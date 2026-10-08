Gli errori di grammatica dei politici italiani, da "qual'è" a "socquadro" fino al congiuntivo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo la decisione del Governo Meloni di introdurre corsi d’italiano obbligatori per i genitori degli studenti stranieri che non conoscono la nostra lingua, alcuni politici italiani sono stati sottoposti a un test di grammatica in tv, che ha evidenziato diversi errori linguistici, da “qual’è” a “socquadro”, passando per il congiuntivo.

Il test di italiano ai parlamentari

Nel corso della puntata di mercoledì 7 ottobre di È sempre Cartabianca, è stato trasmesso un servizio sulla recente novità introdotta dal governo Meloni sui corsi d’italiano obbligatori per i genitori dei ragazzi stranieri che frequentano le scuole italiane ma non conoscono la nostra lingua.

Un’inviata del programma condotto da Bianca Berlinguer ha sottoposto i parlamentari italiani a un test d’italiano, con domande sulla grafia corretta di “qual è“, “soqquadro” e “ciliegie“, sul participio passato di “struggere” e “scindere” e sull’uso del congiuntivo.

I politici “promossi” e “bocciati” in italiano

Tra i politici “interrogati” figurano Domenico Furgiuele di Futuro Nazionale, “bocciato” alla domanda su “qual è” ma “promosso” su “soqquadro” e sul participio passato di “scindere”.

“Bocciata” Paola De Micheli del Partito Democratico, che ha risposto nel modo sbagliato alle domande su “qual è” e “soqquadro”.

Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle è stata “promossa” al test su “qual è” e “soqquadro”, ma ha sbagliato la risposta sulla grafia corretta di “ciliegie”. A quest’ultima domanda hanno risposto correttamente Rossano Sasso di Futuro Nazionale (“promosso” anche sul participio passato) e Riccardo Magi di +Europa.

La domanda sul participio passato ha mietuto diverse “vittime”: oltre ai citati, figurano Toni Ricciardi del Partito Democratico, Stefano Maullu di Fratelli d’Italia, Edoardo Ziello di Futuro Nazionale e Alessandro Cattaneo di Forza Italia (promosso al test su “soqquadro”).

Francesco Filini di FdI, infine, ha risposto correttamente al quesito su “qual è”.

Cosa prevede la novità sui corsi d’italiano obbligatori

Il testo del Decreto Scuola prevede che la scuola segnali ai servizi sociali quei casi in cui le “persistenti barriere linguistiche” dei genitori stranieri ostacolino l'”integrazione scolastica” e il “percorso educativo” dei figli o il rispetto del Patto di corresponsabilità educativa.

I servizi sociali, a quel punto, possono predisporre un “progetto personalizzato” che include “corsi gratuiti di italiano” presso i CPIA, finalizzati al conseguimento di una certificazione almeno di livello A2, oltre a eventuali “percorsi di sostegno alla corresponsabilità educativa”.

Il mancato svolgimento del percorso linguistico, dopo una formale diffida e in assenza di motivi giustificati, può portare a una multa “da 200 a 1.000 euro”.