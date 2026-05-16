Giuseppe Stancampiano, l’intervista al comico e regista: “Il K-pop parla ai bambini e non solo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento preciso in cui si comprende che un fenomeno culturale ha smesso di appartenere soltanto a una nicchia per trasformarsi in qualcosa di più grande, trasversale, quasi generazionale. Nel caso del K-pop, quel momento è arrivato da tempo. Nato in Corea del Sud e diventato nel giro di pochi anni una delle industrie artistiche più potenti al mondo, il K-pop ha superato i confini della musica per entrare nell’immaginario collettivo globale: non solo classifiche, streaming e fandom oceanici, ma anche moda, linguaggi, estetica, serialità, cinema e persino teatro. Eppure, dietro le luci abbaglianti, le coreografie perfette e i numeri impressionanti, il K-pop racconta anche un’altra storia: quella di una disciplina rigorosa, di un’idea di spettacolo costruita nei minimi dettagli e di una nuova modalità di vivere l’intrattenimento, soprattutto da parte delle generazioni più giovani. Una generazione cresciuta tra piattaforme digitali, video brevi, community online e riferimenti culturali che viaggiano a una velocità impensabile fino a pochi anni fa. È proprio da questa osservazione che nasce K-Pop Is Coming, lo spettacolo ideato e diretto da Giuseppe Stancampiano. Un progetto che parte da Palermo ma che, nel giro di pochi mesi, è riuscito a imporsi sui palchi di tutta Italia, registrando sold out e coinvolgendo migliaia di bambini, ragazzi e famiglie. Non un semplice concerto e neppure un musical tradizionale, ma un’esperienza immersiva che fonde musica dal vivo, visual scenografici, danza e interazione con il pubblico, trasformando il teatro in uno spazio capace di parlare contemporaneamente ai più piccoli e agli adulti che li accompagnano. Dietro questo progetto, però, c’è anche un percorso personale e artistico più ampio. Giuseppe Stancampiano arriva infatti dal cabaret e dall’esperienza dei Quattro Gusti, storico gruppo comico siciliano che negli anni ha costruito un linguaggio fortemente legato all’osservazione della realtà e all’identità territoriale. Ed è forse proprio questo l’aspetto più interessante del suo lavoro: la capacità di tenere insieme mondi apparentemente lontani. Da una parte la comicità popolare, il teatro siciliano, il dialetto, Palermo. Dall’altra un fenomeno globale come il K-pop, fatto di estetiche internazionali, produzioni ipertecnologiche e cultura digitale. Nel corso di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giuseppe Stancampiano racconta non soltanto la nascita di K-Pop Is Coming, ma anche il rapporto tra teatro e contemporaneità, il valore della disciplina artistica, il peso della mentalità nei percorsi creativi e la necessità, oggi più che mai, di costruire produzioni capaci di parlare un linguaggio nuovo senza perdere autenticità. Ne emerge il ritratto di un artista che continua a interrogarsi sul presente, sul pubblico e sul significato stesso del fare spettacolo partendo da una città complessa e contraddittoria come Palermo.

K-Pop Is Coming. Di cosa si tratta? Ce lo racconta?

