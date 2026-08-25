Giuseppe Valditara, italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri: la proposta del ministro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, vuole coinvolgere le famiglie degli studenti stranieri: al Meeting di Rimini, durante il panel “Il coraggio di educare, ricostruire l’alleanza tra scuola e famiglia”, ha annunciato che proporrà di rendere obbligatorio lo studio dell’italiano per i genitori stranieri i cui figli hanno difficoltà a scuola.

Valditara: “Italiano per i genitori degli studenti stranieri”

Giuseppe Valditara teme una sorta di “effetto Penelope”, con i ragazzi che a scuola imparano e a casa disimparano.

“Io proporrò di rendere obbligatorio lo studio dell’italiano per quei genitori i cui figli non vanno bene a scuola, hanno problemi all’interno della comunità scolastica, perché non si può perdere a casa quello che si impara a scuola”, ha dichiarato il ministro.

ANSA

Il ministro ha spiegato che conoscere la lingua italiana permette a un genitore di informarsi sulla carriera scolastica del figlio, interagire con gli insegnanti, andare a scuola e conoscere l’andamento degli studi.

Secondo Valditara, invece, ci sono “troppi genitori stranieri” che non si fanno vedere a scuola.

Il tema era già stato anticipato dal ministro all’inizio di agosto. In quell’occasione Valditara aveva parlato anche della possibilità di prevedere corsi di italiano per i genitori stranieri. L’obiettivo è sempre lo stesso: evitare che i ragazzi perdano a casa quello che hanno conquistato a scuola.

La distribuzione degli studenti stranieri a scuola

Un altro tema affrontato dal ministro riguarda la distribuzione equilibrata degli alunni italiani e stranieri: Valditara non vuole concentrazioni molto elevate di studenti stranieri in alcune scuole o classi.

Questo il paragone utilizzato: “Nell’America della segregazione razziale c’erano scuole per i bianchi e i neri, ma le scuole della segregazione rischiano di diventare anche quelle in cui c’è una concentrazione di ragazzi stranieri importante, dobbiamo sforzarci per una distribuzione equilibrata”.

E ancora: “È fondamentale che in una classe ci siano tanti italiani e stranieri, che non ci sia una percentuale elevatissima di stranieri, questo significa poi difficoltà nell’apprendere la lingua, i valori della comunità: è importante, insomma, l’equilibrio nei numeri”.

La dispersione scolastica

Valditara ha collegato la questione della lingua alla dispersione scolastica: secondo i dati citati durante il panel, la dispersione riguarda il 6% degli studenti italiani e il 26% dei ragazzi di origine straniera.