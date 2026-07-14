Giuseppina Martin assolta per l'omicidio della madre per infermità mentale, l'aveva soffocata con un foulard

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Corte d’Assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin dall’accusa di omicidio della madre Mirella Del Puglia, avvenuto a marzo 2025 con un foulard. Riconosciuta la totale incapacità di intendere e di volere della sessantasettenne a causa del forte stress legato alla gestione della malattia dell’anziana. Il pm aveva chiesto dodici anni, ma i giudici hanno accolto la tesi difensiva.

Assolta Giuseppina Martin per l’omicidio della madre

Lunedì 13 luglio 2026 la Corte d’Assise del Tribunale di Arezzo, presieduta dal giudice Annamaria Loprete, ha pronunciato la sentenza di assoluzione totale nei confronti di Giuseppina Martin. La donna, 67enne ex dipendente comunale di San Giovanni Valdarno, era imputata di omicidio aggravato dal vincolo di parentela per la morte della madre novantatreenne Mirella Del Puglia.

I giudici hanno riconosciuto la totale incapacità di intendere e di volere dell’imputata al momento del fatto, stabilendo che la donna non fosse punibile. Determinanti ai fini del verdetto sono risultate le perizie psichiatriche svolte nel corso dell’iter giudiziario.

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Gli accertamenti medici hanno evidenziato un gravissimo disturbo da stress post-traumatico legato al peso dell’assistenza quotidiana dell’anziana, tale da annullare la capacità della sessantasettenne di comprendere il significato delle proprie azioni.

Il pubblico ministero Giorgio Martano, che aveva invece ipotizzato un vizio parziale di mente, aveva richiesto una condanna a dodici anni di reclusione. La Corte ha accolto pienamente la tesi della difesa, sostenuta dall’avvocata Alessia Ariano, e depositerà le motivazioni della sentenza entro novanta giorni.

La ricostruzione del delitto

L’omicidio è avvenuto nell’appartamenti di famiglia situato in via Fermi a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, nella notte tra l’8 e il 9 marzo 2025.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Giuseppina Martin ha raggiunto la madre nella stanza da letto e l’ha soffocata nel sonno utilizzando un foulard. Subito dopo il delitto, la donna ha contattato autonomamente le Forze dell’Ordine, confessando l’accaduto ai Carabinieri e attendendo il loro arrivo senza opporre alcuna resistenza.

Nel corso dell’ultima udienza in aula, l’imputata ha voluto rendere alcune dichiarazioni spontanee davanti al collegio giudicante, esprimendo profondo rimorso per il gesto compiuto: “Non so cosa mi sia successo, chiedo scusa per quello che ho fatto”.

Il mancato supporto

La donna ha ripercorso i momenti vissuti tra le mura domestiche, ponendo l’accento sul forte isolamento e sulla sensazione di essere stata lasciata completamente sola dalle istituzioni di fronte alle richieste di aiuto avanzate per la gestione medica della madre.

La vittima, Mirella Del Puglia, era affetta da tempo da una grave forma di Alzheimer e da un progressivo decadimento cognitivo. L’anziana si era trasferita nell’abitazione in cui risiedevano la figlia e il genero, determinando una convivenza diventata via via sempre più difficile a causa della necessità di una cura e di un’assistenza continuativa a tempo pieno.

Il marito, la figlia e la zia della donna hanno manifestato fin da subito una totale vicinanza, dichiarando di aver compreso la profonda tragedia e l’esasperazione provata, offrendole costante supporto materiale e psicologico, sia durante il primo periodo di detenzione all’interno del carcere di Sollicciano, sia durante la successiva fase trascorsa agli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza fiorentina.