Gli auguri di Natale di Matteo Salvini nascondono il famoso meme, "Ah no, non posso" nel video del ministro
Nel suo video per gli auguri di Natale Matteo Salvini richiama il meme che lo vede protagonista, "Ah no, non posso"
“Ah no, non posso?”. Matteo Salvini usa il celebre meme che lo ha visto protagonista, suo malgrado, per fare gli auguri di Natale. In un video diffuso sui propri canali social alla vigilia di Natale, il segretario della Lega cita Charlie Chaplin e richiama quel famoso meme, diventato virale sui social nel 2020, durante la pandemia Covid.
- Gli auguri di Natale di Matteo Salvini
- Nel video di auguri il richiamo al meme, "Ah no, non posso"
- L'origine del meme di Salvini
- Gli auguri di Natale di Meloni e Tajani
“Non smettere mai di sorridere, perché un giorno senza sorriso è un giorno perso”.
Una citazione di Charlie Chaplin che il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini usa per accompagnare i suoi auguri di Natale sui social.
“Auguri, auguri… e ancora auguri!”, scrive il segretario della Lega a corredo di un video pubblicato su X nella giornata oggi, 24 dicembre.
Nel video Salvini richiama il famoso meme “Ah no, non posso” che lo vede protagonista.
Nel video, girato ad hoc, si vede una famiglia che si appresta a sedere a tavola per il cenone.
E quando in tv parte la sigla del Tg1 una signora dice: “Ma non parleremo di politica anche a Natale?”.
Appare Salvini e risponde: “Ah no, non posso?“.
Il meme di Salvini “Ah no, non posso” risale all’estate 2020, in pieno periodo Covid, e fa riferimento a una frase pronunciata dal leghista in una puntata di DiMartedì su La7.
In studio si parlava del fatto che Salvini in alcune foto era apparso senza mascherina accanto ad altri durante una manifestazione, violando le disposizioni anti Covid.
“Mi scusi, ma non posso togliermi la mascherina mentre parlo con una signora?”, chiedeva incredulo Salvini. E il conduttore Floris: “Eh no”. Salvini: “No???”.
Nei giorni successivi in tanti sui social avevano ironizzato sul fatto che il leghista non fosse a conoscenza di quel divieto. Ed era poi poi spuntati come funghi tantissimi meme basati sullo quello scambio di battute.
Per quanto riguarda gli altri leader della maggioranza di governo, nei suoi auguri di Natale sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato della “rivoluzione del presepe“.
Mentre il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha ricordato che da trent’anni passa la vigilia di Natale “con la Comunità in Dialogo di Trivigliano. Insieme agli ultimi, a chi combatte ogni giorno una battaglia per la sua libertà”.