“K-Pop Is Coming nasce dall’osservazione del mondo dei bambini e di quello dello spettacolo. L’idea era fondere questi due universi. Oggi, grazie alle piattaforme digitali, agli smartphone e ai social network, i bambini vivono la musica in modo completamente diverso rispetto alle generazioni precedenti. Lo noto chiaramente con i miei tre figli, che sono stati una fonte di ispirazione fondamentale per questo progetto. Spesso mi accorgevo che mio figlio, già a sei anni, conosceva gruppi musicali di cui ignoravo perfino l’esistenza. È successo, per esempio, con i Marcus & Martinus, due ragazzi svedesi che oggi hanno circa ventiquattro anni ma che già dieci anni fa pubblicavano video su YouTube ed erano seguitissimi. All’inizio sembravano un fenomeno passeggero, legato a quel momento storico, e invece sono ancora presenti sulla scena musicale. Questo mi ha fatto capire quanto i bambini riescano ad arrivare a contenuti e canali lontanissimi dalle abitudini degli adulti. Lo stesso accade con gruppi come le Blackpink o con le canzoni di Demon Hunters. Oggi i bambini non sono più legati soltanto al mondo dell’animazione, come accadeva a noi con la Disney. Nella musica hanno trovato un riferimento autentico, qualcosa in cui riconoscersi. Da qui è nata l’idea: non raccontare una storia tradizionale, altrimenti sarebbe nato un musical o uno spettacolo narrativo, ma creare un vero concerto pensato per i bambini. Per questo lo definisco ‘il primo concerto per bambini’. Abbiamo selezionato i brani che oggi ascoltano di più e siamo partiti dal K-pop, il fenomeno musicale del momento. Lo spettacolo propone un percorso che inizia con Gangnam Style, probabilmente la prima canzone coreana arrivata in Occidente con un impatto così forte. Da lì si sviluppa tutto il processo di contaminazione con la musica americana, le collaborazioni artistiche, figure come Rosé e Bruno Mars. Quello del K-pop è stato un percorso lungo e costruito con grande attenzione”.

Lei è prima di tutto un comico e fa parte del gruppo I Quattro Gusti, con cui il 31 luglio porterà in scena uno spettacolo al Teatro di Verdura di Palermo per celebrare quindici anni di attività. Sinceramente, non avrei mai associato il K-pop a Palermo. Perché proprio Palermo?

“Perché due anni fa ho riaperto il Teatro Lelio, che aveva chiuso nel 2018. Lo abbiamo trasformato in una struttura più tecnologica. Oggi si chiama Teatro AppArte ed è proprio lì che nasce la produzione di K-Pop Is Coming, sviluppatasi poi nel resto d’Italia”.

Come è organizzato concretamente lo spettacolo?

“Alla fine, questo progetto si trasforma davvero in un concerto per bambini. Un presentatore accompagna il pubblico durante tutto lo spettacolo, spiegando passo dopo passo ciò che accade. Attraverso brani che già conoscono, i bambini entrano progressivamente nella dinamica di un vero concerto. A un certo punto viene spiegato persino il concetto di ‘bis’: al termine di una canzone, il presentatore invita il pubblico a richiederlo, proprio come accade negli spettacoli dal vivo. In questo modo i bambini vivono un’esperienza autentica, molto vicina a quella di un concerto reale. Lo spettacolo è costruito con ballerini, effetti grafici, visual e un importante lavoro tecnico. Con noi collabora anche Massimo Tomasino, professionista di grande esperienza che ha lavorato con Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Bryan Adams e Elton John. Ha creduto immediatamente nel progetto ed è stato determinante anche nel rapporto con la distribuzione. Senza dubbio, il successo di Demon Hunters ci ha aiutati molto all’inizio, ma l’obiettivo è sempre stato quello di costruire un vero concerto”.

Lei che ha approfondito il fenomeno da vicino, perché, il K-pop piace così tanto anche agli adulti? Ormai è diventato un fenomeno intergenerazionale.

“Credo che i coreani abbiano un approccio completamente diverso alla musica. La loro cultura è molto chiusa, rigorosa e strutturata e, proprio per questo, lascia pochissimo spazio all’improvvisazione. Da noi arrivano spesso mode passeggere o tormentoni costruiti anche attraverso strumenti come l’autotune, utilizzato talvolta per correggere problemi d’intonazione. Oggi, in un certo senso, chiunque può cantare. In Corea, invece, esiste una disciplina enorme. Per quanto ho potuto approfondire, chi lavora nel K-pop vive quasi come un idolo: deve dedicarsi interamente alla musica, rinunciando persino a una vita privata tradizionale. Tutto questo porta a costruire un prodotto curato in modo quasi maniacale. Allo stesso tempo, però, il K-pop possiede anche una componente vintage. In quei suoni c’è qualcosa che oggi definiremmo quasi indie, ed è proprio questa caratteristica a renderlo capace di coinvolgere sia gli adulti sia i più giovani”.

