Gli auguri di Donald Trump a Taylor Swift e Travis Kelce: "Lei persona fantastica, lui grande giocatore"

La notizia del fidanzamento e del prossimo matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce è arrivata anche a Washington. Per la precisione, alle orecchie di Donald Trump. Il tycoon, spesso bersaglio delle critiche della popstar, è stato informato durante un incontro con i giornalisti durante la sua riunione di gabinetto. Il suo commento: "A lei e Trevis Kelce auguro tanto amore", ha detto, poi ha concluso: "Penso che lui sia un grande giocatore, penso che sia un bravo ragazzo e penso che lei sia una persona fantastica. Quindi auguro loro tanta fortuna".

Gli auguri di Donald Trump

Mercoledì 26 agosto Taylor Swift e Travis Kelce hanno reso pubblico il loro fidanzamento ufficiale e hanno annunciato di essere prossimi alle nozze.

La notizia ha fatto subito il giro dei social e del mondo arrivando fino alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato informato della novità dai giornalisti durante la sua riunione di gabinetto.

"A lei e Trevis Kelce auguro tanto amore", ha detto tycoon, per poi aggiungere: "Penso che lui sia un grande giocatore, penso che sia un bravo ragazzo".

Non sono mancate, nonostante il dissenso manifestato in più occasioni dalla cantautrice, le parole di encomio anche nei suoi confronti: "Penso che lei sia una persona fantastica. Quindi auguro loro tanta fortuna", ha concluso Trump.

Il sostegno della popstar a Kamala Harris

L’11 settembre 2024 Taylor Swift ha reso pubblico sui social il suo sostegno alla candidata dem Kamala Harris. "Penso sia una leader dotata e dalla mano ferma e credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos", aveva scritto.

Nel suo intervento non era mancato un attacco a Donald Trump, che l’artista accusava di aver "evocato le mie paure sull’IA e sui pericoli della diffusione della disinformazione" dal momento che dalla Casa Bianca era stato diffuso un video che mostrava "una ‘me’ creata con l’intelligenza artificiale e che appoggiava falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump". La risposta del candidato presidente non si era fatta attendere: il tycoon, infatti, aveva supposto ripercussioni sulla carriera della cantautrice proprio a seguito del suo endorsement a Kamala Harris.

Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce

Come anticipato, il 26 agosto la popstar Taylor Swift e il campione dei Kansas City Chiefs hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale e le prossime nozze.

In un post pubblicato sui social la coppia ha scritto: "La vostra insegnante di inglese e il vostro insegnante di ginnastica si sposano".