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Due uomini residenti nelle province di Viterbo e Avellino sono stati denunciati per truffa ai danni di un cittadino di San Giovanni in Croce. L’indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione locale, è scaturita dalla denuncia presentata a metà marzo da una vittima che aveva cercato di ottenere guadagni tramite una piattaforma social. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i presunti responsabili sono stati individuati grazie a un’attenta attività investigativa che ha permesso di risalire ai titolari dei conti utilizzati per il raggiro.

La denuncia a San Giovanni in Croce

La vicenda ha avuto inizio a metà marzo, quando un uomo residente a San Giovanni in Croce si è rivolto ai Carabinieri della Stazione locale per denunciare una truffa subita online.

L’uomo aveva cercato su una piattaforma social un modo per generare guadagni extra e aveva individuato un profilo apparentemente affidabile. Il primo contatto è avvenuto tramite una chat di messaggistica, dove la vittima ha chiesto informazioni su come ottenere profitti attraverso la piattaforma.

Il modus operandi dei truffatori

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, durante la conversazione l’interlocutore ha spiegato che sarebbe stato sufficiente visualizzare dei video tramite link forniti per iniziare a guadagnare.

Per poter ricevere gli accrediti dei presunti guadagni, la vittima ha fornito i propri dati personali, tra cui il codice IBAN. Successivamente, i truffatori hanno richiesto alla vittima di effettuare dei bonifici, con la promessa di futuri guadagni.

I bonifici e la scoperta della truffa

Convinto dalla prospettiva di facili guadagni, l’uomo ha eseguito diversi bonifici per un importo totale di quasi 4.500 euro su carte Postepay e conti correnti intestati a soggetti diversi.

Dopo aver effettuato i pagamenti, i contatti con i presunti investitori si sono improvvisamente interrotti. Solo a quel punto la vittima si è resa conto di essere stata raggirata e ha deciso di denunciare l’accaduto ai Carabinieri di San Giovanni in Croce.

L’attività investigativa e l’identificazione dei responsabili

Le indagini avviate dai militari dell’Arma hanno permesso di risalire ai titolari delle carte postepay e dei conti correnti utilizzati per la truffa. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di due uomini, rispettivamente di 35 anni e 64 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

I due, residenti nelle province di Viterbo e Avellino, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per truffa in concorso.

IPA