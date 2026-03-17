Giuseppe Tufano, il Ludovico di Un posto al sole: “Recitare è entrare in un’altra anima. E non mollare mai”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono vite che sembrano costruite per accumulare storie prima ancora di raccontarle. Non perché qualcuno abbia deciso che debbano diventare materia narrativa, ma perché lungo il percorso si sedimentano esperienze che prima o poi chiedono di essere trasformate in qualcosa. Nel caso di Giuseppe Tufano, quella trasformazione passa dalla recitazione. Il suo non è il percorso lineare dell’attore che decide presto di diventarlo e insegue quella strada senza deviazioni. Prima ci sono stati nove anni all’estero, lavori diversi, città attraversate, vite osservate. C’è stato il mondo della ristorazione, iniziato dal gradino più basso e portato avanti con la stessa disciplina che oggi applica allo studio della recitazione. E soprattutto c’è stata una storia familiare che ha segnato profondamente il suo modo di guardare il mondo: crescere con due genitori sordi dalla nascita. Quando Giuseppe Tufano racconta quell’infanzia, emerge un dettaglio che spiega molto più di tante definizioni teoriche sull’attore e sul suo lavoro. La prima lingua che ha imparato non è stata quella parlata, ma la lingua dei segni. Il rapporto con il suono, con la voce, con il “sentire” è arrivato dopo. Prima c’è stato lo sguardo. L’attenzione ai gesti. La capacità di leggere ciò che non viene detto. Forse è anche da lì che nasce la sua idea di recitazione: non come esibizione, ma come un modo per entrare nelle vite degli altri. Per abitare, anche solo per un momento, un’altra anima. Quando Giuseppe Tufano parla del suo percorso non usa quasi mai la parola “talento”. Parla molto di lavoro. Di appunti presi durante i workshop. Di copioni studiati tra un drink e l’altro mentre lavora al ristorante. Di una dedizione quotidiana che ha più a che fare con la disciplina che con l’immagine romantica dell’artista. Eppure, dentro questa concretezza, c’è anche una promessa. Una promessa fatta al padre quando gli disse che gli sarebbe piaciuto fare l’attore. Il padre, appassionato di cinema, gli rispose che non vedeva l’ora di stampare un poster con il suo volto e appenderlo nel suo ufficio. È rimasta lì, come una specie di bussola. È anche per questo che, quando parla di sogni, Giuseppe Tufano non parte dall’Oscar o dai David di Donatello (anche se non nasconde che ogni attore li immagina) ma da qualcosa di molto più semplice e insieme più difficile: riuscire a vivere di questo mestiere. Il resto, come dice in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, verrà dopo. Se verrà. Nel frattempo, continua a salire le scale. Senza ascensore. Gradino dopo gradino.

Se il suo percorso di carriera da attore fosse la scala di un palazzo, a che piano si trova oggi Giuseppe Tufano?

“È una bella domanda. In realtà non mi sento proprio al piano zero, anche se non ho seguito studi accademici tradizionali che consentono magari di dire: ‘Sono già a un certo livello’. Il mio percorso è stato diverso. Per molti anni ho viaggiato molto e dentro di me ho sempre avuto il desiderio di fare l’attore. Allo stesso tempo, però, non mi sentivo mai davvero pronto. Pensavo di dover prima vivere altre esperienze, arricchirmi, comprendere meglio la vita. Poi, intorno ai ventisette anni, dopo il Covid, ho sentito che era arrivato il momento giusto. Alcuni eventi personali mi hanno fatto capire che dovevo iniziare sul serio, impegnarmi e non fermarmi più. Da quel momento ho cominciato a muovere i primi passi. Non ho ancora accumulato molte esperienze, ma nemmeno sono rimasto fermo. Ho lavorato in televisione, con una piccola parte in Un posto al sole, poi in un’altra serie che si intitolerà Una famiglia imperfetta con Fortunato Cerlino e Serena Autieri. Martedì inizierò anche le riprese di un nuovo progetto. Si tratta sempre di ruoli piccoli, ma per me rappresentano passi importanti. Inoltre, è arrivato un provino piuttosto significativo, per il quale sono molto concentrato e felice. Se devo rispondere alla sua domanda, direi che sono al terzo piano. E continuo a salire le scale. Non prendo l’ascensore: preferisco procedere gradino dopo gradino. L’obiettivo, però, è arrivare in cima”.