Ha usato una parola interessante: disciplina. Quanta disciplina serve dietro le quinte, nel lavoro di regista, soprattutto per chi è abituato anche a stare sul palco?

“Conosco bene i miei limiti. In questo caso si parla di canto e danza, mentre il mio percorso è legato soprattutto alla recitazione e al cabaret. Ho però molte idee dal punto di vista registico e coreografico e, per questo, mi affido a una squadra di professionisti. Accanto a me lavorano un coreografo, un vocal coach e persone che riescono a trasformare concretamente ciò che immagino. Spiego quale risultato desidero ottenere e loro mi aiutano a realizzarlo. In questo momento, ciò che mi dà maggiore energia è proprio la possibilità di sviluppare idee nuove e riuscire a trasformarle in qualcosa di concreto. Credo che, almeno per Palermo, rappresenti una novità significativa”.

L’aspetto sorprendente è che il cabaret siciliano rimane spesso molto legato al territorio, mentre questo progetto sta viaggiando in tutta Italia. Qual è l’ambizione che la guida?

“Per noi Palermo è sempre stata percepita come “in fondo al mondo”. Chi vive a Roma o Milano riesce a spostarsi facilmente ovunque; noi, invece, siamo geograficamente lontani da tutto. Questa condizione penalizza molto gli artisti siciliani. Molti si formano tra Palermo e Catania, ma a un certo punto sono costretti a lasciare l’isola per cercare opportunità altrove. Con il cabaret avevamo già intuito che fosse possibile costruire qualcosa di importante in Sicilia. Con K-Pop Is Coming, però, si è aperta una prospettiva diversa. L’aspetto più bello è che nello spettacolo lavorano circa trenta artisti, quasi tutti palermitani. È una produzione nata qui che oggi sta girando l’Italia. Da questa esperienza sono nate anche nuove idee e altre produzioni che stiamo già preparando. La mia ambizione è creare una realtà che parta da Palermo e dalla Sicilia e che permetta ai talenti del territorio di essere conosciuti anche fuori dall’isola. Naturalmente, portando questi spettacoli in tournée per l’Italia, possono aprirsi nuove opportunità e nuove collaborazioni. La soddisfazione più grande è dimostrare che un progetto importante può nascere qui, senza essere obbligati a partire. Forse, per la prima volta, si intravede davvero una possibilità concreta di cambiamento. La Sicilia è piena di talento. Davvero tantissimo”.

Lo spettacolo ha già toccato molte città italiane. Come ha reagito il pubblico? E quale aspetto l’ha sorpresa di più?

“Sì, siamo stati a Napoli, Firenze, Roma, Bassano del Grappa e Rende, esibendoci anche in teatri molto grandi, da tremila posti. La risposta del pubblico è stata estremamente positiva. Conquistare i bambini può sembrare semplice, ma è altrettanto facile deluderli. Gli adulti, invece, spesso accompagnano soltanto i figli. L’aspetto più bello è stato vedere tutti uscire soddisfatti, compresi i più grandi. Ciò che mi ha colpito maggiormente è stata la reazione positiva di pubblici molto diversi tra loro. Roma, Firenze, Bassano del Grappa e la Sicilia rappresentano realtà profondamente differenti; eppure, ovunque abbiamo trovato grande partecipazione. Questo significa che siamo riusciti a creare uno spettacolo capace, almeno in questo momento, di parlare a tutti”.

A che età ha iniziato a fare teatro?

“A quattordici anni”.

Per quale motivo ha iniziato?

