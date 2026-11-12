Gli autori del libro di storia criticato da Valditara rispondono, "chiedere ritiro è ridicolo e preoccupante"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Chiedere il ritiro di un libro di storia, in questo quadro, è prima ridicolo e poi preoccupante”. Gli autori di Trame del tempo, il manuale Laterza finito nel mirino del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, rispondono così alle critiche sulla pagina dedicata al governo Meloni, e rilanciano accusando l’esecutivo di tagliare sulla scuola.

La risposta degli autori di Trame del tempo

Come riporta LaPresse, il gruppo di storici ha diffuso una lunga nota sulla “famigerata pagina 666” del terzo volume. “Le righe contestate sono scritte da Carlo Greppi, ma le rivendichiamo integralmente come gruppo autoriale”, scrivono, spiegando che contengono “una considerazione critica sul presente” costruita sulle fonti, cioè sui provvedimenti presi e sulle dichiarazioni pubbliche, e inserita nel quadro della crescita delle destre radicali in Europa e nel mondo.

“Si può dissentire dal quadro interpretativo che ne emerge”, aggiungono. “Uno studente di quinta, maggiorenne e con diritto di voto, può farlo in classe, con argomenti”.

Quello che non accettano “è che un lavoro di anni venga ridotto a una pagina”. Il loro metodo, rivendicano, “è il contrario dell’indottrinamento, che ha bisogno di poche frasi ripetute e di nessun documento”.

Cosa ha detto Valditara sul libro di storia

Il caso è esploso il 10 novembre. Nella pagina contestata si legge che il partito della premier “continua ad avere una stretta relazione con la sua «base» dichiaratamente fascista” e che il governo “si distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide”, con “piani di deportazione” dei migranti. Per Valditara il libro esprime “valutazioni tendenziose” e “rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti”.

Dopo la richiesta all’editore di ritirarlo, scrive Il Fatto Quotidiano, il ministro ha corretto il tiro: “Si tenga il suo libro, di certo non sarà Valditara a censurarlo, ma non sia intollerante”.

Già nel 2025, ricordano gli autori, il ministero si era rivolto all’Associazione italiana editori, che aveva risposto di non avere alcun titolo per giudicare i contenuti di un manuale.

Il ritiro, i tagli alla scuola e la replica di Laterza

Nella nota gli storici allargano lo sguardo. Valditara, accusano, “trova il tempo per una pagina di manuale” mentre la legge di bilancio toglie alla scuola, dal 2027/28, “quasi settemila posti tra docenti e personale Ata”. Da qui la conclusione: “Tra sapere e non sapere il primo rende liberi e il secondo rende sudditi”, e la polemica rivela l’idea di una “scuola dell’asservimento”.

Anche la casa editrice ha difeso il testo. “Il tema non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio”, ha spiegato Alessandro Laterza, responsabile della divisione scolastica, aggiungendo che “nessuno ha mai detto che questo testo sarebbe stato ritirato”.

Gli autori chiedono solo che docenti e studenti possano discuterne “senza pressioni censorie e intimidazioni”.