Non lo ha citato, rimedio io: sarà anche nel film Anime fragili diretto da Fabio Resinaro.

“Sì, esatto. In realtà è successo in modo piuttosto casuale, perché non ho nemmeno sostenuto un provino. Probabilmente la casting director mi aveva già visto in altri provini per piccoli ruoli. Un giorno è arrivata una chiamata dall’agenzia: mi dissero che avrei dovuto girare una scena nel ruolo di ispettore di polizia. Ero felicissimo. Il film è diretto da Fabio Resinaro e uscirà al cinema. Anche in questo caso si tratta di una piccola parte, ma per me è assolutamente positivo. Anzi, preferisco un percorso del genere piuttosto che bruciarmi subito. Certo, se arrivasse un grande film da protagonista sarei felicissimo, ma credo molto nel valore della gavetta. È lo stesso principio che ho seguito nel lavoro che svolgo parallelamente, quello di bar manager. Ho iniziato da lavapiatti a Londra e ho lavorato duramente per arrivare dove sono oggi. Per questo considero la gavetta fondamentale. Ricordo che una volta uno chef, in televisione, disse una frase che mi è rimasta impressa: ‘Vi auguro di raggiungere il successo, ma con la massima fatica. Così il risultato sarà molto più gustoso’. Ecco, quella frase rappresenta bene la mia filosofia”.

Lei dice di aver iniziato a ventisette anni, dopo il Covid. Ma qual è stato davvero il momento in cui ha capito che doveva iniziare? Quando si è detto: “Adesso lo faccio”?

“Tutto è partito molto presto ‘rubando’ dal comodino di mio fratello i copioni di corti e film su cui stava lavorando in produzione. Divoravo quelle sceneggiature affascinato da come quelle parole si sarebbero poi tradotte in qualcosa da vedere. Tuttavia, credo il momento in cui ho caito realmente che dovevo tentarci sia arrivato dopo nove anni trascorsi all’estero: dopo aver vissuto sempre al massimo, mi sono ritrovato fermo per problemi familiari e tutto mi sembrava un po’ spento e noioso. Proprio in quel momento, leggere e provare a immedesimarmi in un’altra anima mi ha fatto capire che quella poteva essere la mia strada.. poi è diventato un amore immenso”.

Che è accaduto?

“Ho lavorato e vissuto a Londra, sono stato negli Stati Uniti, in Thailandia, ho passato circa un anno nei Caraibi per una consulenza e ho visitato diverse capitali europee. Insomma, avevo accumulato un buon bagaglio di esperienze. Quando sono tornato in Italia era anche un periodo particolare, perché mio padre non stava bene. Ricordo che un giorno gli dissi: ‘Sai papà, mi piacerebbe fare l’attore’. Era una persona di poche parole. Tra l’altro, era sordo dalla nascita. Tuttavia, era un grande appassionato di cinema. Quando eravamo piccoli ci faceva vedere molti film, soprattutto film d’azione, come Rocky: opere in cui magari i dialoghi non sono molti, ma gli sguardi hanno un grande peso. Quando gli confidai quel desiderio, rispose con una frase che mi è rimasta dentro. Disse: ‘Non vedo l’ora di stampare un poster con la tua faccia e appenderlo nell’ufficio dove lavoro’. Per me quelle parole sono diventate una promessa. Ogni volta che nel mio percorso da attore mi capita di pensare ‘chi me lo fa fare?’, perché è un mestiere difficile e siamo davvero in tantissimi a provarci, ripenso a quella frase. E allora capisco che non posso mollare. Devo arrivarci”.

È un carburante molto forte. Mantenere una promessa fatta a qualcuno può diventare qualcosa che nessuno riuscirà a spegnere, neanche dopo molti anni.