“Non saprei dirlo con precisione. Da bambino ero molto introverso e riservato. Poi, a scuola, organizzarono dei provini per una commedia musicale e lì si è acceso qualcosa. Dico sempre che quando sono entrato alle superiori ero un ragazzo molto chiuso, pensavo soltanto a studiare. Al quinto anno, invece, ero rappresentante d’istituto. C’è stata una trasformazione enorme, terapeutica direi”.

Qual è l’insegnamento più importante che il teatro le ha lasciato sul piano personale?

“Ho capito che ciò che immaginiamo non è poi così distante dalla possibilità di diventare reale. Esiste una frase che sostiene che, se si riesce a immaginare qualcosa, allora quella stessa idea può davvero prendere forma. Non so fino a che punto sia vera, ma certamente spinge a osare. Ho sempre immaginato il mio percorso in un certo modo e, passo dopo passo, molte di quelle visioni si stanno concretizzando. Questo porta inevitabilmente a credere di più in se stessi. Soprattutto, però, il teatro insegna a costruire una squadra. Ho sempre avuto bisogno di confrontarmi con gli altri e di lavorare accanto a persone che credano nel progetto e contribuiscano a sostenerlo”.

Qual è stato l’ostacolo più grande che avete incontrato partendo da Palermo?

“La mentalità. All’inizio la mentalità palermitana era molto chiusa. Dico spesso che il resto del mondo è vent’anni avanti rispetto all’Italia e che Palermo, a sua volta, è cinquant’anni indietro rispetto al resto del Paese. Viaggio molto, vado spesso a Londra, assisto a spettacoli in tutta Italia e vedo realtà completamente diverse. A Londra uno spettacolo può rimanere in scena nello stesso teatro anche per quindici anni. A Palermo, invece, dopo due repliche viene già chiesto di cambiare produzione. Eppure due repliche, in una città da quasi un milione di abitanti, significano che lo spettacolo è stato visto forse da seicento persone. Non ha molto senso”.

Quindi, la vera sfida è cambiare il modo di concepire il teatro.

“Però cerco anche di trasformare questa situazione in un’opportunità. Essendo indietro rispetto ad altre realtà, possiamo diventare pionieri di formule che altrove esistono già, ma che qui non sono ancora arrivate. Ed è proprio ciò che è accaduto nell’ultimo anno e mezzo: siamo passati da una prima stagione con cento spettatori a produzioni capaci di sostenere otto repliche. Poi è arrivato K Pop Is Coming, che ci ha portati in tournée in tutta Italia. Per questo credo che, forse, siamo davvero sulla strada giusta per avviare un cambiamento”.

Quel problema di mentalità che citava prima lo riscontra soltanto nelle generazioni precedenti o anche tra i suoi coetanei? In altre parole: è stato semplice conquistare credibilità e far comprendere che il vostro fosse un lavoro vero e proprio?

“No, naturalmente non è stato semplice. E tutto parte già dall’ambiente familiare. Per esempio, ero geometra e studiavo ingegneria edile. Parallelamente, però, facevo teatro e collaboravo con altre compagnie, lavorando molto anche in quel contesto. A un certo punto mi sono trasferito a Bergamo per proseguire gli studi e lavorare. Proprio lì, però, ho incontrato una strada diversa, quella che in seguito mi avrebbe portato ai laboratori di Zelig insieme ai Quattro Gusti. Così, mentre studiavo e lavoravo, continuavo a coltivare la passione per il cabaret. All’inizio, però, il messaggio era sempre lo stesso: prima bisognava terminare l’università, trovare un ‘lavoro vero’ e soltanto dopo dedicarsi al teatro nel tempo libero. Era una visione molto diffusa. Con il tempo, però, la perseveranza, la volontà di crederci davvero e il desiderio di arrivare hanno portato gli altri a comprendere che questo era diventato a tutti gli effetti il mio lavoro. Oggi accade quasi il contrario: se si dice di svolgere anche un’altra attività oltre a questa, le persone si sorprendono”.

