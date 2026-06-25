Gli avvocati di Bossetti chiedono accertamenti su slip, leggins, scarpe, felpa e giubbotto di Yara Gambirasio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

In una nota Claudio Salvagno e Paolo Camporini, legali di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, hanno annunciato la deposizione di un’istanza per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di accertamenti tecnico-scientifici su campioni biologici e reperti degli abiti della vittima, nello specifico leggings, slip, scarpe, felpa e giubbotto, custoditi rispettando la catena di conservazione.

Accertamenti sui reperti di Yara Gambirasio, la nota degli avvocati

La notizia è riportata dall’ANSA.

Nella nota gli avvocati di Massimo Bossetti hanno spiegato che è “opportuno precisare che gli elementi oggi posti a fondamento dell’istanza sono emersi soltanto all’esito delle attività autorizzate dal Giudice dell’Esecuzione e, in particolare, dopo la recente acquisizione e consegna alla difesa della documentazione fotografica ad alta risoluzione realizzata dal RIis di Parma nel corso delle indagini”.

Adnkronos aggiunge ulteriori dettagli facendo riferimento all’analisi degli abiti di Yara Gambirasio.

Si tratterebbero di leggings, slip, scarpe, felpa e giubbotto custoditi rispettando la catena di conservazione.

Nell’istanza si chiederebbero anche nuovi approfondimenti che “si sono resi necessari dopo la consegna della documentazione delle foto in alta definizione realizzata dal Ris di Parma”.

Secondo i legali “l’istanza non anticipa alcun giudizio sul merito della vicenda processuale né costituisce una richiesta di revisione della sentenza”.

L’obiettivo è quello di mirare “esclusivamente ad ottenere l’autorizzazione ad eseguire ulteriori verifiche tecnico-scientifiche su reperti ancora esistenti, secondo il percorso processuale espressamente delineato dalla Corte di Cassazione”.

Yara Gambirasio scomparve il 26 novembre 2010 e venne ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011.

L’1 luglio 2016 Massimo Bossetti è stato condannato all’ergastolo per omicidio.

Le indagini difensive

Adnkronos riporta che la richiesta di poter svolgere ulteriori approfondimenti sui reperti è un ulteriore passo nelle indagini difensive.

L’istanza, infatti, arriva dopo aver avuto l’ok alla visione degli ultimi indumenti indossati da Yara Gambirasio

La richiesta sarà valutata dalla Corte d’Assise di Bergamo, con un’udienza in camera di consiglio.

Gli elementi dell’istanza

Nella nota pubblicata, gli avvocati di Massimo Bossetti hanno specificato che gli elementi posti a fondamento dell’istanza “sono emersi soltanto all’esito delle attività autorizzate dal Giudice dell’Esecuzione e, in particolare, dopo la recente acquisizione e consegna alla difesa della documentazione fotografica ad alta risoluzione realizzata dal Ris di Parma nel corso delle indagini”.

Per i legali “si tratta di documentazione richiesta dalla difesa da molti anni e resa disponibile soltanto nell’ambito dell’attuale procedimento esecutivo. Proprio l’esame di tale materiale, unitamente all’ostensione dei reperti e dei campioni biologici, ha consentito ai consulenti della difesa di svolgere verifiche tecniche che in precedenza non erano concretamente possibili”.