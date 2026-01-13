Giuseppina Giugliano in arresto per stalking alla preside Carfora, è la bidella pendolare tra Napoli a Milano

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Giuseppina Giugliano, ex collaboratrice scolastica, è stata arrestata per stalking nei confronti di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano nota per le sue lotte contro la dispersione scolastica nel quartiere di Napoli. Giugliano era diventata famosa nel 2023, quando aveva dichiarato di fare la pendolare quotidianamente tra Napoli e Milano per lavorare in un liceo del capoluogo lombardo.

Chi sono Giuseppina Giugliano ed Eugenia Carfora

Nel 2023 molti giornali e programmi televisivi avevano raccontato la storia di Giuseppina Giugliano, dipendente Ata del liceo Boccioni di Milano, che aveva dichiarato di fare la pendolare tra Napoli, dove risiedevano i suoi genitori, e il posto di lavoro ogni giorno.

Secondo la donna, il costo del treno era inferiore a quello di un alloggio a Milano. La storia era stata molto ripresa in un periodo di proteste contro il caro affitti nel capoluogo lombardo.

Giugliano è stata arrestata per stalking nei confronti di Eugenia Carfora, dirigente dell’istituto Francesco Morano di Caivano, diventata famosa per la lotta all’abbandono scolastico nel quartiere di Napoli.

La sua storia ha anche ispirato una fiction, La Preside, con Luisa Ranieri, in onda su Rai 1.

Il licenziamento di Giuseppina Giugliano

La storia avrebbe avuto origine a novembre del 2024, quando Giugliano aveva da poco ottenuto l’assegnazione provvisoria proprio al Morano di Caivano. La 30enne si sarebbe assentata dal lavoro per diversi giorni senza presentare giustificazione.

La preside Carfora ha quindi adottato l’iter necessario in queste situazioni, che ha portato al licenziamento di Giugliano.

Segue un procedimento giudiziario, in cui Giugliano sostenne di aver chiesto un certificato medico mai arrivato. Il tribunale però le dà torto e in primo grado conferma il licenziamento.

Lo stalking e l’arresto

A questo punto Giugliano inizia a mandare mail e messaggi sia alla scuola sia alla dirigente, cercando di dimostrare la propria innocenza.

Carfora la denuncia quindi per stalking, e ottiene un’ordinanza restrittiva. Giugliano non può avvicinarsi alla scuola e alla preside, e nemmeno mandare messaggi.

La 30enne continua però a cercare di contattare Carfora. La dirigente archivia ogni messaggio e lo fornisce ai magistrati, che sono costretti ad arrestare Giugliano per violazione dell’ordinanza.

L’ormai ex collaboratrice scolastica viene portata nel carcere di Secondigliano, a Napoli, dove rimane per due mesi fino alla sentenza del tribunale del Riesame, che le concede i domiciliari.