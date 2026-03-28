Gli Houthi attaccano Israele dallo Yemen e tornano in guerra, cosa cambia per Iran e Usa

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Per la prima volta dall’inizio dell’escalation contro l’Iran, gli Houthi lanciano un missile contro Israele. A um mese dai primi attacchi contro la Repubblica Islamica, i ribelli di Sana’a (ri)entrano così in guerra allargando i fronti aperti in Medio Oriente. L’obiettivo è mettere ulteriore pressione a israeliani e americani in un frangente di estrema difficoltà occidentale e di profonda crisi dello Stretto di Hormuz. Un parallelo e rinnovato blocco anche del choke point di Bab-el Mandeb, proprio di fronte alle coste yemenite, potrebbe indurre i nemici a negoziati più vantaggiosi per Teheran.

L’attacco che segna l’ingresso degli Houthi nella guerra d’Iran

Poco prima di ricevere il raid missilistico, Israele aveva affermato di essere al lavoro per intercettare un vettore proveniente dallo Yemen. I miliziani hanno affermato che l’attacco è stato sferrato in risposta alle offensive israelo-statunitensi contro Iran, Libano, Iraq e territori palestinesi.

Non solo: gli Houthi hanno tuonato che le loro operazioni militari contro “Grande e Piccolo Satana” continueranno fino alla fine della loro “aggressione” su tutti i fronti.

ANSA

L’attacco yemenita si inserisce in scia a quello con cui l’Iran nei giorni scorsi aveva attaccato Tel Aviv con almeno cinque raffiche di missili in circa cinque ore. Un raid che ha saturato i sistemi di difesa aerea israeliani, dimostrandone ancora una volta la difficoltà di risposta dopo un conflitto tanto prolungato.

Gli Houthi sono il satellite iraniano che lo Stato ebraico è riuscito a fiaccare meno dal 7 ottobre 2023 a oggi. Complice la distanza geografica, ma anche un’organizzazione militare che impaurisce anche la confinante e rivale Arabia Saudita.

Se si sommano la gittata dei missili degli Houthi con le possibilità di attacchi a lungo raggio iraniani, si ha la cifra della minaccia rilanciata dalla rete sciita che fa capo a Teheran. Tutte le basi americane e arabe della Penisola e del Golfo sono raggiungibili in pochi secondi.

Perché gli Houthi hanno attaccato ora

Dietro la mossa dei ribelli yemeniti c’è un puntuale opportunismo geopolitico. Israele e Usa versano in pesanti difficoltà interne e militari, schiacciati al momento dall’impossibilità di un’invasione terrestre dell’Iran e la rapida riduzione di intercettori missilistici come i Thaad.

La cosiddetta Mezzaluna Sciita è stata pesantemente ferita da Israele, ma non è affatto sconfitta. I proxy dell’Iran in Libano (Hezbollah) e Iraq (milizie sciite siro-irachene) si sono già uniti nuovamente alla guerra nella regione.

La discesa in campo degli Houthi risponde dunque a un duplice obiettivo:

moltiplicare i fronti bellici per gli avversari anche nel resto della Penisola arabica, oltre che nel Golfo;

riaccendere la crisi di Bab-el Mandeb e del Mar Rosso, infiammando così un secondo stretto marittimo assieme a Hormuz nello stesso momento.

In questo modo la globalizzazione, cioè il controllo dei mari da parte degli Stati Uniti, potrebbe entrare talmente in crisi agli occhi del mondo da spingere l’amministrazione Trump a placare Israele e convogliare a seri negoziati vantaggiosi per Iran e soci.