Un 37enne è stato denunciato a Como per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ieri mattina, presso un ambulatorio odontoiatrico, l’uomo, cittadino marocchino senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver dato in escandescenza a seguito del rifiuto di una visita medica.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle 7.40 di ieri mattina, quando una volante della Questura di Como è stata chiamata a intervenire presso l’ambulatorio odontoiatrico di Via Napoleona, situato nella sede del vecchio ospedale S. Anna. La segnalazione è arrivata tramite il 112 N.U.E. dal personale sanitario, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza di un individuo straniero in evidente stato di agitazione.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 37enne marocchino sdraiato sul pavimento della sala d’attesa dell’ambulatorio. L’uomo aveva già provocato danneggiamenti ad alcuni oggetti presenti nella struttura, tra cui diversi contenitori di immondizia. Secondo quanto ricostruito, il soggetto pretendeva di essere visitato, nonostante non avesse diritto al servizio in quel momento, e per questo motivo aveva iniziato a manifestare il proprio dissenso in modo violento.

La ricostruzione dei fatti

La responsabile dell’ambulatorio, che è stata a sua volta insultata dall’uomo, ha raccontato agli agenti la dinamica dell’accaduto. Il 37enne si aggirava per i locali dell’ambulatorio bussando ripetutamente a tutte le porte, impedendo così il normale svolgimento delle attività sanitarie e causando un notevole disagio sia al personale che agli altri utenti presenti.

Le conseguenze dell’episodio

Dopo averlo assicurato nell’autovettura di servizio, gli agenti hanno condotto l’uomo in Questura. Qui sono emersi i suoi precedenti di polizia e la sua posizione irregolare sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti, il 37enne è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L’Ufficio Immigrazione sta valutando l’adozione di idonei provvedimenti amministrativi nei suoi confronti.