“Sì, è proprio così. Penso spesso questo: magari non succederà subito, forse non tra cinque anni, né tra dieci. Però anche se dovessero volerci vent’anni, devo arrivarci. Non posso mollare. È davvero un carburante potentissimo”.

Se dovesse pensare al sacrificio più grande che questo percorso le ha chiesto finora, quale sarebbe?

“Negli anni in cui mi stavo formando e vivevo a Roma, il sacrificio più grande è stato probabilmente stare lontano dalla famiglia. Non parlo tanto della dimensione economica, perché il denaro alla fine va e viene. Il peso maggiore era non poter essere presente: essere sempre in giro, spostarmi continuamente avanti e indietro. Questo era l’aspetto che mi pesava di più. Allo stesso tempo devo dire che questo lavoro mi piace talmente tanto che faccio fatica a definirlo davvero un sacrificio. Piuttosto è una questione di impegno, di lavorare duramente. Adesso che ho un figlio piccolo il sacrificio sarà, forse, non poter stare sempre con lui. Capita che nei weekend debba partecipare a workshop, continuare a formarmi o incontrare i casting. Spero però che tutto questo tempo, prima o poi, possa essere restituito alla mia famiglia: a mio figlio e alla mia compagna”.

Durante i primi passi della professione, quanto è difficile orientarsi all’inizio? Capire come funzionano i casting, trovare un agente, individuare a chi affidarsi?

“La prima parte che ho ottenuto era in I Bastardi di Pizzofalcone. Dovevano essere tre battute, ma quando sono arrivato sul set il regista mi ha fatto parlare un po’ di più. All’epoca non avevo nemmeno un’agenzia. Quel provino arrivò dopo un workshop con Marita D’Elia, che poi mi inviò il provino privatamente. Frequentando workshop e scuole ho iniziato a conoscere diverse persone del mestiere. In uno di questi incontri ho conosciuto l’attore Luigi Miele. Dopo aver visto il mio lavoro mi disse una frase molto chiara: ‘Mi piace quello che hai fatto, però devi trovare un’agenzia. Senza agenzia non vai avanti’. Così ho iniziato a muovermi per capire come farmi rappresentare. La prima agenzia che ho trovato era molto forte ma lì ho capito quanto sia difficile capire davvero a chi affidarsi. Non si tratta soltanto di fiducia: bisogna trovare qualcuno che creda realmente in te. Dopo un po’ di tempo con loro ho deciso di allontanarmi e sono rimasto anche senza agenzia per un periodo. È stato uno di quei momenti in cui ho pensato: ‘Forse è meglio fermarsi, chi me lo fa fare?’. Poi è tornato quel carburante di cui parlavamo prima. Mi sono rimesso in movimento, ho frequentato altri workshop e proprio durante uno di questi ho incontrato l’agente che oggi mi rappresenta, Eugenio Piovosa per Genius Management. Mi vide lavorare e mi disse: ‘Sei interessante, mandami il materiale’. Gli ho inviato tutto e da lì è nata non soltanto una collaborazione, ma anche una vera fiducia reciproca. So che lui crede in me e, per chi fa questo mestiere, questo è fondamentale. Questo mestiere viene spesso descritto come un ambiente difficile. Per la mia esperienza, invece, è un ambiente bellissimo. Naturalmente esistono anche alcune dinamiche poco limpide. Alcuni meccanismi fanno parte del sistema ed è giusto esserne consapevoli”.

Essere, come diceva prima, al terzo piano di questa scala significa anche confrontarsi con due parole molto pesanti. Da una parte c’è l’illusione, dall’altra la disillusione. Non amo molto la parola “fallimento”, ma comunque è quella la zona. Le è mai capitato di fare davvero i conti con questi due concetti? Di chiedersi dove finisca l’illusione e dove inizi la disillusione? E come si è rapportato con questi pensieri?

