Giusina Battaglia torna in tv dopo la morte improvvisa del marito: "Devo continuare a vivere per i miei figli"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Giusina Battaglia è tornata in televisione, nel programma È Sempre Mezzogiorno, in cui è ospite fissa come cuoca, dopo la morte del marito, avvenuta improvvisamente. Battaglia ha raccontato, all’inizio della puntata che ha segnato il suo ritorno, le difficoltà di dover affrontare un lutto di questo tipo, insieme ai suoi due figli.

Giusina Battaglia è tornata in televisione

Nella puntata del 30 ottobre della trasmissione Rai È Sempre Mezzogiorno, Giusina Battaglia, ospite fissa e cuoca del programma, è tornata a parlare in pubblico dopo la morte improvvisa del marito, avvenuta tra il 17 e il 18 ottobre.

Era stata la stessa Antonella Clerici, conduttrice di È sempre mezzogiorno, a raccontare quanto era accaduto nei giorni successivi.

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“Mi sono detta che devo riemergere per i miei bambini, e perché devo lavorare e continuare a vivere per loro e per me, per non deprimermi” ha commentato Battaglia.

I ringraziamenti di Giusina battaglia

Giusina Battaglia ha quindi tenuto a ringraziare personalmente lo staff del programma, che l’ha sostenuta durante il primo periodo di lutto.

“Sentivo il bisogno di venirvi a salutare perché mi siete stati vicini in questi giorni terribili e anche ringraziare le persone che mi stanno sostenendo” ha dichiarato.

Si è poi rivolta anche ai fan che le hanno scritto sui social: “Non sto rispondendo a tutti ma leggo e l’amore mi arriva tutto” ha concluso.

La morte improvvisa del marito

Il marito di Giusina Battaglia, Sergio, è morto improvvisamente tra il 17 e il 18 ottobre scorsi per un malore. Le cause della morte non sono state rese note.

Sergio aveva aiutato Battaglia fin dall’inizio della sua carriera, utilizzando la sua esperienza come cameraman. “Mi aiuta, c’è sempre, solo che sta dietro le quinte. E va benissimo così” aveva dichiarato Battaglia in un’intervista a Virgilio Notizie.

I due figli, citati da Battaglia nel suo intervento, sono gemelli e hanno entrambi 10 anni.