Esiste un altro luogo comune che riguarda spesso i comici: si pensa che salgano sul palco senza preparazione, quasi per talento naturale, senza studio o formazione. Quanto lavoro c’è dietro un numero di cabaret?

“Dietro un numero di cabaret c’è un lavoro enorme. Oggi, per noi, alcuni aspetti sono diventati più semplici grazie all’esperienza e alla credibilità costruita negli anni. Questo ci permette di creare nuovi contenuti con maggiore rapidità. Bisogna però considerare una differenza fondamentale: in televisione si portano in scena sketch da tre o cinque minuti, tutto è molto veloce, anche perché ormai siamo abituati a ritmi continui e accelerati. Costruire uno spettacolo teatrale, invece, è molto più complesso. Il lavoro dietro le quinte è costante. Ancora oggi continuiamo a frequentare laboratori: si scrive un pezzo, lo si prova davanti al pubblico, si osservano le reazioni, si eliminano le parti che non funzionano, si modifica una battuta, si riscrive. E la perfezione, in realtà, non si raggiunge mai davvero. Oggi lavoriamo con maggiore sicurezza, ma prima c’è stato un lungo percorso necessario per conquistare credibilità. Anche perché, quando si vuole proporre qualcosa di diverso rispetto a ciò a cui il pubblico è abituato, si sta inevitabilmente osando. E per osare serve esperienza. Si fanno provini, si cercano le persone giuste, si costruisce una squadra affinché un’idea possa funzionare davvero. In fondo, K-Pop Is Coming è il risultato di tutto questo percorso”.

Nel caso dei Quattro Gusti, gli sketch nascono più dall’osservazione della realtà o dall’immaginazione?

“Nel cabaret tutto nasce dall’osservazione della realtà. Noi quattro abbiamo sempre utilizzato una sorta di ‘telefono senza fili’ comico. Prima citava le signore al balcone: quel numero, ad esempio, nasce da un funerale rappresentato a Made in Sud. Alla base c’è sempre un fatto reale. Oggi le informazioni viaggiano attraverso il web, gli smartphone e i social network. Un tempo, invece, certe notizie si diffondevano soltanto tramite il passaparola. Ricordo perfettamente quando a Palermo iniziò a circolare la voce secondo cui il ponte Corleone sul fiume Oreto fosse crollato. Nel giro di poco tempo quella notizia era diventata virale. Peccato che non fosse vera. Probabilmente qualcuno aveva detto che, prima o poi, quel ponte sarebbe crollato e qualcun altro aveva trasformato quell’ipotesi in una certezza. Da lì, tutti avevano iniziato a considerarla una verità assoluta. Noi facciamo esattamente questo: prendiamo la realtà, la esasperiamo e la trasformiamo in comicità. Abbiamo collegato il gioco del telefono senza fili che facevamo da bambini alla deformazione dell’informazione contemporanea. È proprio da questo meccanismo che nasce l’ironia”.

A un certo punto è arrivato il successo. E quando arriva il successo spesso ci si adagia in una zona di comfort. Per voi è stato così oppure è diventato uno stimolo ulteriore?

“Entrambe le cose. La comicità è profondamente legata ai periodi storici. Gli sketch, il cabaret e l’umorismo seguono la realtà e, di conseguenza, anche le mode. Il problema è che le mode passano. Per non rimanere intrappolati in un determinato momento storico bisogna reinventarsi continuamente, restare aggiornati, mantenere viva la propria identità artistica e continuare a evolversi. Questa è la vera sfida. Oggi, per esempio, portiamo in scena spettacoli teatrali nei quali il pubblico viene a vederci non soltanto in chiave comica, ma anche in registri differenti”.

I vostri spettacoli sono profondamente intrisi di sicilianità. È mai stato un limite?

