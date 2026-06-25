Gli negano la terapia al SERD e dà in escandescenze a Cassino, il provvedimento contro un 35enne

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Un uomo denunciato per danneggiamento aggravato , questo il bilancio di un episodio avvenuto ieri presso una struttura sanitaria di Cassino. Secondo quanto riferito, la persona, in cura presso il SERD, avrebbe reagito con violenza dopo la negazione di una richiesta di terapia, causando il crollo di una vetrata e la distruzione di alcuni arredi.

L’intervento a Cassino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri una pattuglia delle volanti del Commissariato di Cassino è stata allertata per un intervento urgente.

La chiamata è partita dal SERD di via Enrico De Nicola, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione.

I danni alla struttura sanitaria

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la persona segnalata si era già allontanata. Tuttavia, gli operatori hanno immediatamente constatato il danneggiamento di una vetrata, completamente crollata, e di diversi arredi interni.

Le prime ricostruzioni hanno permesso di attribuire i danni proprio all’uomo segnalato, che risultava essere in cura presso la struttura sanitaria.

Le motivazioni del gesto

Dalle testimonianze raccolte, è emerso che l’uomo aveva richiesto una ulteriore terapia, ma la sua domanda era stata respinta dal personale sanitario.

Questa decisione avrebbe scatenato la sua reazione violenta, culminata nel danneggiamento degli ambienti del SERD.

Nel corso delle ricerche avviate dagli agenti, il soggetto – un uomo di 35 anni residente in un comune vicino – si è presentato spontaneamente presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino per costituirsi. In seguito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato di struttura sanitaria.

IPA