Gli Epstein Files sbarcano a Sanremo, polemica su Irina Shayk: botta e risposta tra Carlo Conti e giornalista

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Durante la conferenza stampa seguita alla quarta serata del Festival di Sanremo, il conduttore Carlo Conti ha risposto ad alcune domande su Irina Shayk, co-conduttrice del Festival per la terza serata, il cui nome appare negli Epstein Files, le carte dell’indagine sul miliardario Jeffrey Epstein che stanno causando problemi all’amministrazione Trump e al governo inglese.

Polemica sugli Epstein Files a Sanremo

Alcuni giornalisti hanno chiesto a Carlo Conti, durante una conferenza stampa seguita alla quarta serata di Sanremo, se fosse a conoscenza del fatto che Irina Shayk, modella e co-conduttrice della terza serata del Festival, fosse nominata negli Epstein Files.

Il conduttore ha risposto nettamente, dicendo di non aver preso in considerazione in alcun modo il suo coinvolgimento nella vicenda.

“Quando scelgo una co-conduttrice non chiedo tutti gli appuntamenti che ha avuto negli ultimi 20 anni. Ho preso una delle più famose top model al mondo, non sono andato a vedere file e contro-file” ha risposto Conti.

Cosa sono gli Epstein Files

Gli Epstein Files sono le carte dell’inchiesta con cui l’Fbi e la polizia di New York stavano indagando sul conto del finanziere miliardario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019, prima che potesse cominciare il processo.

Epstein era accusato di pedofilia e di traffico di esseri umani, insieme alla moglie attualmente in carcere. I due erano amici di moltissimi personaggi in vista, tra cui il presidente degli Usa Donald Trump, che compare decine di migliaia di volte nelle carte dell’inchiesta.

Il pubblico statunitense chiede da anni la pubblicazione integrale delle carte. Trump, durante la campagna elettorale, l’aveva promessa più volte. Durante la sua presidenza, però, il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato solo versioni parziali e molto censurate dei Files.

Perché Irina Shayk compare negli Epstein Files

Nelle pagine dell’inchiesta, composte da migliaia di comunicazioni intercettate e sequestrate dalla polizia e dall’Fbi durante l’indagine, Irina Shaik compare 40 volte.

Non è moltissimo. Per fare un esempio, il leader della Lega Matteo Salvini viene citato 30 volte nei Files, ma sempre in conversazioni collaterali tra Epstein e Steve Bannon, ideologo dell’estrema destra statunitense.

Il coinvolgimento di Shayk sembra però essere più diretto. Dalle carte emergono appuntamenti in agenda e richieste di incontro diretto da parte del miliardario, che sarebbero tutti riferiti alla modella.