Giusina Battaglia dopo la morte del marito Sergio, "straziata dal dolore, ho bisogno di voi, torno presto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giusina Battaglia ha pubblicato un messaggio sui social dopo la morte del marito Sergio Colicchio. La giornalista, cuoca e foodblogger palermitana ha ringraziato tutti per i messaggi di vicinanza ricevuti: “Sono straziata dal dolore ma invasa dal vostro affetto oceanico”. Giusina Battaglia ha poi promesso di tornare presto sulla scena pubblica: “Ho bisogno di voi”.

Il post social di Giusina Battaglia

Il messaggio è apparso tra le Storie dell’account Instagram di Giusina Battaglia nella mattinata di martedì 20 ottobre. Sergio Colicchio è deceduto nel weekend e la notizia è divenuta di dominio pubblico lunedì, quando Antonella Clerici ne ha dato l’annuncio in apertura di puntata di È sempre mezzogiorno.

Giusina Battaglia ha scritto: “Sono straziata dal dolore ma invasa dal vostro affetto oceanico. Grazie a tutti. Torno presto: ho bisogno di voi”.

Il messaggio di Antonella Clerici

Nel corso della sua trasmissione, Antonella Clerici aveva spiegato di aver scelto di condividere la notizia del decesso di Sergio Colicchio, marito di Giusina Battaglia, perché “noi siamo una famiglia“.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Il pensiero va a lei e ai suoi due gemellini che hanno soltanto 10 anni. Giusina ti vogliamo bene. Quando te la senti noi ti aspettiamo, cercheremo di starti il più vicino possibile”.

Chi sono Giusina Battaglia e Sergio Colicchio

Sergio Colicchio ha lavorato come cameraman a Mediaset.

Sposato dal 2010 con Giusina Battaglia, era stato proprio lui, durante il lockdown per il Covid-19, a riprendere le prime ricette della moglie, poi divenute virali sui social.

Giusi Battaglia, per tutti Giusina, aveva lasciato la sua Palermo nel 2005 per trasferirsi a Milano, dove ha avviato la sua carriera nel settore degli uffici stampa, lavorando con Benedetta Parodi, Antonino Cannavacciuolo, Enzo Miccio e Ficarra e Picone.

La svolta, come detto, è arrivata nel periodo del Covid, con i video girati nella cucina di casa con l’aiuto di suo marito.

Gesualdo Vercio, senior programming director di Real Time e Food Network, ha poi contattato Giusina Battaglia per realizzare un nuovo programma tv con un format inedito girato in una cucina semplice e in un’atmosfera casalinga.

L’intervista di Virgilio Notizie a Giusina Battaglia

Nel novembre del 2025, Giusina Battaglia ha concesso un’intervista esclusiva a Virgilio Notizie.

In quell’occasione si era definita così: “Non sono una chef, sono una madre che cucina“.

Sul suo rapporto con Antonella Clerici aveva detto: “È un’icona, una donna straordinaria che ti prende sotto la sua ala. Sono entrata in un mondo fatto di chef, ma sono stata accolta con affetto e rispetto”.