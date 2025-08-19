Gli allenatori italiani chiedono alla Figc la sospensione di Israele dalle competizioni internazionali

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Gli allenatori italiani di calcio hanno chiesto, con una lettera al presidente della federazione italiana, Gabriele Gravina, di mobilitarsi per Gaza e di inoltrare a Uefa e Fifa la richieste di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali. Tra l’altro, a settembre la nazionale azzurra di calcio deve giocare proprio contro la nazionale israeliana per le qualificazioni ai Mondiali di calcio.

La richiesta degli allenatori italiani

L’Aiac, annunciando la sua iniziativa per mobilitarsi in favore del popolo palestinese, ha parlato di “un’azione non solo simbolica”.

L’associazione italiana allenatori, guidata da Renzo Ulivieri, ha infatti scritto di una “scelta necessaria, che risponde a un imperativo morale, condivisa da tutto il gruppo dirigente”.

IPA

Gabriele Gravina, presidente della Figc

“Dopo un primo passaggio all’interno del consiglio di presidenza – fa sapere l’Aiac – il direttivo nazionale dell’Assoallenatori ha deliberato unanimemente di inviare una lettera-appello al presidente della Figc, Gravina, e a tutte le componenti federali”.

Nella lettera si invita il calcio italiano a mobilitarsi “nel proprio ambito, in favore del popolo palestinese, mettendo sul tavolo la richiesta, da inoltrare a Uefa e Fifa, di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali”.

“Troppi morti e tra loro anche sportivi”

“I valori di umanità, che sostengono quelli dello sport, ci impongono di contrastare azioni di sopraffazione dalle conseguenze terribili” ha spiegato Ulivieri.

“Si può solo pensare a giocare, voltando la testa dall’altra parte: noi crediamo che non sia giusto“, gli ha fatto eco il vicepresidente Camolese. “Troppi morti senza colpa. Tra loro anche tanti sportivi. Un motivo in più per cercare azioni di contrasto internazionale anche nel nostro settore” ha aggiunto il vicepresidente Vossi.

“Il mondo è in fiamme. Molti popoli soffrono come quello palestinese. L’indifferenza non è ammissibile“, ha concluso il vice presidente Perondi.

La sfida tra Italia e Israele

L’obiettivo è quello di dare un calcio all’indifferenza e spingere la comunità internazionale, almeno quella che popola il mondo del pallone, a prendere una posizione netta su quanto sta accadendo a Gaza.

L’Assoallenatori si è così fatta portavoce di un’iniziativa che punta a rompere il silenzio sugli attacchi israeliani, andando in pressing affinché il calcio italiano si mobiliti nel proprio ambito a favore del popolo palestinese.

Questo appello è arrivato a meno di un mese dalla delicata sfida in programma l’8 settembre, valida per le qualificazioni mondiali, dell’Italia di Gattuso proprio contro Israele, inserita nello stesso girone degli azzurri. La gara esterna si svolgerà a Debrecen, in Ungheria, per questioni di sicurezza a causa del conflitto israelo-palestinese, mentre quella interna è in programma il 15 ottobre a Udine.

Il precedente russo e il tweet di Salah

In ambito sportivo arriva da più parti la richiesta di estromettere Israele dalle competizioni internazionali, così come accaduto con gli atleti russi.

Tra l’altro, l’attaccante egiziano del Liverpool Salah ha recentemente chiamato in causa la Uefa in occasione dell’uccisione, a Gaza, di Suleiman Obeid, noto come il Pelè palestinese: “Diteci come, quando e da chi è stato ucciso”, ha scritto l’ex romanista sui social.

La Uefa stessa, in occasione della finale di Supercoppa europea Psg-Tottenham ha prima esposto uno striscione con la scritta “Basta uccidere i bambini, basta uccidere i civili”, e poi ha invitato due bambini palestinesi a partecipare alla premiazione finale.