a piangere perché lo aveva fatto anche con lei”, racconta una collega dell’uomo.

C’è anche una testimonianza di una vera e propria molestia. “Lui entrava in reparto e mi metteva una mano sul sedere o mi toccava il seno. Un giorno, era il 2021, sono andata in sala operatoria. Avevo la tuta e lui si era eccitato quindi mi disse di andare nel suo ufficio. Mi sentivo costretta, pensai che l’unico modo per farlo smettere fosse assecondarlo. Lo seguii, mi rendevo conto di quello che stava succedendo e gli dicevo: ‘Per favore, no’. Nell’ufficio mi fece stendere a terra e mi molestò”.

Da Catania a Paternò, le accuse e la difesa del medico

Giuseppe Angelo Reina, accusato e indagato per violenza sessuale, è stato sospeso dall’incarico per un anno dal gip di Catania. A subire le violenze sarebbe stata una sua collega a Paternò, dove, all’epoca dei fatti, era primario di un reparto dell’ospedale locale. Reina è l’attuale direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catania.

Come riportato da ANSA, avrebbe tenuto “comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura” facendo leva sul suo ruolo gerarchico, anche “durante i turni di lavoro”. Il gip ha ravvisato gravi indizi per uno solo dei casi contestati dalla Procura nel periodo tra il 2018 e il 2024: Reina “avrebbe costretto a subire atti sessuali” una collega medico chirurgo.

Rosario Pennisi, suo avvocato, ha riferito ad ANSA che “le accuse non hanno retto davanti al gip e non reggeranno, in caso di ricorso della Procura, davanti al Tribunale del riesame. A fare avviare l’inchiesta è stata una dottoressa che era una stalker del mio assistito, come abbiamo dimostrato ampiamente facendo vedere lettere e messaggi che inviava al suo ex primario. L’unico episodio contestato è avvenuto in sala operatoria e non era un gesto violento. E lui è vittima del fango che adesso è stato sollevato”.