“Sì, ci ho riflettuto. Ricordo che una volta, proprio all’inizio del periodo di formazione, partecipai a un workshop con Mimmo Borrelli, che tra l’altro è della mia zona, anche lui di Bacoli. Partecipai a quel workshop quando ero davvero alle primissime armi. Avevo frequentato forse un anno in una scuola di cinematografia qui a Napoli ed ero ancora all’inizio del percorso. Durante quel workshop Mimmo disse una frase molto forte: ‘Ragazzi, dovete fare i conti con il fallimento’. Usò proprio questa parola. Anche se lei diceva prima che è un termine duro e forse sarebbe meglio evitarlo, lui la utilizzò senza giri di parole. Disse che bisogna mettere in conto anche quella possibilità. Raccontò che lui stesso aveva dovuto confrontarsi con questo rischio per molti anni. A un certo punto gli chiesi: ‘Come ha fatto a continuare? Come ha fatto a non fermarsi?’. Rispose che bisogna trovare un motore dentro di sé, qualcosa che spinga ad andare avanti nonostante tutto. Da questo punto di vista mi considero una persona molto determinata. Dentro sento una convinzione molto forte: devo farcela. Allo stesso tempo, però, sono consapevole di un aspetto: si può essere ostinati per anni, continuare a crederci con tutte le proprie forze… e scoprire, alla fine, che era soltanto un’illusione. E se dovesse accadere una situazione del genere farebbe davvero molto male. Per fortuna nella mia vita ho una famiglia straordinaria. Adesso c’è anche un figlio. Questo significa avere, in qualche modo, un paracadute emotivo. Sapere di avere questo sostegno aiuta molto. Permette di pensare che, anche se le cose non dovessero andare come spero, non sarebbe la fine del mondo. Allo stesso tempo, proprio per questa consapevolezza, cerco di mettere in questo percorso tutta l’energia possibile. Tutto quello che posso dare lo metto in gioco, con l’obiettivo di fare in modo che quella parola, il fallimento, alla fine scompaia”.

Come si fa a restare così concentrati su un obiettivo quando nella vita quotidiana c’è anche il lavoro, quello che potremmo chiamare il piano A, cioè il lavoro nella ristorazione come bar manager, che richiede tempo e offre anche una certa stabilità?

“È durissima, davvero durissima. Quando avevo ventisette o ventotto anni, dopo aver lavorato nove anni all’estero, avevo messo da parte qualche risparmio e potevo permettermi quasi un anno sabbatico. In quel periodo mi concentravo soltanto sulla recitazione: seguivo corsi, studiavo, magari facevo qualche lavoro come comparsa, ma non avevo un’occupazione stabile. Oggi non posso più permettermi una scelta del genere, soprattutto per la famiglia. Quindi, mi trovo a dover portare avanti entrambe le strade. E devo dire che spesso è davvero complicato. Quando ho un workshop nel weekend devo preparare delle scene; magari nello stesso periodo arriva anche un provino con tre o quattro parti da studiare… e allo stesso tempo devo andare a lavorare. In questo momento, tra l’altro, sto partecipando a un progetto molto bello: un ristorante molto curato, non con una grandissima affluenza di clienti ma estremamente attento alla qualità e ai dettagli. È un progetto in cui credo molto. Capita spesso di avere il copione con me mentre lavoro. Lo leggo mentre preparo i drink, lo ripasso nei momenti di pausa. Tenere insieme queste due strade e far procedere in parallelo il piano A e il piano B è probabilmente il sacrificio più grande. Significa avere la mente sempre impegnata. Raramente c’è un momento di vero riposo. L’ultima vacanza vera l’ho fatta tre anni fa, poi una breve pausa un anno fa. In generale mi sento dentro un’onda gigantesca e cerco semplicemente di restare in equilibrio, di restare aggrappato alla tavola. Anche se devo fare una precisazione: lei ha chiamato piano A la ristorazione, ma per me è il contrario. Il piano A è la recitazione. La ristorazione è il piano B”.

Che cosa le dà la recitazione, Giuseppe? Che cosa accade quando entra nei panni di un personaggio? È Giuseppe che entra nel personaggio oppure sono i personaggi a entrare dentro Giuseppe?

