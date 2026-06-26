Giuseppe Valditara e i nuovi programmi nei licei, dai 6 libri da leggere ad AI e "rivoluzione" in matematica

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato l’arrivo delle indicazioni nazionali sui nuovi programmi nei licei, con un focus specifico dedicato ai libri da leggere, all’AI e alle novità nello studio della matematica, per la quale si parla già di “rivoluzione”. Sciolto anche il nodo de ‘I Promessi Sposi’: il libro resterà al secondo anno.

Nuovi programmi licei, le novità sui libri da leggere

In un’intervista concessa a Italiaoggi, Giuseppe Valditara ha annunciato che, in base alle nuove indicazioni nazionali sui programmi scolastici, nei licei “si leggerà di più: almeno sei libri nel primo biennio“.

La scelta, ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito, “valorizza l’importanza della lettura e prosegue un percorso che ha già portato all’eliminazione del cellulare dalle nostre scuole”. Valditara ha sottolineato il fatto che la lettura di libri cartacei rappresenti “uno stimolo necessario per lo sviluppo delle capacità cognitive dei giovani, ma anche per la formazione della persona”.

A proposito di letteratura, il ministro ha ufficializzato “l’obbligo di studiare Omero e l’Odissea“. E ha aggiunto: “Potranno essere letti e studiati alcuni brani della Bibbia, non per una visione religiosa, ma perché costituiscono ispirazione fondamentale della letteratura e dell’arte occidentale. Le stesse ragioni per cui viene ribadita la centralità di Dante e Manzoni“.

Proprio per quanto riguarda Manzoni e il suo libro I promessi sposi, Giuseppe Valditara ha reso noto che la bozza delle indicazioni nazionali ha subito una modifica e che, alla luce di ciò, il libro “resta al secondo anno”

L’annuncio di Giuseppe Valditara sull’AI nei licei

Un altro annuncio di Giuseppe Valditara riguarda l’Intelligenza Artificiale.

L’AI, ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito, “entrerà sia come materia di studio sia come strumento per potenziare lo studio delle materie Stem, con la conseguente necessità di imparare a utilizzarla in modo critico”.

La “rivoluzione” della matematica nei licei

Le indicazioni nazionali sui nuovi programmi scolastici nei licei italiani aprono la porta a quella che Valditara ha chiamato “rivoluzione” per quanto riguarda lo studio della matematica.

“Partire dalla osservazione della realtà per arrivare alla teoria” è la strada tracciata, anticipata dalla scelta del problema sul lago di Bracciano nella prova di matematica dell’esame di Maturità 2026.