Giuseppina Di Foggia lascia Terna per la presidenza Eni e rinuncia a oltre 7 milioni, su richiesta di Meloni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giuseppina Di Foggia rinuncia a una buonuscita da oltre 7 milioni di euro per la presidenza di Eni. L’amministratrice delegata di Terna ha firmato l’accordo per l’uscita dall’azienda senza la maxi indennità prevista per la posizione di direttore generale “subordinatamente alla nomina a presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A.”. Una decisione presa al termine di una settimana di braccio di ferro con Palazzo Chigi e l’intervento della stessa Giorgia Meloni.

L’aut aut di Giorgia Meloni

La firma è arrivata dopo che proprio la presidente del Consiglio aveva dichiarato al Salone del Mobile che la manager avrebbe dovuto decidere tra le due alternative e che la nomina a presidente di Eni non era compatibile con gli oltre 7 milioni previsti per l’uscita dal ruolo di direttore generale di Terna.

“Credo che sia una scelta della Di Foggia, ovviamente nel caso valuteremo le nostre alternative. Penso che la Di Foggia debba scegliere tra la presidenza dell’Eni e la buona uscita di Terna. Mi pare abbastanza semplice la questione” ha dichiarato Giorgia Meloni già irritata da Di Foggia per l’impasse andata avanti per giorni.

ANSA

Un tira e molla che aveva dato adito alle polemiche dell’opposizione: “Meloni non riesce a ottenere qualcosa neppure dalle più strette fedeli. È una questione di debolezza politica” aveva commentato il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

L’accordo firmato da Giuseppina Di Foggia

La rinuncia è stata firmata da Di Foggia al termine di un lungo cda, la riunione del Comitato remunerazione e nomine e del Comitato operazioni con parti correlate.

Come si legge nel comunicato, non si è trattato di dimissioni ma di “un accordo per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale in essere con effetto dal 5 maggio 2026”.

La rinuncia alla buonuscita

Come riportato dal Corriere della Sera, Di Foggia avrebbe avuto diritto a un’indennità integrativa da 7,3 milioni per la fine dei tre anni di mandato, in cui ha percepito un compenso da circa 2 milioni annui tra parte variabile e fisso da 1.085.000 all’anno (235 mila euro come amministratrice delegata e 850 mila euro come direttore generale).

Per quanto riguarda la carica di amministratore delegato Di Foggia riceverà un trattamento di fine mandato pari a euro 108.750 lordi.

La manager ha ottenuto che nell’accordo venisse riportata la dicitura della subordinazione della buonuscita alla nomina a presidente del Cda di Eni, a cui è candidata nella lista di maggioranza presentata dal Mef e indicata alla presidenza anche per questioni di rappresentanza di genere.