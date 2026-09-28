Giuseppe Valditara "aiuta" gli studenti su compiti a casa e verifiche, nuove regole dal Ministero sulla scuola

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di andare incontro agli studenti, favorendone l’apprendimento e l’autonomia. Per farlo, stop a più verifiche nello stesso giorno e sì ai compiti scritti sul diario e assegnati durante l’orario scolastico. La nota è firmata dal ministro Giuseppe Valditara e contiene indicazioni per docenti e dirigenti scolastici volte ad aiutare gli studenti ad apprendere in maniera più equilibrata, senza eccessi di carico nell’arco della settimana.

Nota del Ministero dell’Istruzione

Un passo verso gli studenti con la nota del ministero dell’Istruzione e del Merito, firmata da Giuseppe Valditara, che invita scuole, docenti e dirigenti scolastici a organizzarsi per favorire l’apprendimento dei più giovani.

Tra le indicazioni: i compiti devono essere assegnati entro la fine delle lezioni e annotati sul diario cartaceo, evitando l’inserimento sul registro elettronico nel pomeriggio o durante il fine settimana; occorre inoltre organizzarsi per non far coincidere più verifiche nello stesso giorno.

Non si tratta di una novità assoluta: già lo scorso anno il Ministero aveva esortato le scuole a non inserire i compiti nel registro elettronico oltre l’orario scolastico.

Indicazioni sui compiti a casa

Entriamo nello specifico delle richieste del ministero dell’Istruzione su registro elettronico e diario cartaceo. Valditara ha infatti firmato una nota nella quale si ribadisce la richiesta di assegnare i compiti a casa esclusivamente durante l’orario scolastico.

In molti casi, purtroppo, i compiti vengono caricati nel pomeriggio o nel weekend, rendendo complessa la gestione dello studio e delle attività extrascolastiche per gli studenti e per le loro famiglie.

Torna quindi al centro il diario cartaceo, sul quale i compiti devono essere annotati direttamente in classe. Basta consultazioni del registro elettronico fuori dall’orario scolastico, nel pomeriggio o nel fine settimana. Nella nota si legge: “Vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle famiglie”.

Il limite giornaliero di verifiche

Un altro aspetto che potrà migliorare la vita degli studenti, soprattutto nei periodi più intensi, riguarda il limite delle verifiche in una sola giornata.

La nota richiama la necessità di programmare le prove nel rispetto dell’autonomia didattica dei docenti, così da evitare la concentrazione di più verifiche nella stessa data e garantire una distribuzione equilibrata del carico di lavoro nell’arco della settimana.

I dirigenti scolastici, infine, sono invitati a monitorare l’effettiva applicazione di queste due direttive ministeriali.