Giuseppe Valditara si difende dopo la gaffe su "Piersanti Mattarella ucciso dalle Br": "Lapsus, sciacallaggio"

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“Un lapsus” divenuto “un atto di sciacallaggio“. Queste le parole con cui il ministro Giuseppe Valditara commenta le polemiche scoppiate per quella frase su Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica, “assassinato dalle Brigate Rosse“, mentre è noto che fu ucciso da Cosa Nostra.

Giuseppe Valditara risponde alle polemiche

Repubblica riporta la replica di Giuseppe Valditara alle polemiche esplose dopo la gaffe su Piersanti Mattarella. Il ministro, ricordiamo, intervenuto per l’inaugurazione di una scuola intitolata al Presidente della Regione Sicilia ha riferito che il fratello del Presidente della Repubblica sarebbe stato “assassinato dalle Brigate Rosse”.

Valditara ha precisato che nella giornata di giovedì 7 maggio ha ricordato “almeno 20 volte in diversi interventi pubblici”, alcuni dei quali consultabili online, “che Piersanti Mattarella è stato ucciso dalla mafia“.

ANSA

Quindi “è un atto di sciacallaggio che si utilizzi un mio lapsus”, nonostante altri interventi con le informazioni corrette, “per fare polemiche sterili“.

Poi il ministro passa al contrattacco con un invito a occuparsi “di cose serie”, e cita come esempio il “clamoroso fallimento dello sciopero odierno nella scuola indetto da alcune sigle sindacali“.

“Mattarella un esempio di fulgida lotta contro la mafia”

In un incontro con i giornalisti, in effetti, Giuseppe Valditara ha affermato che Piersanti Mattarella è stato “un esempio di fulgida lotta contro la mafia”.

Ricorda, inoltre, “quella foto drammatica che ritrae il nostro Presidente Sergio Mattarella che prendeva tra le braccia il proprio fratello, togliendolo dall’auto dopo che era stato assassinato”. Ancora, Valditara ha ricordato che Piersanti Mattarella “approvò delle leggi coraggiose sugli appalti che andavano a confliggere con la criminalità organizzata“.

L’omicidio di Piersanti Mattarella

La tragedia si consumò la mattina del 6 gennaio 1980 quando Piersanti Mattarella, allora Presidente della Regione Sicilia, mentre si trovava al volante della sua Fiat 132 con accanto la moglie Irma Chiazzese e la suocera Franca Chiazzese Ballerini e la figlia Maria sedute sui sedili posteriori, in via della Libertà fu raggiunto da un sicario che gli esplose contro dei colpi di rivoltella calibro 38 in due momenti, uccidendolo.

Le inchieste e i processi stabilirono che l’omicidio si consumò in un contesto politico-mafioso, con il coinvolgimento dei Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar, orientati all’estrema destra) e la mano armata di Valerio “Giusva” Fioravanti e i nomi più noti della cupola della Commissione del capoluogo siciliano, tra cui i corleonesi Totò Riina e Bernardo Provenzano.