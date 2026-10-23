Giusina Battaglia risponde ai messaggi dopo la morte del marito Sergio, "speriamo di ritrovare un po' di luce"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giusina Battaglia, dopo la morte improvvisa del marito Sergio, è stata travolta dall’affetto dei fan sui social. Un’ondata di solidarietà che ha profondamente colpito la cuoca di È Sempre Mezzogiorno, la quale, attraverso un post pubblicato su Instagram nelle scorse ore, ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato vicinanza a lei e ai suoi figli, due gemelli di dieci anni.

Giusina Battaglia travolta dall’affetto sui social dopo la morte del marito Sergio

“Sono travolta dai vostri messaggi di vicinanza e dall’affetto con cui state abbracciando me e i miei adorati figli. Grazie con tutto il cuore”, ha scritto Giusina sul suo profilo Instagram.

“Non riesco a rispondere alle migliaia di messaggi che mi avete mandato, ma vorrei che ognuno di voi sapesse quanto questo amore sia prezioso per noi”, ha aggiunto.

“Adesso inizia una nuova vita, che non avremmo mai voluto immaginare così. La affronteremo insieme, un passo alla volta, con la speranza di ritrovare un po’ di luce. Grazie a nome mio e dei miei figli. Ci vediamo presto”, ha concluso la cuoca.

L’annuncio della morte di Sergio a È Sempre Mezzogiorno

La notizia del decesso del marito di Giusina è stata data da Antonella Clerici in apertura della puntata di È Sempre Mezzogiorno del 19 ottobre.

Non appena ha preso la linea, la conduttrice di Legnano ha riferito che la cuoca era da poco stata colpita da un grave lutto, piangendo la morte del marito. “Ti vogliamo bene, cercheremo di starti il più vicino possibile”, aveva concluso Clerici.

ANSA

Giusina Battaglia: “Sono straziata dal dolore”

Dopo il triste annuncio di Antonella Clerici, Giusina Battaglia aveva pubblicato un messaggio sui social. Anche in quel caso aveva sottolineato quanto affetto le era stato dimostrato da parte dei fan.

“Sono straziata dal dolore ma invasa dal vostro affetto oceanico”, aveva scritto Battaglia, a corredo di un’immagine con sfondo nero e un cuore infranto. La chef aveva inoltre promesso di “tornare presto” dalla sua community e dal suo pubblico. “Ho bisogno di tutti voi”, aveva concluso.

La morte di Sergio è stata improvvisa. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli sul decesso. L’uomo lavorava come cameraman e ha accompagnato la moglie nel portare la sua passione per la cucina in tv.

Giusina è entrata a far parte del cast di È Sempre Mezzogiorno circa tre anni fa, coronando un sogno. “Non credevo alle mie orecchie. Antonella era il mio mito e conoscerla un sogno nel cassetto. Tante volte mi ha chiesto delle ricette, prendeva i copioni e li portava a casa. Mi sento proprio in famiglia”, aveva spiegato a Fanpage.it, commentando la sua esperienza nel programma di Rai 1.