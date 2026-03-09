Giusi Bartolozzi capo di gabinetto di Nordio nella bufera, "votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Votate Sì, così ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione“, lo ha detto senza mezze misure Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto di Carlo Nordio, durante un’ospitata televisiva nella quale interveniva sul tema del referendum dopo un botta e risposta con Ilaria Cucchi. “Io scappo, ho un’inchiesta in corso, scappo da questo Paese“, ha aggiunto.

La campagna di Giusi Bartolozzi per il Sì

Sabato 7 marzo Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio, è intervenuta sull’emittente siciliana Telecolor per parlare dell’imminente referendum per la riforma della giustizia.

Sul piccolo schermo è andato in onda un suo dibattito con la senatrice Ilaria Cucchi, esponente del fronte del No.

Nel suo intervento Ilaria Cucchi ha sottolineato che “dopo questa riforma esisterà una giustizia che sarà tale solo per chi ha i soldi per potersela permettere”, quindi ha chiesto a Bartolozzi perché il governo “ha tutto questo interesse per il processo penale”.

Bartolozzi ha risposto: “Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot… sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione“.

Perché il capo di gabinetto di Nordio spinge per il Sì

Bartolozzi ha affermato che “il penale uccide le persone, rovina la reputazione, uccide le famiglie“, e ha spiegato il motivo delle sue scelte con queste parole: “Io ho un’inchiesta in corso, scapperò da questo Paese” qualora non dovesse vincere il Sì.

Bartolozzi, infatti – ricorda Repubblica – poche settimane fa ha ricevuto la notifica di conclusione delle indagini da parte della Procura di Roma in merito a parte dell’inchiesta sul caso Almasri, per il quale è indagata per false dichiarazioni rese al pm.

La reazione delle opposizioni

In primo luogo, Ilaria Cucchi sui social ha commentato il dibattito spiegando che “ho vissuto sulla mia pelle più di 16 anni di processi senza mai perdere fiducia nella giustizia, nonostante tutti gli interventi a gamba tesa che abbiamo dovuto subire”.

“Siamo oltre ogni limite”, scrive invece Nicola Fratoianni su X, e aggiunge: “Chi ha un incarico delicato e si esprime in questo modo dovrebbe immediatamente dimettersi“. Pina Picierno, invece, accusa Bartolozzi di “avvelenare il dibattito pubblico e mancare di rispetto a chi ogni giorno serve lo Stato”.