Giusi Bartolozzi "non può dimettersi", i sospetti di Rosy Bindi su Nordio: "Temo sappia più cose di lui"

Le dichiarazioni sui magistrati di Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio, hanno fatto discutere. Il giornalista Massimo Giannini e l’ex ministra Rosy Bindi, ospiti a 8 e Mezzo, hanno espresso la loro opinione sulle mancate dimissioni della politica. I sospetti è che sappia “più cose” del titolare della Giustizia.

I sospetti di Rosy Bindi su Giusi Bartolozzi

Nel corso della trasmissione 8 e Mezzo, la conduttrice Lilli Gruber ha chiesto a Giannini e Bindi se avessero capito perché Bartolozzi non si fosse dimessa dopo le dichiarazioni fatte in una televisione siciliana sul referendum sulla Giustizia.

La capa di gabinetto aveva detto: “Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione“. Questa affermazione ha fatto nascere una bufera con Nordio costretto a scusarsi per le parole del suo braccio destro.

Secondo Rosy Bindi, le mancate dimissioni di Bartolozzi a seguito della bufera nata dalle sue dichiarazioni sono comprensibili perché probabilmente lei sa molte più cose su casi complessi del ministro della Giustizia e rischierebbe di rivelare verità scomode.

Dello stesso avviso è anche Giannini che ritiene Bartolozzi “la scatola nera del ministro della Giustizia, ha in mano tutti i segreti intorno a quello scandalo vergognoso del caso Almasri”.

Per Rosy Bindi, la donna “non può dimettersi prima di Nordio”. “Bisognerebbe informarsi se il ministro sa tutte le cose che sa la capa di gabinetto”, è il sospetto dell’ex ministra.

L’editoriale di Marco Travaglio sul caso Bartolozzi

L’ipotesi di Bindi e Giannini è la stessa espressa anche da Marco Travaglio nell’editoriale de Il Fatto Quotidiano.

Il giornalista ha elencato tre motivi per i quali Bartolozzi debba restare a capo del gabinetto del ministero della Giustizia, il secondo è proprio ciò che sospettano anche i due ospiti di 8 e Mezzo.

Nell’editoriale si legge che è possibile che “apra un braccio di ferro” con Giorgia Meloni e che Bartolozzi “decida di dire finalmente la verità sullo scandalo Almasri“.

La difesa dei Bartolozzi da parte di Nordio

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, blindando Bartolozzi al suo posto, ha spiegato che “è una capa di gabinetto di grandissima esperienza, che ha accumulato l’esperienza politica con l’esperienza di magistrato, è sempre stata estremamente fedele ed estremamente laboriosa”.

Per il ministro “le dimissioni si chiedono per ragioni più serie”.