“No, anzi. È stata una scelta precisa. Quando partecipavamo a Made in Sud, per esempio, lavoravamo in italiano. Oggi, però, la comicità è molto regionale. A parte pochi artisti capaci di affermarsi davvero in tutta Italia, la maggior parte lavora soprattutto all’interno del proprio territorio. E poiché in Sicilia abbiamo trovato grande spazio, abbiamo scelto di consolidare qui la nostra identità. Oggi il siciliano, un po’ come il napoletano, sta vivendo una sorta di riscoperta. Al pubblico piace ascoltare il dialetto, percepire una lingua autentica. Basta osservare ciò che è accaduto con Napoli o con il Salento grazie ai Negramaro. Oggi Delia canta in siciliano, proprio come aveva fatto in passato Carmen Consoli. La curiosità verso i dialetti cresce sempre di più. Abbiamo infatti realizzato uno spettacolo intitolato Amleto, una rilettura dell’opera in chiave siciliana. Mantiene tutta la drammaticità del testo originale, ma introduce anche elementi ironici. Ora questo spettacolo andrà in tournée anche fuori dalla Sicilia, passando per Napoli, Firenze e Roma. Sempre in lingua siciliana. Ed è bello vedere come anche il resto d’Italia abbia voglia di ascoltare e apprezzare uno spettacolo in dialetto”.

Domanda forse banale: come fanno quattro personalità diverse a trovare un equilibrio?

“Non lo troviamo quasi mai. Litighiamo continuamente. In quindici anni abbiamo discusso moltissimo. Esiste però un elemento fondamentale: ciascuno di noi possiede caratteristiche precise che vengono messe al servizio del gruppo. Sappiamo di funzionare proprio perché siamo quei quattro insieme. Esiste un confronto continuo, ma senza competizione tossica. Nessuno pensa di dover far ridere più degli altri. Con il tempo si sono creati ruoli che, in modo naturale, ci siamo cuciti addosso. È un po’ come accade in una famiglia: si discute, si attraversano momenti di tensione, ma si resta comunque uniti. Lo stesso succede a noi. E ancora oggi ci emozioniamo quando registriamo il tutto esaurito in un teatro oppure quando un promoter ci dice che avremmo potuto aggiungere una seconda data. Significa che il pubblico continua a seguirci, desidera ancora vederci dal vivo e sceglie di acquistare un biglietto per trascorrere una serata con noi. Ed è proprio questo a unirci ancora di più. Ci consideriamo fortunati, perché facciamo il lavoro che abbiamo sempre desiderato e che, oggi, rappresenta anche il nostro sostentamento”.

In K-Pop Is Coming, però, gli altri tre non ci sono. Che cosa le manca di loro?

“In realtà uno di loro è presente. In passato nel gruppo c’era Domenico, mentre oggi c’è Danilo, perché Domenico ha alcuni problemi fisici che talvolta lo costringono a fermarsi. Danilo, però, ha una grande capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico. Ed è proprio lui il presentatore di K-Pop Is Coming”.

Quindi porta sempre con sé una parte dei Quattro Gusti.

“Certamente. Potrei tranquillamente dire che lo spettacolo è mio, che la regia è mia e decidere di fare anche il presentatore. Ma non avrebbe senso. So perfettamente che uno degli altri quella funzione la svolge meglio di me. E allora perché dovrei occuparmene personalmente? Questa è la vera forza dei Quattro Gusti. Se oggi arriva qualcuno con un nuovo progetto, gli altri magari mi chiamano per chiedermi un parere. Se ritengo che valga la pena farlo, tutti si muovono con tranquillità; se invece consiglio prudenza, ci fidiamo reciprocamente. Tra noi esiste la consapevolezza di riconoscere i punti di forza di ciascuno. Ed è proprio lì che nasce l’intelligenza artistica: capire fin dove si può arrivare da soli e quando, invece, diventa necessario affidarsi agli altri”.

E qui ritorna il tema della condivisione, del lavoro collettivo.

