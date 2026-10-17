Gli ammortizzatori attirano l’attenzione dei Carabinieri a Nichelino, arrestato con 425 kg di hashish
Fermato dopo 24 chilometri di inseguimento, un uomo senza patente aveva 425 kg di hashish nei borsoni trasportati in auto.
Un uomo è stato arrestato con 425 kg di hashish dopo un inseguimento. Il conducente, un trentatreenne di Torino, è stato fermato dalle pattuglie dopo essere sfuggito a un controllo partito a Nichelino. I carabinieri si sono insospettiti dopo aver notato manovre azzardate e borsoni ingombranti.
La fuga dal controllo a Nichelino
Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Tenenza di Nichelino hanno notato l’auto durante un posto di controllo in via Scarrone. A insospettirli sono state le manovre azzardate e alcuni grossi borsoni, sistemati anche sui sedili posteriori e tali da far abbassare gli ammortizzatori del crossover. Quando la pattuglia ha provato a fermarlo, l’uomo ha proseguito ad alta velocità in direzione di Torino.
Il fermo dopo 24 chilometri
Ne è nato un inseguimento, terminato dopo 24 km nei pressi dell’uscita della tangenziale. Il veicolo è stato bloccato in sicurezza grazie al coordinamento di più pattuglie, in via Cincinnati, nel quartiere Lucento.
Il sequestro e l’arresto
La perquisizione dell’auto ha portato al ritrovamento di diverse buste e borse con un’ingente quantità di hashish: il peso complessivo è stato quantificato in 425 kg, quasi mezza tonnellata. Il conducente, che aveva precedenti specifici ed era anche privo di patente, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e portato nel carcere Lorusso e Cutugno. L’uomo è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il fermo è avvenuto a Torino.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.