“Direi entrambe le dinamiche. Dopo tanti anni trascorsi all’estero e dopo tutte le esperienze che ho vissuto, positive e difficili, ho sviluppato uno sguardo un po’ particolare sulla vita. Sono cresciuto con mamma e papà entrambi sordi dalla nascita. Questa condizione mi ha dato una prospettiva diversa. Non direi nichilista, ma a volte mi capitava di osservare la vita con una certa distanza, quasi con una forma di disincanto, anche quando vivevo momenti molto belli. La recitazione invece mi offre qualcosa di completamente diverso. È vero che recitare è finzione (acting, appunto) ma allo stesso tempo dà la sensazione di vivere un’altra esistenza, di entrare nell’anima di qualcun altro. Ed è forse questo l’aspetto che mi affascina di più. Poi c’è anche il mondo del set, che mi ha sempre affascinato fin da bambino. Da piccolo pensavo che fare l’attore fosse qualcosa di impossibile. Ci si chiede: ‘Come si diventa attori? Sembra irraggiungibile’. Forse, quando ero bambino, immaginarlo era ancora più difficile. Oggi, per fortuna, è diverso. Stare su un set, far parte di quell’ambiente e allo stesso tempo confrontarmi con i personaggi è un’esperienza che mi fa stare bene. Quando lavoro su un personaggio cerco spesso di individuare punti di contatto tra me e lui. Per esempio in Un posto al sole interpretavo Ludovico, un personaggio sordo dalla nascita. Quel ruolo mi ha permesso di utilizzare una competenza reale. La LIS, la lingua dei segni, è stata probabilmente la prima lingua che ho imparato nella mia vita. Solo dopo ho imparato a parlare verbalmente in italiano. Quando emergono queste somiglianze tra me e il personaggio il lavoro diventa molto potente. Altre volte, invece, il processo è diverso: bisogna scavare dentro di sé per trovare qualcosa di nuovo. È un lavoro continuo di esplorazione interiore. E a volte può essere anche doloroso. Ci sono stati personaggi per i quali ho dovuto riaprire ferite molto profonde. Come immaginare mio padre in situazioni estremamente dure, come se fosse in prigione. Quando si affronta questo lavoro si toccano emozioni molto intense ma è necessario. Oggi esistono moltissimi metodi di recitazione. C’è il method acting, che spinge a cercare dentro di sé determinate esperienze. Leggo moltissimo sulla recitazione: autobiografie di attori, libri, saggi. Seguo anche molte lezioni online, come quelle di Sanford Meisner o Stella Adler. Oggi abbiamo la fortuna di trovare moltissimo materiale, gratis, su YouTube. La verità è che ogni maestro propone un approccio completamente diverso. Quello che cerco di fare è prendere qualcosa da ciascuno: assorbire ciò che può essermi utile e costruire, poco alla volta, il mio metodo personale”.

C’è un aspetto della sua storia che mi colpisce molto. In fondo non c’è in lei anche un desiderio profondo di essere sentiti? Può sembrare una domanda cinica, ma se ci pensa: quando si cresce comunicando con genitori che non possono percepire la voce nel modo in cui normalmente intendiamo l’ascolto, può nascere il bisogno di essere davvero ascoltati.

“Devo dirle la verità: questa domanda mi ha colpito molto. Mi ha anche emozionato, perché non avevo mai riflettuto davvero su questo aspetto. Però sì, probabilmente è così. Sono cresciuto in una famiglia con quattro fratelli, quindi già di per sé non era semplice. A questo si aggiungeva una particolarità: mamma e papà erano entrambi sordi dalla nascita. Se oggi guardo i miei fratelli, con i loro pregi e i loro difetti, penso che questa condizione ci abbia resi in qualche modo diversi dagli altri, anche dal punto di vista sociale. E adesso che me lo fa notare, mi torna in mente un ricordo: da bambino dicevo spesso a mamma e papà una frase molto precisa. Dicevo: ‘Peccato che non possiate sentire la mia voce’”.

