Gli anarchici di Kyriakos Xymitiris dietro l'ordigno incendiario a Narni nell'università: ipotesi terrorismo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sarebbero stati gli anarchici del gruppo Kyriakos Xymitiris a collocare un ordigno incendiario in un’aula universitaria a Narni. La rivendicazione è arrivata sul web attraverso un comunicato. L’ordigno incendiario è stato trovato nella sede di Narni dell’Università degli Studi di Perugia. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Terni.

Ordigno incendiario trovato in aula a Narni

Il ritrovamento dell’ordigno incendiario nell’aula universitaria è avvenuto lunedì 31 marzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con unità cinofile e personale antiterrorismo.

Nelle ore successive è arrivata, via web, la rivendicazione del gesto da parte del gruppo anarchico Kyriakos Xymitiris. L’ordigno incendiario trovato a Narni è stato sequestrato e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’ordigno incendiario è stato trovato nella sede di Narni dell’Università di Perugia

La rivendicazione degli anarchici del gruppo Kyriakos Xymitiris

Secondo gli investigatori la pista anarchica sarebbe attendibile e probabilmente il fascicolo passerà ora nelle mani dell’antiterrorismo del Tribunale di Perugia. Il gesto è stato rivendicato dal gruppo d’azione Kyriakos Xymitiris con un comunicato pubblicato sul sito “Rivoluzione anarchica”.

“Domenica 30 marzo ci siamo introdotti nella facoltà di Scienze dell’Investigazione e della Sicurezza a Narni, in Umbria, ed abbiamo collocato un ordigno incendiario nella stanza Laboratorio scena del crimine”, si legge nel comunicato. “Con quest’azione – prosegue la nota – abbiamo voluto colpire un centro di formazione della futura intelligence dello stato italiano. Stato genocida come ci dimostra la sua cooperazione con lo stato sionista d’Israele nel massacro del popolo palestinese”.

Nella stessa nota lo Stato italiano viene poi definito “torturatore” come “dimostra l’esistenza del regime carcerario 41bis in cui è recluso, anche, il compagno anarchico Alfredo Cospito”. L’ultima accusa all’Italia è di essere uno stato “stragista” come “dimostrano l’eccidio di migranti nel Mediterraneo e gli assassinii di detenuti nelle carceri”.

Chi era Kyriakos Xymitiris

Come detto, l’ordigno incendiario piazzato a Narni è stato rivendicato dal gruppo d’azione Kyriakos Xymitiris. Quest’ultimo, come ricostruito sul sito ilrovescio.info, era un anarchico morto in seguito a un’esplosione avvenuta il 31 ottobre 2024 in un appartamento del quartiere Ampelokipoi, ad Atene.

I suoi compagni di lotta lo ricordano come sempre presente nelle azioni di solidarietà per i prigionieri, nel movimento internazionale contro la guerra, nelle azioni per la difesa del quartiere di Exarcheia, sempre ad Atene, in Grecia.

Inoltre, gli anarchici contestano la ricostruzione ufficiale relativa alla morte di Kyriakos Xymitiris, ovvero l’esplosione accidentale durante la fabbricazione di un ordigno.