“Assolutamente sì. Amleto è l’esempio perfetto. Quando proposi questo spettacolo, non tutti erano convinti. Alcuni ritenevano che non fosse abbastanza comico, altri pensavano che sarebbe stato meglio trasformarlo in una parodia. Io, invece, lo immaginavo come un dramma con elementi ironici. E sostenevo che dovessimo dimostrare di saper affrontare anche quel tipo di linguaggio. All’inizio c’erano dubbi, ma esisteva fiducia nel progetto. Poi, quando siamo andati in scena e abbiamo visto la reazione del pubblico, tutti sono rimasti entusiasti. Noi comici abbiamo una fortuna enorme: possiamo percepire immediatamente la risposta del pubblico. Ed è proprio quella risposta a nutrire lo spettacolo. Dopo la prima replica eravamo tutti felicissimi. Alla base di tutto, però, c’era una sola parola: fiducia”.

Oggi, però, attorno a spettacoli sul k-pop si è creato molto caos in tutta Italia.

“Negli ultimi tempi diverse produzioni hanno portato in tournée spettacoli simili e, a mio avviso, questo ha creato parecchi squilibri. Alcuni hanno promosso gli spettacoli in modo diverso rispetto a ciò che poi il pubblico si è trovato davanti; altri hanno sottovalutato completamente il pubblico dei bambini. Da lì sono nate situazioni problematiche: recensioni molto dure, polemiche e persino spettacoli annullati. Tutto questo, inevitabilmente, si riflette anche su di noi. Quando siamo arrivati a Firenze, Roma o Napoli eravamo già consapevoli del clima di diffidenza che si era creato attorno al fenomeno. Per questo ho detto ai ragazzi una cosa molto semplice: dovevamo concentrarci esclusivamente sulla qualità dello spettacolo. Il pubblico doveva uscire dal teatro soddisfatto. Ed è ciò che è accaduto. Oggi, però, nel panorama nazionale esiste un pubblico più diffidente e molto più attento. Per questo stiamo lavorando anche per dare al progetto una struttura sempre più ufficiale, anche se al momento non posso anticipare nulla, così da rafforzare il riconoscimento del nostro lavoro, del nostro metodo e del rischio che abbiamo deciso di assumerci. Dopo tutte queste polemiche, alcune persone hanno contattato direttamente il teatro. C’era chi aveva letto recensioni negative o seguito certe discussioni online e chiedeva rassicurazioni. Alcuni chiedevano addirittura il rimborso prima ancora di assistere allo spettacolo. A quel punto ho risposto che potevano venire anche gratuitamente, perché crediamo profondamente nel lavoro che abbiamo costruito. Per noi di Produzione AppArte, il ramo produttivo del Teatro AppArte, rappresenta un progetto fondamentale. Deve diventare un marchio riconoscibile, credibile e associato a uno standard qualitativo preciso. L’obiettivo è fare in modo che, in futuro, il pubblico sappia già cosa aspettarsi quando vede quel nome. E il lavoro sta dando risultati concreti. Oggi, per noi, è molto importante arrivare in certe città e sentire poi i direttori dei teatri raccontare che il pubblico è rimasto soddisfatto. Infatti Firenze, Roma, Napoli e Bassano del Grappa hanno già confermato nuove date per dicembre. Questo significa che lo spettacolo ha funzionato. Vuol dire che gli organizzatori sono soddisfatti, che il pubblico è uscito contento e che il nostro lavoro viene percepito come diverso rispetto ad altre situazioni in cui migliaia di spettatori sono stati rimborsati perché delusi. Ed è importante che questa differenza emerga chiaramente. Altrimenti si rischia di creare un vortice capace di trascinare verso il basso anche chi lavora con serietà e professionalità”.

Sì, ed è il rischio peggiore: che ne paghino le conseguenze anche persone che non hanno responsabilità.

“Per questo stiamo lavorando molto sulle prossime date. Adesso saremo a Parma il 24 e il 25 maggio, poi a giugno ci sposteremo in altre città. Vogliamo continuare a costruire questa credibilità e mostrare concretamente quale sia la nostra realtà”.