Provando a mettermi nei panni dei suoi genitori, immagino che anche loro possano aver vissuto qualcosa di simile: la difficoltà di comprendere pienamente i propri figli non per mancanza di volontà, ma per una condizione che rendeva tutto più complesso.

“Assolutamente sì. Mio padre era una persona di poche parole. E quante cose avrei voluto dirgli e non gli ho detto. Però oggi, con qualche anno in più, cerco di guardare quella situazione anche da un’altra prospettiva. Penso che molte emozioni, anche se non sono state espresse a parole, siano passate attraverso gli sguardi. Mio padre, per esempio, aveva una capacità incredibile di osservare il linguaggio del corpo. Non lo faceva in modo consapevole o studiato: era cresciuto a Secondigliano, non aveva seguito studi particolari. Eppure, osservava moltissimo le persone. Ricordo che magari andavamo a parlare con qualcuno e quando uscivamo mi diceva: ‘Hai visto come ha mosso la mano? Hai visto come ha guardato?’. Era una persona che studiava gli altri semplicemente osservandoli. E quindi sì, oggi ripenso anche a quella frase che dicevo da bambino: ‘Peccato che non possiate sentire la mia voce’. Mi chiedo come si siano sentiti loro quando lo dicevo. Allo stesso tempo, però, era la frase di un bambino, pronunciata con l’ingenuità tipica dell’infanzia”.

Quello che ha scelto è un mondo molto competitivo. Le faccio allora una domanda che richiede forse una risposta un po’ presuntuosa: perché dovrebbero scegliere lei e non qualcun altro? Qual è il valore aggiunto che porta?

“Preferisco non fare appello dal vissuto personale, perché ognuno di noi ha il proprio. C’è chi ha attraversato esperienze più drammatiche, chi più fortunate, chi più serene. Quello che posso dire è che sono cresciuto con un forte senso del lavoro. Anche quando lavoravo all’estero mi dicevano spesso che ero una persona diligente, molto seria. Quando partecipo a workshop porto sempre con me dei quaderni dove annoto tutto: appunti, osservazioni, spunti interessanti che emergono dalle parole dei casting director, dei registi o dei coach. Scrivo davvero ogni dettaglio. Poi può capitare che, due anni dopo, incontri di nuovo lo stesso casting director in un altro workshop. In quel caso torno a rileggere tutte le note che avevo preso durante l’incontro precedente. Il valore aggiunto… non so se sia qualcosa di straordinario rispetto agli altri, perché ognuno porta con sé la propria storia. Però c’è sicuramente una grande dedizione al lavoro. Non vedo l’ora che mi venga affidato un ruolo più importante, perché ho un grande desiderio di dimostrare quanto impegno metto in questo mestiere. Per esempio, qualche settimana fa ho partecipato a un workshop con un casting director che avevo già incontrato due anni prima. Dopo la scena mi ha detto che gli ero piaciuto molto. Mi ha fatto anche un’osservazione interessante. Mi ha detto: ‘Si vede che hai ricevuto una grande educazione. Però devi permetterti di essere un po’ più arrogante’. Non arrogante nel senso negativo del termine, ma nel senso di sentirsi in grado di portare sulle spalle una responsabilità più grande. Quella frase mi ha fatto riflettere molto. Mi ha fatto pensare che forse posso davvero affrontare ruoli più strutturati, più complessi”.

C’è qualche emozione che le farebbe paura affrontare attraverso la recitazione? Qualche corda che teme di toccare?

“Non credo che esistano corde completamente intoccabili. Sicuramente ci sono emozioni più difficili da affrontare. Per esempio, se dovessi interpretare una scena accanto a una persona sul letto di morte, probabilmente dovrei tornare con la mente a un periodo molto doloroso della mia vita. C’è stato un anno davvero terribile, di una sofferenza enorme che non auguro a nessuno. Riaprire quel tipo di ricordi sarebbe sicuramente difficile. Allo stesso tempo, però, non credo molto nell’idea del teatro come terapia. Piuttosto penso che tornare su certe emozioni possa aprire nuovi spazi interiori. In realtà non vedo l’ora di confrontarmi con ruoli più profondi, anche di questo tipo”.

