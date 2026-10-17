Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato con 425 kg di hashish dopo un inseguimento. Il conducente, un trentatreenne di Torino, è stato fermato dalle pattuglie dopo essere sfuggito a un controllo partito a Nichelino. I carabinieri si sono insospettiti dopo aver notato manovre azzardate e borsoni ingombranti.

La fuga dal controllo a Nichelino

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Tenenza di Nichelino hanno notato l’auto durante un posto di controllo in via Scarrone. A insospettirli sono state le manovre azzardate e alcuni grossi borsoni, sistemati anche sui sedili posteriori e tali da far abbassare gli ammortizzatori del crossover. Quando la pattuglia ha provato a fermarlo, l’uomo ha proseguito ad alta velocità in direzione di Torino.

Il fermo dopo 24 chilometri

Ne è nato un inseguimento, terminato dopo 24 km nei pressi dell’uscita della tangenziale. Il veicolo è stato bloccato in sicurezza grazie al coordinamento di più pattuglie, in via Cincinnati, nel quartiere Lucento.

Il sequestro e l’arresto

La perquisizione dell’auto ha portato al ritrovamento di diverse buste e borse con un’ingente quantità di hashish: il peso complessivo è stato quantificato in 425 kg, quasi mezza tonnellata. Il conducente, che aveva precedenti specifici ed era anche privo di patente, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e portato nel carcere Lorusso e Cutugno. L’uomo è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il fermo è avvenuto a Torino.

Carabinieri