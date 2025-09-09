Giusi Bartolozzi indagata per falso nel caso Almasri, è la capo gabinetto del ministro Carlo Nordio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, sarebbe indagata per il caso Almasri. Secondo quanto riportato da Italpress, Bartolozzi risulterebbe iscritta nel registro degli indagati per il reato di falso. La Procura di Roma riterrebbe mendaci le dichiarazioni rilasciate da Bartolozzi al Tribunale dei Ministri nell’ambito dell’indagine che vede Nordio indagato per omissione di atti di ufficio e favoreggiamento nel caso Almasri.

Perché Giusi Bartolozzi è indagata nel caso Almasri

L’indiscrezione sull’indagine a carico di Giusi Bartolozzi è stata riportata dall’agenzia Italpress. A quanto pare il reato che ha portato all’indagine a carico del capo di gabinetto del ministro della Giustizia sarebbe quello di falso.

Secondo i magistrati della Procura di Roma, che seguono il caso, la 55enne ex deputata di Forza Italia avrebbe avuto un ruolo centrale nella scarcerazione del generale libico Almasri, sul quale pendeva un mandato di arresto della Corte penale internazionale.

Caso Almasri, la ricostruzione e il ruolo del ministro Nordio

Il generale libico Osama Njeem Almasri era stato arrestato a Torino il 19 gennaio 2025. Il giorno prima la Corte dell’Aja aveva emesso, a suo carico, un mandato di arresto per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Il 21 gennaio, dopo due notti trascorse in carcere, la Corte d’Appello di Roma non convalida l’arresto di Almasri.

Il motivo risiede nella mancata comunicazione preventiva al ministro della Giustizia. Un cavillo che porta alla scarcerazione del generale, immediatamente rimpatriato in Libia con un volo speciale dei servizi segreti italiani. Una scelta che il ministro Piantedosi ha motivato con “il profilo di pericolosità sociale” di Almasri che ha portato all’espulsione immediata.

La premier Meloni si è difesa dicendo che la scarcerazione era stata decisa dalla Corte di Appello “e non dal governo”. Ma la Procura di Roma ha poi aperto un’indagine sulla vicenda e il Tribunale dei ministri ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano e per i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.

Caso Almasri, la pena prevista per il reato di falso

Archiviata la posizione della premier Meloni, e in attesa della discussione dell’autorizzazione a carico di Manovano, Nordio e Piantedosi, l’attenzione si è concentrata su Giusi Bartolozzi.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche dei mesi scorsi, il capo di gabinetto di Nordio avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella gestione del caso Almasri. Al punto che, secondo Italpress, sarebbe ora indagata per falso. In base alla ricostruzione di Repubblica, Bartolozzi avrebbe fornito ai magistrati una versione dei fatti “sotto diversi profili inattendibile”.

L’attenzione dei magistrati è focalizzata sulla mancata trasmissione del provvedimento a Nordio, che avrebbe evitato la scarcerazione e poi il successivo rimpatrio. Il reato di falso è previsto dall’articolo 371 del Codice Penale e prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.