L’arrivo di suo figlio l’ha aiutata a chiudere quel dolore oppure semplicemente a conviverci?

“Non lo ha cancellato. Quel dolore non è sparito. Però l’arrivo di mio figlio mi ha dato una gioia immensa, una felicità che non immaginavo nemmeno di poter provare. Quel dolore resta lì. In qualche modo lo custodisco. Un po’ come vedevo fare a mio padre. Lui aveva perso suo padre abbastanza presto e ho sempre avuto la sensazione che quella perdita fosse rimasta presente nella sua vita, come uno sfondo costante. Allo stesso tempo, però, noi figli eravamo per lui una gioia enorme. Adesso mi ritrovo nella stessa situazione con mio figlio. Porta il nome di mio padre e, al di là di questa tradizione familiare, è una gioia quotidiana. Questa presenza mi ha dato ancora più energia anche nel lavoro di attore. Se prima pensavo: ‘Magari non adesso, magari tra cinque o dieci anni’, oggi invece vorrei riuscirci il prima possibile. Naturalmente restano sempre lì le possibilità del fallimento, della delusione, della disillusione. Ma continuo ad andare dritto verso l’obiettivo”.

Le faccio un’altra domanda. Quando si ha una certa fisicità è facile giocare anche la carta dell’aspetto esteriore. Oggi basta una foto in mutande su Instagram e si passa da zero a centomila follower in un giorno. Perché non ha scelto quella strada?

“Ha ragione, potrei iniziare subito a pubblicare foto in mutande (ride, ndr). Però oggi esiste una grande confusione tra l’essere attori e l’essere influencer. Molti di quelli che fanno gli attori in realtà sono influencer. Non ho nulla contro chi ha milioni di follower e ottiene ruoli anche grazie a quello. Però spesso si vedono queste persone recitare e si capisce che dietro non c’è stato un vero percorso di lavoro. Io invece prendo la recitazione con una serietà enorme. Quando vedo queste scorciatoie, non mi interessano. Forse sul mio profilo c’è anche qualche foto in costume al mare, ma sono foto di vacanze di anni fa. Voglio fare questo mestiere con tutti i crismi, con la professionalità che merita. In questo periodo sto leggendo l’autobiografia di Marlon Brando. Racconta che all’inizio si è avvicinato alla recitazione quasi per caso, anche per guadagnarsi da vivere, ma allo stesso tempo aveva una dedizione totale al lavoro. Per me quello è l’esempio: non cercare scorciatoie”.

Chi sogna di fare questo lavoro spesso si definisce un artista. E gli artisti hanno sempre un sogno. Qual è il sogno dell’artista Giuseppe Tufano?

“Quando chiudo gli occhi e penso in grande, il sogno più grande, quello che forse ogni attore coltiva, è vincere un premio importante. Che sia un David di Donatello o addirittura un Oscar. Chi non lo sogna? Però, se devo essere realistico, il vero sogno è riuscire a vivere di questo lavoro. Spesso mi capita di essere al ristorante, mentre lavoro, e di pensare: ‘Quando arriverà il momento in cui potrò dire davvero che faccio l’attore?’. Perché gli artisti sono ovunque. Basta andare a Napoli: li trovi per strada, nelle persone che parlano, in chi fa giocoleria o dipinge. Ma riuscire a vivere di questo mestiere… ecco, quello sarebbe già un sogno enorme realizzato. Una volta un amico mi ha detto una frase che mi ha fatto sorridere. Mi ha detto: ‘Io credo in poche persone. Però quando ti guardo penso: Peppe vincerà un David. E quando succederà, ricordati di ringraziarmi’. Anche solo arrivare a fare un film che poi viene proiettato ai David di Donatello sarebbe qualcosa di incredibile. Sarebbe una casella importante da spuntare nella vita”.