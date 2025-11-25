Gli Oasis si prendono un'altra pausa dopo la reunion, "periodo di riflessione" annunciato dai Gallagher

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuova pausa dei fratelli Gallagher, nonostante il successo mondiale della reunion. Tanta delusione da parte dei fan degli Oasis dopo che la band ha comunicato lo stop al tour nel 2026, per prendersi un “periodo di riflessione”. La comunicazione non è arrivata in un modo del tutto inatteso, ma mette fine alle speranze di chi confidava in nuove date.

L’ultimo concerto del 2025

La fine della storica reunion dei fratelli Gallagher è arrivata all’indomani della seconda data brasiliana, 41esimo concerto di un tour iniziato il 4 luglio a Cardiff.

Dopo i cinque show di Heaton Park nella loro Manchester e le sette serate al Wembley Stadium di Londra, gli Oasis hanno lasciato il Regno Unito per fare il pieno di pubblico in giro per il mondo, dal Nord America all’Asia, dall’Australia al Sud America.

L’annuncio degli Oasis

Significativo il lungo abbraccio tra i due fratelli, dopo che Liam ha passato il suo tamburello a Noel, nell’ultima esibizione del “Live ’25” al MorumBis di San Paolo del 23 novembre.

Attraverso un post sui canali social della band, hanno poi comunicato il “periodo di riflessione“: “E così avvenne”, hanno scritto gli Oasis, citando un articolo del giornalista Simon Price che li ha definiti “la forza pop culturale più dannosa della recente storia britannica”, che, dicono loro, si è fatta strada nei “cuori e nelle menti di una nuova generazione”.

“Dalla Gallagher Hill al River Plate, da Croke Park sulle rive del Royal Canal alla Città degli Angeli, l’amore, la gioia, le lacrime e l’euforia non saranno mai dimenticate”, si legge ancora.

La pausa di riflessione

Non si è trattata di una pausa del tutto inattesa, visto che nelle settimane precedenti Liam Gallagher aveva già espresso chiaramente i dubbi sulla possibilità che il tour potesse continuare anche nel 2026: