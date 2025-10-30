Giuseppe Sempio indagato per corruzione, Cataliotti difende il papà di Andrea sul "pizzino" su Venditti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’avvocato Liborio Cataliotti definisce l’indagine sul padre di Andrea Sempio un “atto dovuto”. Secondo il legale, il “pizzino” ritrovato in casa sarebbe insufficiente per contestare il reato di corruzione all’ex procuratore. L’accusa ipotizza che Giuseppe Sempio abbia dato 20-30 mila euro a Venditti per archiviare l’inchiesta sul figlio nel caso di Garlasco.

Garlasco, parla Liborio Cataliotti

“Se la questione del pizzino fosse l’unico elemento a suo carico, sarebbe poco probante”. Così si è espresso Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, durante la trasmissione “Iceberg Lombardia” su Telelombardia.

“Si tratta di un atto dovuto” ha spiegato il legale. “Quel pizzino è poco più del nulla, io invito alla prudenza quando si parla di corruzione”.

Perché il “pizzino” è insufficiente

Dal punto di vista giuridico, il delitto di corruzione attivo o passivo, previsto dagli articoli 318 e 319 del Codice Penale, presuppone un accordo tra corruttore e corrotto, la promessa o dazione dell’utilità indebitamente ricevuta, e l’atto compiuto o assicurato da chi svolge le funzioni pubbliche.

In tal senso, un semplice “appunto” ritrovato in casa della famiglia Sempio non costituisce di per sé un elemento pienamente probatorio.

Non è sufficiente infatti indicare uno scritto o un’annotazione senza chiarire in modo convincente l’elemento soggettivo (la volontà dolosa) e l’oggetto illecito (l’utilità e l’atto contrario ai doveri d’ufficio).

La normativa richiede che l’accusa dimostri infatti non solo la presenza dell’appunto, ma anche un collegamento contestuale tra denaro, atto e scambio illecito. Senza quegli elementi la contestazione rischia di restare sul piano dell’ipotesi investigativa, piuttosto che su quello della condanna.

Il padre di Andrea Sempio indagato

Detto ciò, la contestazione nei confronti di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, per il delitto di corruzione è ufficiale. Secondo l’ipotesi della Procura della Repubblica di Brescia, nel corso della perquisizione domiciliare del 26 settembre è stato trovato un foglio manoscritto sul quale si legge “Venditti GIP archivia per 20.30 euro”, nel contesto dell’indagine bis sul delitto di Garlasco.

Il sospetto è che quelle cifre rappresentino la somma versata all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato a sua volta per corruzione in atti giudiziari, al fine di ottenere l’archiviazione della posizione del figlio Andrea nel 2017.

Sebbene Giuseppe Sempio abbia dichiarato che il biglietto fosse solo una stima delle future spese legali, le verifiche da parte degli investigatori sull’ormai noto “pizzino” proseguono per accertare la verità sulla presunta corruzione.